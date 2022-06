No ha asistido este sábado, en cambio, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que lo hará este domingo. Ha sido el candidato de la formación 'naranja' a la Junta, Juan Marín, quien ha visitado la feria de Baeza (Jaén) ‘Futuroliva’ y desde allí ha insistido en que son “lo mejor que les puede pasar a los agricultores jiennenses y del resto de Andalucía es que Ciudadanos siga gobernando en la Junta porque la alternativa es lío asegurado”.

Marín ha asegurado que además de "las buenas sensaciones" que están recibiendo, los últimos datos le dan a su formación política la posibilidad de reeditar "el mejor Gobierno del que ha disfrutado Andalucía en su historia" y que esa es “la única posibilidad de que Andalucía siga creciendo y continúe con un Gobierno serio y estable". “En solo tres años de gobierno hemos hecho más por los agricultores y ganaderos andaluces que el PSOE en 37 años”, ha dicho, poniendo como ejemplos la bajada de impuestos, la simplificación de trabas burocráticas y la agilización de ayudas.

Por su parte, la candidata de Adelante Andalucía ha asegurado en Sevilla que "no se puede ser feminista de derechas” porque la derecha, “lo que auspicia” es “un modelo donde el sector privado organiza la economía y la vida, y cuando lo hace, nos privatiza los cuidados y los servicios públicos".

Olona (Vox): "Algo extraordinario está pasando en Andalucía"

Por último, la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox, Macarena Olona, ha asegurado que “algo extraordinario está pasando en Andalucía”, y, por encima de los resultados de las encuestas “es algo que no se puede esconder”. Durante un acto público en Huelva, junto a Abascal, ha asegurado que, sobre los sondeos, “cuando uno se encuentra en la calle, con la sociedad, no hay encuesta cocinada, no hay bulo difundido por los medios de comunicación que pueda esconderlo”.

“Andalucía se ha puesto en pie”, ha dicho, porque “ese es el ADN andaluz”, una comunidad que tiene “hambre de seguridad, de libertad, y con Vox a vuestro lado, con hambre de serviros”. Servir, ha dicho, “con las manos limpias, porque no sabemos hacer otra cosa”, ha asegurado.