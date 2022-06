BIOGRAFÍA: Lugar y fecha de nacimiento: Sevilla, 1966. Formación: licenciado en Derecho (Universidad de Sevilla) y Máster en Política y Gestión Medioambiental (UC3IM). Años en política: secretario general del PSOE-A desde julio de 2021 y senador en la actualidad, ha sido alcalde de Sevilla (2015-2022) aparte de concejal y consejero de vivienda de la Junta (2008-2010).

Juan Espadas (Sevilla, 1966) prefiere la discreción a la política de alto voltaje y sobreactuación que se ha instaurado en los últimos años y es conocido por su perseverancia para intentar llegar a acuerdos a izquierda y derecha. Del sector crítico del PSOE con Susana Díaz, el exalcalde de Sevilla se impuso a la expresidenta de la Junta y la sacó definitivamente del juego político en las primarias de hace casi un año tras ser designado candidato en un movimiento de Ferraz. Ahora tiene el reto de retomar el poder histórico del PSOE en Andalucía que Díaz perdió hace cuatro años (ganó pero no pudo gobernar) y remontar unas encuestas que no ven posibilidades de que pueda siquiera formar gobierno con los otros partidos de una izquierda que, una vez más, se presenta fragmentada.

De educación salesiana y licenciado en Derecho, Espadas se ha llegado a definir a sí mismo como ‘soso’, y algunos comparan ya su perfil al del líder del PSOE en Madrid, Ángel Gabilondo. No se afilió en el PSOE hasta 1997, pasados los 30 años, y lo hizo por insistencia del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano. Ha sido consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta bajo las presidencias de Manuel Chaves y José Antonio Griñán (condenados ambos por el caso de los ERE), senador en las Cortes Generales por Sevilla y alcalde de Sevilla hasta el pasado mes de enero.

Tiene una reputada imagen institucional y, quienes le conocen, le definen como un trabajador fiable que no da sorpresas y evita el conflicto. Ha llegado a gobernar Sevilla seis años en minoría gracias a sus acuerdos presupuestarios con el PP, con Ciudadanos y con Adelante Sevilla. Y es que se le da bien entenderse con diferentes. Él mismo se llegó a definir como un “equilibrista” en la guerra entre Susana Díaz, que le llamaba “mi Juan”, y Pedro Sánchez, quien le puso a competir con la lideresa andaluza.

Pero su respeto entre la clase política contrasta con que no es un candidato de masas, y ese es otro de los retos que tiene por delante: convencer a los andaluces de que le voten cuando se presenta por primera vez a estas elecciones y lo hace frente a un Juanma Moreno (PP) al que todas las encuestas dan por vencedor y que tiene la posibilidad de pactar con Vox (que también está fuerte en los sondeos) para gobernar. Por contra, los posibles socios de Espadas, como Adelante Andalucía y Por Andalucía, no tienen pronosticados buenos resultados para poder sumar. Eso hace que Espadas necesite una mayoría lo suficientemente amplia como para gobernar prácticamente en solitario, pero no es lo que prevén los estudios demoscópicos.

Nacido en el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, que es sede hoy del Parlamento Andaluz, Espadas se presenta a estas elecciones con un lema de vida que le enseñó su padre: “El que tiene cara honrada no encuentra la puerta cerrada”. Criado en un barrio obrero, Espadas lleva una vida sencilla con su mujer, que fue su novia de toda la vida, y sus dos hijos. Bético de corazón, es más de baloncesto que de fútbol y no oculta que es católico practicante: prefiere antes la Semana Santa que la Feria de Abril.

Juan Espadas, en tres frases: “El que vote a la derecha está votando una coalición de Gobierno con la extrema derecha y abriéndole las instituciones igual que las han abierto en Castilla y León”. “Hay que recordar los momentos en que el gobierno andaluz, en vez de colaborar lealmente con el Gobierno de España, se dedicaba a confrontar, discutir o echar toda la culpa de todo lo que ocurría en momentos dramáticos”. "El señor Moreno Bonilla no dejó gobernar a la lista más votada que era la del partido socialista, ¿por qué debo hacer yo lo que él no ha hecho?".