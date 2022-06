La mano tendida de la candidata de Vox, Macarena Olona, al presidente de la Junta y cabeza de lista del PP, Juanma Moreno, para gobernar en coalición tras las elecciones en Andalucía ha seguido muy presente en los actos de campaña de este martes. Moreno, que durante el debate no descartó un pacto con Vox, ha insistido en que quiere un gobierno "fuerte, sólido y con las manos libres", esto es, sin pactar con ninguna otra fuerza política como Vox. Una posición que ha criticado el candidato del PSOE, Juan Espadas, quien ha acusado al líder 'popular' de no ser claro y se ha mostrado confiado en que su silencio movilizará a la izquierda el próximo 19 de junio.

"Moreno y Olona han conseguido que no se quede ni un voto progresista en su casa. Ya lo verán el 19J, en el que tendremos un nivel de participación más alto a pesar del calor y de la fecha elegida para votar por Moreno, que busca una baja participación", ha manifestado el líder socialista a los periodistas en Granada, que sigue aferrado a la idea de que el próximo domingo su partido dará la vuelta a las encuestas, que le relegan a la segunda plaza tras 40 años de liderazgo.

Según Espadas, se producirá una "remontada" electoral, un objetivo que ve reforzado tras el desarrollo del debate entre los candidatos que, en su opinión, ha desmontado la "careta" del presidente de la Junta. "Se ha presentado a los dos debates y no ha dicho a las claras que no aceptará gobernar con Vox, pese a la insistencia de Olona, que le brindó la mano tendida, le miró poniéndolo ojitos y condicionó su apoyo a entrar en el gobierno andaluz", ha esgrimido.

Por ello, Espadas ha asegurado que la movilización del voto progresista va en línea con "impedir" que el candidato 'popular' tenga una mayoría para gobernar, ya que siempre va a necesitar algún diputado de Vox. Y es que, según las encuestas, el PP será el claro vencedor en los comicios andaluces, pero que dependerá de la formación de Macarena Olona para gobernar.

Así, a cuatro días de que finalice la campaña, el socialista se ha vuelto a apuntar al optimismo al remarcar que el próximo domingo habrá una "sorpresa, remontada, éxito y gobierno de progreso" en Andalucía.

Moreno insiste en gobernar "con las manos libres"

El presidente de la Junta, por su parte, ha restado importancia a las palabras de Olona, y las ha enmarcado en el contexto del debate electoral. "Igual que los libros de textos, son las cosas que ocurren en los debates. Después, cuando se rasca, no hay nada más que dar un golpe de efecto", ha remarcado en declaraciones a los periodistas en Jaén.

Preguntado por si aceptará el ofrecimiento de Vox, Moreno ha señalado que la crisis económica ocasionada por la guerra de Ucrania "va a requerir de un gobierno fuerte, sólido y con las manos libres". "No es lo mismo gobernar con las manos libres (…) que estar atado de manos por otras fuerzas en debates a veces absurdos de carácter ideológico que nada tiene que ver con la gestión", ha puntualizado, para después insistir: "No me voy a vincular a ninguna fuerza política. Sería absurdo. Represento al PP y salgo a ganar las elecciones con mayoría suficiente".

“�� Sigue en directo la intervención del presidente @JuanMa_Moreno desde la cooperativa Oleocampo en Torredelcampo (Jaén). #AndalucíaAvanza https://t.co/QaWR6NAucE“ — PP de Andalucía (@ppandaluz) June 14, 2022

A su juicio, eso solo se puede conseguir "concentrando el voto" en el PP, la que ha dicho que es "la única opción viable que hay en Andalucía ahora", tal como apuntan las encuestas. Además, ha considerado que quien haga aritmética parlamentaria en la campaña es que ya "se da por perdido". "El único que piensa en una mayoría soy yo. Estoy lejos de la retroalimentación de Vox y PSOE", ha dicho.

Con todo, ha apelado "al sentido común" y "al sentido de la oportunidad": "Ahora es el momento de votar al PP", ha concluido.