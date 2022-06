La campaña se intensifica a menos de una semana para las elecciones andaluzas. Este lunes, los candidatos han conocido una nueva encuesta 'flash' del CIS y se han enfrentado 'cara a cara' en el segundo debate electoral, en Canal Sur, en el que los candidatos han presionado al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, a aclarar con quién pactará tras las elecciones. Moreno ha dejado claro, una vez más, que quiere gobernar en solitario y su pacto son "los andaluces", pero sigue sin concretar qué hará si necesita a Vox para gobernar.

Macarena Olona (Vox) ha insistido a Moreno en varias ocasiones del debate para que aclare si está dispuesto a pactar un gobierno con Vox. Y le ha advertido: “Si tan solo necesita un escaño de Vox, una abstención de Vox, no va a ser presidente si Vox no está dentro del gobierno”. También le ha preguntado si está dispuesto a ser su vicepresidente en caso de que el partido de Olona quede por delante del PP, algo que Moreno ha tildado de "delirio".

Moreno no aclara si pactará con Vox y Olona le advierte de que solo facilitará su investidura si está en el gobierno DIANA FRESNEDA

Juan Espadas (PSOE) ha lamentado por su parte que el candidato 'popular' no haya descartado pactar con Vox, a lo que Moreno ha respondido: "Usted gobernaría con siete de izquierdas (en referencia a las coaliciones de Por Andalucía y Adelante Andalucía). Por lo demás, ha sido un debate marcado por muchos encontronazos entre los candidatos pero pocas propuestas.

La encuesta 'flash' del CIS de este lunes ha actualizado la preelectoral del pasado 2 de junio. El sondeo impulsa aún más al PP como claro vencedor, con una estimación entre el 35,2 y el 38,4% de los votos (no se ofrece proyección de escaños) lo que le da la posibilidad de revalidar el gobierno de la Junta. Roza la mayoría absoluta y no queda claro si necesitará a Vox, que lograría entre el 13,6% y el 15,8% de los votos. Por su parte, el PSOE estaría entre 23,8 y el 26,6%; Por Andalucía se quedaría con un 9,4-11,4%; y Adelante Andalucía lograría un 4,5-5,9% de los votos, con representación casi asegurada en el Parlamento andaluz. Ciudadanos pasaría a ser la sexta fuerza en intención de voto, con entre el 3,3 y el 4,5% de los votos.

Y el secretario general de Vox , Javier Ortega Smith, se ha expresado así en Huelva: "No sé lo que dicen las encuestas, pero sólo añadiré una cosa, las encuestas con nosotros siempre se equivocan, siempre, y siempre, por cierto, a la baja, muy a la baja".

Desde las filas de Ciudadanos, su vicesecretario general, Edmundo Bal , ha pedido este lunes el "voto útil" a su formación para reeditar el "gobierno del cambio" con el PP, y ha dicho que para él la única encuesta que les vale es la del 19 de junio en las urnas. Así, ha recordado que en 2018 les daban un resultado "pésimo" y fueron los que formaron gobierno con el PP para "desalojar al PSOE" del Gobierno andaluz, y asegurando que en otras elecciones les han dado por desaparecidos "pero al final no desaparecemos, nos negamos rotundamente ".

Antes del debate, Juan Espadas ha felicitado con ironía al PP por la encuesta, pero ha señalado que el próximo domingo, en la encuesta definitiva de las urnas, espera ganar él y ha confiado en una participación que dé la vuelta a los sondeos. Espadas y su partido están convencidos de que el 19J se producirá una "remontada". "Lo que escucho en la calle no es lo que dicen las encuestas e invito a todos a que estén atentos a sus pantallas porque lo que dicen las encuestas no es lo que va ocurrir el 19J ", ha remarcado.

Implicación de los partidos nacionales y llamadas a la movilización

La dirección nacional del PP ha pedido este lunes un mandato "claro e inequívoco" para Moreno porque lo que se decide el próximo domingo, a tenor de lo que recogen las encuestas, es "cómo va a gobernar". Pero en Génova hay temor a que la abstención pueda afectarles y estos días han doblado las llamadas a la participación. La dirección nacional del PP está "satisfecha" con la campaña porque considera que han conseguido que "cale el mensaje" de que Andalucía necesita "estabilidad, moderación, sensatez, pensar en economía y empleo y unidad en torno a Juanma Moreno", según ha asegurado el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha pedido este lunes a todos los socialistas que "salgan a las calles, a los centros de trabajo" para "convencer" a los andaluces y que el próximo 19 de junio voten al Partido Socialista "si no se quieren arrepentir el lunes". También desde Ferraz, el portavoz de la comisión ejecutiva federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha afirmado este lunes que "algunos como el PP son expertos en ganar encuestas, pero no tanto en ganar elecciones, que se lo digan a Javier Arenas, cuántas encuestas fue capaz de ganar pero no de gobernar en Andalucía". Sicilia ha señalado que el PSOE ha demostrado muchas veces que es capaz de cambiar" y está "convencido" de que el PSOE "dará la vuelta a las encuestas".

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha culpado por su parte al PSOE del riesgo de desmovilizar el voto progresista en lugares como Andalucía por no hacer "políticas verdaderamente de izquierdas" y ha dicho que es el momento de "sumar" fuerzas para articular proyectos "verdaderamente transformadores". "Lo que desmoviliza (a la izquierda) es tener un Gobierno que no sea valiente, ambicioso y no haga políticas verdaderamente progresistas y de izquierdas", ha dicho en una rueda de prensa en alusión al Ejecutivo de Pedro Sánchez y preguntado por el riesgo de desmovilización del voto progresista en las elecciones de Andalucía el próximo domingo.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado por su parte el deseo de Moreno de tener las "manos libres" para gobernar y ha instado a los andaluces a que se repitan los votos de las anteriores elecciones de 2018 para que Cs se ponga "manos a la obra" para transformar Andalucía. "Ni manos libres para hacer lo que te dé la gana a Moreno ni manos largas del PSOE, sino manos a la obra para trabajar por Andalucía", ha señalado Arrimadas, que ha afirmado que ningún partido puede o debe tener las manos libres, para no repetir, a su juicio- lo que hizo el PSOE en casi cuarenta años.