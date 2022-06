Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía han aparcado por unas horas los mítines electorales para acercarse a la romería de El Rocío, uno de los acontecimientos festivos más importantes que se producen en Andalucía en esta fecha y que, según todos los cálculos, aglutina anualmente a un millón de personas. Allí, los líderes de PSOE, PP y Ciudadanos han aprovechado para darse un "baño de masas", saludar a simpatizantes y realizar actos institucionales, todo en una segunda jornada de campaña que ha estado marcada por los reproches mutuos y donde algunos líderes nacionales han vuelto a Andalucía para apoyar a sus candidatos.

Sigue la polémica por las declaraciones del alcalde de Estepona

Y en esta segunda jornada de campaña ha seguido la polémica por las declaraciones del alcalde de Estepona, el 'popular' José María García Urbano, por las que pidió disculpas posteriormente tras aludir a la violencia de género al hacer un comentario sobre la mano vendada con la que apareció en un mitin en su localidad: "Ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico, tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie, que no lo he hecho nunca en mi vida", afirmó.

“Hoy me he equivocado y pido disculpas por ello. La violencia de género merece todo el respeto y el más profundo rechazo por parte de todos. Lamento lo sucedido.“ — José M García Urbano (@JMGarciaUrbano) June 3, 2022

"Quien tiene boca, se equivoca", ha dicho el presidente andaluz, en una defensa de su compañero. Sus disculpas, sin embargo, no han sido suficientes para la oposición. El candidato del PSOE ha criticado las "bromas pesadas" que, a su juicio, se escuchaban este pasado viernes por boca de representantes del PP en relación a temas como la sanidad o la violencia de género, un asunto sobre el que ha reprochado a los 'populares' sus "coincidencias" con Vox.

Mientras que para la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, las palabras de García Urbano responden a un “pensamiento profundo de la derecha”, que “niega y banaliza” la violencia machista y “hace de menos” a las mujeres. Y ha insistido que con la violencia de género “no se hacen bromas”, que no acepta las disculpas que posteriormente publicó y que debería ser cesado de su partido.