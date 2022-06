Día 12: Pactos La resaca del último debate con las especulaciones sobre los posibles pactos entre el PP y Vox como protagonistas Día 13: Llamada a indecisos Los candidatos al 19J intensifican los esfuerzos para convencer a los indecisos Día 14: Movilización Los pactos y las llamadas a la movilización marcan el penúltimo día de campaña en Andalucía

01.41 min El segundo debate electoral marca este martes de campaña

Los candidatos a las elecciones en Andalucía han retomado este martes sus agendas tras el segundo y último debate de la campaña, que estuvo marcado por la mano tendida de la cabeza de lista de Vox, Macarena Olona, al presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, para formar gobierno tras el 19J en caso de que se cumplan los pronósticos de las encuestas. Los 'populares' han insistido en que quieren gobernar en solitario y el candidato del PSOE, Juan Espadas, le ha acusado de no ser claro. Desde Ciudadanos, por su parte, se han mostrado convencidos de que están a un solo puñado de votos de poder reeditar el gobierno con el PP.

Se acerca el final de la campaña y los partidos pisan el acelerador con la presencia de sus líderes nacionales. De nuevo, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra; y el de Consumo, Alberto Garzón, han aterrizado en la campaña para apoyar a la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto. Los ministros de Unidas Podemos han cargado contra Moreno, al que han acusado de "desmantelar" los servicios públicos durante estos tres años y medio de legislatura, y han hecho un llamamiento a la movilización y a los socialistas indecisos, frente a un PP que no aclara si gobernará con el proyecto del "odio" que representa Vox.

También ha participado en este último martes de campaña el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, que ya participó días atrás en la campaña. Desde El Ejido (Almería), Abascal ha comparado la “demonización” sufrida por los ejidenses con la de su partido, asegurando que estos se han “sentido muy solos”. “Os han querido llamar insolidarios, xenófobos, solo por querer vivir en vuestra tierra, con vuestras tradiciones, con seguridad”, ha afirmado, para después incidir en que Vox está en “la defensa” de barrios y ciudades frente a la "inmigración ilegal".

Moreno (PP) dice que gobernará "con las manos libres" El presidente de la Junta ha restado importancia este martes a las palabras de Olona, y las ha enmarcado en el contexto del debate electoral. "Igual que los libros de textos, son las cosas que ocurren en los debates. Después, cuando se rasca, no hay nada más que dar un golpe de efecto", ha remarcado en declaraciones a los periodistas en Jaén. Preguntado por si aceptará el ofrecimiento de Vox, Moreno ha señalado que la crisis económica ocasionada por la guerra de Ucrania "va a requerir de un gobierno fuerte, sólido y con las manos libres". "No es lo mismo gobernar con las manos libres (…) que estar atado de manos por otras fuerzas en debates a veces absurdos de carácter ideológico que nada tiene que ver con la gestión", ha puntualizado, para después insistir: "No me voy a vincular a ninguna fuerza política. Sería absurdo. Represento al PP y salgo a ganar las elecciones con mayoría suficiente". Moreno dice que gobernará "con las manos libres" y Espadas cree que su silencio sobre Vox movilizará a la izquierda

Espadas (PSOE) cree que su silencio sobre Vox movilizará a la izquierda La posición de Moreno ha sido criticada por el candidato del PSOE, Juan Espadas, quien ha acusado al líder 'popular' de no ser claro y cree que el silencio sobre Vox movilizará a la izquierda el próximo 19 de junio. "Moreno y Olona han conseguido que no se quede ni un voto progresista en su casa. Ya lo verán el 19J, en el que tendremos un nivel de participación más alto a pesar del calor y de la fecha elegida para votar por Moreno, que busca una baja participación", ha manifestado el líder socialista a los periodistas en Granada. Según Espadas, se producirá una "remontada" electoral, un objetivo que ve reforzado tras el desarrollo del debate entre los candidatos que, en su opinión, ha desmontado la "careta" del presidente de la Junta. "Se ha presentado a los dos debates y no ha dicho a las claras que no aceptará gobernar con Vox, pese a la insistencia de Olona, que le brindó la mano tendida, le miró poniéndolo ojitos y condicionó su apoyo a entrar en el gobierno andaluz", ha esgrimido. 01.31 min Andaluces en el extranjero: solo un 4 % ha pedido el voto rogado

Marín (Cs) confía en la "remontada" Por su parte, el candidato de Ciudadanos ha participado este martes en una entrevista en RNE, donde se ha mostrado confiado en que “todavía es posible la remontada” de su partido, pese a las encuestas, y se ha comprometido a “trabajar hasta el último segundo” para que en Andalucía “siga el mejor gobierno de la historia”. También ha sido muy crítico con Vox, un partido que a su juicio “engaña” a la gente, y ha advertido de que Andalucía “no es un trampolín” para que el líder de este partido, Santiago Abascal, “sea presidente de España”. "Paramos a Podemos en 2015 y lo volveremos a hacer con Vox", ha advertido. Marín confía en la "remontada" de Cs y avisa: "Andalucía no es un trampolín para que Abascal sea presidente de España" ROCÍO GIL GRANDE Marín ha posado para los fotógrafos esta mañana con una bandeja de torrijas hechas por un militante de Sanlúcar de Barrameda. Se ha comido una "a la salud de Macarena Olona" y ha lanzado un "aviso a navegantes": algunos se van a llevar "una sorpresa enorme" y pese a lo que dicen las encuestas, su formación logrará grupo parlamentario propio y se reeditará el Gobierno con el PP. Y es que el candidato de Cs está seguro de que a Olona "se le van a atragantar las torrijas", un producto típico de la Semana Santa del que presume ser un experto. “¿Usted sabe hacer torrijas, señora Olona?#Torrijazo pic.twitter.com/9Ayp9Yf61L“ — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) June 14, 2022

Nieto (Por Andalucía) marca distancias con Rodríguez: "Aspira a hacer oposición" Mientras, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, ha asegurado que Adelante Andalucía no está en su coalición de izquierdas porque su líder, Teresa Rodríguez, “decidió levantarse de la mesa de negociación”, y ha marcado distancias: “Ella aspira a ser oposición, una muy buena, pero Por Andalucía no, nosotras queremos gobernar, hacer cosas que le cambien la vida a la gente”. Nieto marca distancias con Rodríguez: "Ella aspira a hacer oposición y nosotros a gobernar" ROCÍO GIL GRANDE Posteriormente, en el acto central de campaña de la formación, en el que ha estado arropada por Díaz, Belarra y Garzón, Nieto ha criticado al presidente de la Junta y candidato del PP, al que ha acusado de "no querer hablar de los problemas de Andalucía" como "del destrozo que ha hecho a la sanidad o la educación", "Los heredó y no fue capaz de solucionarlos, los ha agravado", ha dicho. Aunque, en su opinión, "lo peor que ha hecho el PP" ha sido "homologar algunos de los delirios de Vox con tal de mantenerse en el Gobierno". Por todo, Nieto se ha mostrado convencida de que "la derecha no puede revalidar el gobierno de la Junta".

Rodríguez (Adelante Andalucía) critica los discursos del "sucursalismo" Y, desde La Carolina (Jaén), la candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha criticado los discursos del "sucursalismo en Andalucía" ofrecido por las fuerzas políticas con sede en Madrid durante el debate televisivo, a diferencia de su partido, que se centra en construir una fuerza desde el territorio, desde abajo, que ponga las reivindicaciones de Andalucía en el centro.