La campaña andaluza se ha colado este miércoles en el Congreso de los Diputados, con las acusaciones habituales entre la oposición y el Gobierno, pero también con llamadas de atención dentro de los partidos del Ejecutivo. Fuera del hemiciclo, ha proseguido el cruce de reproches entre los candidatos a los comicios en Andalucía el próximo 19 de junio a cuenta de los pactos; mientras que en esta sexta jornada de campaña se ha colado una inusual protagonista: Fadie, la vaca “talismán” que dio suerte a Juanma Moreno (PP) hace tres años y medio.

Y mientras en el pleno de la Cámara Baja que debatía el Consejo Europeo del pasado mes de mayo y las consecuencias de la nueva etapa en las relaciones bilaterales con Marruecos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, de que subrayar las diferencias entre sus fuerzas políticas provoca la desmovilización de la izquierda y le ha pedido que destaque, por el contrario, las "conquistas" que ha logrado el Ejecutivo de coalición. El diputado de la formación 'morada', por su parte, ha reclamado a Sánchez que no "tienda la mano" al líder del PP, puesto que eso es "darle alas a Vox" y entiende que el partido liderado por Santiago Abascal "no deja de ser una escisión de los 'populares'".

Más duras han sido las acusaciones entre el Gobierno y la oposición. Tanto el Partido Popular (PP) como Vox creen que Sánchez "ha perdido el contacto con la realidad" y le han exigido que "baje a la calle" para conocer los "problemas reales de los españoles", pues entienden que no los conoce. En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha pedido a los 'populares' que "se hagan mirar" los "pactos con la ultraderecha", ya que a su juicio "pactar con el discurso del señor Abascal es ir en sentido contrario a lo que quiere la mayoría social de España y de Europa". Y a Vox les ha acusado de tener un discurso "absolutamente reaccionario" y de ser "los herederos de la élite que dirigió a este país durante 40 años de oscuridad y de falta de democracia".

En este punto, el presidente de Vox ha advertido al PP de que "no hay posibilidad de entendimiento" con el "autócrata" de Sánchez, y por tanto "no hay otra alternativa" que un acuerdo entre los partidos que quieren echarle del poder. "Hagan lo que hagan, nada es suficiente para el PSOE, nunca les van a respetar", ha avisado Abascal en el Congreso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recordando que este mismo martes en el Senado Sánchez había acusado a los 'populares' de "estorbar".

“Hay que seguir apoyando al sector de la ganadería. Hace tres años y medio me comprometí a hacerlo desde el Valle de los Pedroches y hoy he vuelto a visitar a una vieja amiga. Todo mi apoyo a empresas familiares como El Cruce que dan valor a esta actividad. #AndalucíaAvanza pic.twitter.com/f3kcDJ7XHD “

Marín (Cs) alaba las políticas de Suárez y Aznar

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este miércoles que si tuviera que elegir hoy "cómo gestionar este país", se quedaría con las políticas sociales de Adolfo Suárez (UCD) y las económicas de José María Aznar (PP). El líder de la formación naranja en Andalucía se ha guardado esta "confesión" para el final de su intervención en un foro con empresarios organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla, en el que ha sido presentado por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien ha aprovechado para felicitarle por haber "ganado" el debate a seis del pasado lunes: "lo bordaste, Juan".

Antes del coloquio, Marín ha repasado las principales acciones del Ejecutivo de coalición y, en particular, las medidas impulsadas por su formación. Parafraseando al histórico socialista y exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha sostenido que a Andalucía "ya no la conoce ni la madre que la parió después de tres años y medio de gobierno" del PP y Cs. Seguidamente, y pese a los vaticinios de las encuestas, ha recalcado que "no van a conseguir quitarnos del tablero, a Ciudadanos le queda mucha vida", aunque por si acaso ha vuelto a pedir ayuda: "no para mí, sino para ustedes mismos".