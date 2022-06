El candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha reprochado al PP de Juanma Moreno que intente "ocultar con silencios muy cómplices sus coincidencias con Vox" relativas a la inmigración o la violencia de género y le ha reprochado sus "bromas pesadas" sobre la violencia machista. También ha pedido a los jóvenes que se "impliquen" con su voto en las elecciones de este 19 de junio y elijan entre el "recorte" de derechos de la "coalición" PP-Vox o el "progreso e igualdad" de oportunidades que representan los socialistas.

En un acto en Sevilla de homenaje a los pioneros del karate, el dirigente socialista ha criticado a PP y Vox por vincular la inmigración a la inseguridad en una suerte de "amenaza grotesca" y "repugnante": "El PP intenta ocultar con silencios muy cómplices sus coincidencias con Vox en asuntos como este o en la lucha contra la violencia machista cuando están asesinando a las mujeres", ha denunciado.

También ha criticado las "bromas pesadas" del PP sobre violencia machista un día después de que el alcalde de Estepona, el 'popular' José María García Urbano, explicara así en un mitin con Feijóo por qué llevaba vendada su mano izquierda: "Ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico, tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie, que no lo he hecho nunca en mi vida". La afirmación provocó muchas críticas y, posteriormente, se disculpó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Este sábado, el candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, ha pedido disculpas por las palabras de García Urbano al asegurar que "quien tiene boca se equivoca".

Espadas, que participará este domingo, junto al presidente y secretario general del PSOE Pedro Sánchez en un mitin en Cuevas de Almanzora (Almería), ha defendido además que la inmigración es la "mano de obra fundamental" en la que se basa de económica productiva de esta provincia y tiene que ser objeto de un tratamiento directo.

Será en este acto público en el que los socialistas lanzarán propuestas sobre el mercado laboral almeriense, sobre el apoyo al sector agrario, después de Moreno "no haya hecho absolutamente nada, salvo confrontar" con el Gobierno, y relativas a la reforma de PAC (Política Agraria Común) y a propósito del recurso del agua.

En este primer sábado de campaña, Espadas ha situado como uno de los ejes prioritarios de su propuesta política a la juventud, a la que ha mandado un mensaje "de compromiso" para facilitar su primera oportunidad laboral y "facilitarle" un puente entre la formación y el mercado. Tras recordar que Andalucía tiene la tasa de desempleo juvenil (más del 40%) "más alta" de España, se ha comprometido este sábado a crear 100.000 puestos de trabajo para los jóvenes y ha avanzado que extenderá la practica del deporte en todas las etapas educativas de manera obligatoria, incluido el Bachillerato, fortaleciendo el deporte de base con la colaboración de los ayuntamientos y la federaciones.