Los candidatos a las elecciones del próximo domingo en Andalucía están apurando los últimos días de campaña para intentar convencer a los indecisos. Se reivindican como el "voto útil" y llaman a una movilización masiva porque "hay tiempo para ir a votar y luego a la playa", han coincidido algunos.

Este domingo han vuelto a pisar la campaña algunos líderes nacionales, como Alberto Núñez Feijóo (PP), Inés Arrimadas (Cs) y Santiago Abascal (Vox), pero también ha aterrizado un peso pesado del PSOE, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Este martes, también han hecho campaña por Espadas la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño , y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero . La primera ha dicho en Málaga que es "clave" que, tras el 19J, Andalucía tenga "un buen gobierno que aproveche plenamente las oportunidades del Plan de Recuperación". Zapatero, por su parte, ha reivindicado con el "máximo orgullo" la labor de los expresidentes socialistas de la Junta (incluidos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por los ERE), y ha instado a Juanma Moreno (PP) a aclarar si pactará con Vox tras las elecciones si necesita sus votos. "Es muy fácil, sí o no" , ha dicho Zapatero, quien ha remarcado: "Es sí, ¿eh?" , ante risas de los asistentes. La cuestión, ha proseguido, es "por qué no lo dice" y "de qué se avergüenza": " No se puede gobernar con la vergüenza ".

Espadas replica a Díaz y pide "no dispersar" el voto progresista y "concentrarlo" en el PSOE

El candidato socialista, Juan Espadas , ha llamado a no "dispersar" el voto progresista y a "concentrarlo" en el PSOE como el "voto útil" , el único capaz que puede conseguir un "gobierno progresista" y evitar la "amenaza" a cuestiones como la "libertad" o la "conquista de derechos". "Eso lo sabe la señora Díaz, y lo saben el conjunto de votantes progresistas, porque el PSOE es el partido de gobierno de la izquierda en Andalucía sin lugar a dudas", según ha remarcado.

Feijóo reta al PSOE a abstenerse "si le molesta Vox"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que solo hay otro partido, aparte de Vox, que le interesa que la formación de Santiago Abascal esté en el gobierno de Andalucía, y es el PSOE, según ha dicho. Así, les ha retado a que "acrediten" que "le molesta Vox" con una abstención al candidato 'popular', Juanma Moreno, en una hipotética investidura. También ha sido muy crítico con el partido de Santiago Abascal, que "no cree en las autonomías ni en la UE" ni tampoco "ha gestionado", y ha advertido: "Estos partidos no le valen a Andaucía, no representan a la inmensa mayoría de españoles".

"Hay partidos que piden el voto a los militantes del PP, pero no creen en las autonomías ni en la UE. Esos partidos no le valen a Andalucía ni representan a la inmensa mayoría de andaluces.



�� Que nadie piense que no sabemos lo que queremos.



@NunezFeijoo #JuanmaPresidente pic.twitter.com/JPvikLTrrk" — Partido Popular (@populares) June 15, 2022

Por otra parte, ha cargado contra el PSOE por "meter miedo" a la gente y se ha referido a que la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, llamara a los ciudadanos a votar el domingo al PSOE para "no tener que salir" a la calle como en 2018, cuando se celebró una protesta feminista ante el Parlamento andaluz por la entrada de Vox en el mismo. "Hay gente como (Adriana Lastra diciendo que en el caso de que gane el PP vamos a salir a las calles como en 2018. Esos tics del PSOE dan miedo. Meterle miedo a la gente en el aniversario de las primeras elecciones necesita un desmentido de forma categórica del PSOE. Primero por su historia y segundo por ser uno de los partidos que están gobernando en España”, ha zanjado.

Por su parte, Moreno ha pedido al votante progresista hacer una "reflexión", teniendo en cuenta que ninguna encuesta da posibilidad de un gobierno alternativo al PP, y les ha pedido el voto para evitar la entrada de Vox en el próximo gobierno. “Quiero un gobierno centrado, inclusivo, donde cabe todo el mundo”, ha dicho en sendas entrevistas en RNE y TVE. Ha insistido en que no quiere tener “las manos atadas a nadie” para así poder tomar decisiones “más rápido y más lejos” y no “entrar en debates estériles e ideológicos que no llevan a ningún lado”. Y ha incidido en que ni "quiere" ni le “apetece” gobernar con Vox: “Voy a luchar hasta el último momento para gobernar en solitario”.

Arrimadas: "Si votas al PP, tienes a Olona de vicepresidenta" "Si votas a Ciudadanos tienes el mismo Gobierno que hay ahora, si votas al PP te vas a encontrar a Olona de vicepresidenta", ha dicho por su parte la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha visitado este miércoles Granada coincidiendo con el día grande de la festividad del Corpus. Allí ha coincidido con Moreno, a quien ha saludado. Arrimadas: "Si votas a Cs tienes el mismo Gobierno de ahora; si votas al PP, Olona vicepresidenta" Arrimadas ha pedido "valentía" a quienes votaron "cambio" en 2018 y les ha instado a "consolidarlo" votando de nuevo a Ciudadanos, el únido que es la "garantía" para reeditar el gobierno de PP y Ciudadanos. "Porque el Partido Popular se presentó solo durante cuarenta años y no lo consiguió, y ha sido cuando se presentó Ciudadanos cuando las políticas liberales han llegado a la Junta", ha zanjado. “¿Usted sabe hacer torrijas, señora Olona?#Torrijazo pic.twitter.com/9Ayp9Yf61L“ — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) June 14, 2022 Su candidato, Juan Marín, ha advertido en una entrevista en la Cadena Ser que una alianza de PP y Vox en el gobierno andaluz supondría "un paso atrás, una enorme regresión en la forma de hacer política" a partir de "la crispación, el lío" que ha augurado se produciría. Como anécdota, Marín ha seguido en la línea preguntando a Olona si "sabe hacer torrijas" después de que la candidata de Vox le reprochara en el debate del pasado lunes que se haya dedicado a cocinarlas durante el confinamiento. Con sorna, el candidato de Cs ha celebrado un desayuno con este típico dulce y ha publicado una fotografía en Twitter con el 'hastag' #torrijazo. Después, le han regalado una camiseta de él con una bandeja de torrijas y el mensaje: "¿Usted sabe hacer torrijas, señora Olona?".

Nieto denuncia la situación de los "barrios olvidados" por el PP La candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha denunciado este miércoles la situación de los "barrios olvidados" por el PP desde el Polígono Sur de Sevilla. En esta zona, ha precisado Nieto, viven alrededor de 50.000 personas y tienen adjudicadas 60 plazas para la atención temprana en un centro de salud "que no funciona" pese a que "está terminado". Por contra, ha dicho, "en la zona de Eduardo Dato en la que viven sobre 45.000 personas hay adjudicadas 760 plazas". Así, ha denunciado: "La atención temprana también es un negocio, también se presta en función del código postal". “Con la derecha, la atención infantil depende del código postal:



Polígono Sur de Sevilla. 75.000 habitantes: 60 plazas de atención temprana.



En Nervión. 50.000 habitantes: 750 plazas. #PorAndalucía va a garantizar la ley de Atención Temprana y acabar con sus listas de espera.“ — Inma Nieto (@InmaNietoC) June 15, 2022 La candidata de Por Andalucía ha explicado que "esto no es la herencia, que esto no es la pandemia, esto son las prioridades, porque quien tiene dinero se irá a la privada y buscará un logopeda, una psicóloga, una fisioterapeuta, pero quien no lo tiene está en una lista de espera de seis meses para que te valoren". Las mejores imágenes de la campaña del 19J en Andalucía 31 Fotos 1 / 31 Compartir Facebook Twitter WhatsApp El 'torrijazo' de Marín a Olona ya tiene camiseta 15.06.2022 El candidato Ciudadanos, Juan Marín, posa con una camiseta que le han regalado en Granada durante las fiestas del Corpus en la que lleva una bandeja de torrijas y pregunta a la candidata de Vox: "¿Sabe hacer torrijas, señora Olona?". Es una broma por la intervención de Olona en el último debate electoral, ya que le reprochó que se hubiera dedicado a cocinar este dulce durante el confinamiento.

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Sánchez y Moreno coinciden en la inauguración en Málaga del Digital Enterprise Show 15.06.2022 El presidente andaluz, Juanma Moreno, aplaude mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandona el atril tras intervenir en el Digital Enterprise Show de Málaga.



























































Abascal tiende "la mano" al PP: "Aunque no nos quieren ver ni en pintura" El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha intervenido en un acto electoral en Lucena (Córdoba) junto a la candidata de Vox, Macarena Olona, desde donde ha dicho que su formación "tiende la mano" al PP: "A pesar de que no nos quieren ver ni en pintura" y prefieren "que se repitan las elecciones". Durante el acto, han sido desalojadas por la policía unas personas que han acudido portando pancartas LGTBI. El líder de Vox ha reconocido que su formación debe hacer "autocrítica" ya que "a veces el ímpetu" le "puede" y pretende "cambiar leyes" que exigen "mayoría agravada", como es el caso del modelo de las "autonomías". Sin embargo, aunque a Vox le pueden "faltar riendas" para explicar el modelo, "a otros le faltan espuelas", en referencia el PP, quien "no se atreve" y "siempre se acobarda" a la hora de "derogar leyes" de izquierdas, si bien "eso se ha acabado", ha zanjado. “Mientras PP y Cs aprobaron con el apoyo de la izquierda que los menas reciban ayudas hasta los 25 años, nuestros jóvenes andaluces se ven obligados a marcharse para encontrar un porvenir.



��️ @Macarena_Olona: "Alguien tiene que pensar primero en lo nuestro". pic.twitter.com/JiEvef4shU“ — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) June 15, 2022 Por su parte, Olona ha resaltado que su formación sale a "ganar" la presidencia de la Junta de Andalucía para "servir" a los andaluces y en especial a los jóvenes, quienes sufren la "pena de destierro". Ha recordado que "solo Vox" se opuso a la normativa que "da derecho a los MENA a tener acceso a los servicios públicos" mientras "vuestros hijos se tienen que marchar de Andalucía", por lo que ha pedido a los políticos que "pongan de su bolsillo" los recursos para ello, ya que "lo primero es lo nuestro y tiene que ser atendido".

Rodríguez plantea ampliar el permiso de maternidad y un permiso preparto La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha propuesto ampliar el permiso de maternidad a las empleadas públicas, inicialmente hasta los seis meses, y crear un nuevo permiso previo al parto. Se trata de dos medidas incluidas en su propuesta de Ley de Maternidades, Promoción de la Lactancia, Parto Respetado y Crianza con Apego, un texto que quieren "consensuar con los afectados y la sociedad civil". “La maternidad y la crianza son la base misma de nuestra sociedad.



Estas son algunas ideas del proyecto de #LeyDeMaternidades, promoción de lactancia, parto respetado y crianza consciente que presentaremos en Andalucía tras un proceso de escucha a los colectivos y profesionales. pic.twitter.com/Y2nHm1WFDT“ — Teresa Rodríguez - Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) June 15, 2022 La administración andaluza solo podría ampliar el permiso a las trabajadoras públicas y a las de empresas que dependen de ella a través de subcontratas, ha admitido Rodríguez, que sin embargo ha apuntado que se puede "empezar con las trabajadoras públicas, porque muchas veces tiran del sector privado". Y ha reclamado que la Junta otorgue "un sello violeta a las empresas que se esfuercen en las políticas de conciliación", con medidas en materia de maternidad, lactancia o teletrabajo, y que estas empresas "tengan prioridad" en la contratación con la administración andaluza.