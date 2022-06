La encuesta 'flash' del CIS de las elecciones andaluzas, que actualiza el preelectoral del pasado 2 de junio, estima que el PP será el claro vencedor en los comicios autonómicos del próximo 19 de junio, con una amplia mayoría para Juanma Moreno, con una estimación entre el 35,2 y el 38,4% de los votos -no se ofrece proyección de escaños- lo que le da la posibilidad de revalidar el gobierno de la Junta, pero seguirá dependiendo de Vox.

Según este sondeo, Moreno se movería entre el 35,2 y el 38,4% de los votos, hasta tres puntos más que en el anterior sondeo del CIS, y muy por encima de su resultado en las urnas en los comicios de 2018, cuando obtuvo un 20,75% de los votos. Por su parte, el PSOE estaría entre 23,8 y el 26,6%, cuando en el anterior tenía una estimación del 25,2%.



De esta manera, el PSOE, que fue la lista más votada en las anteriores elecciones, aunque no pudo retener el gobierno de la Junta, se quedaría ahora unos puntos por detrás de los 'populares', y, de cumplirse estas estimaciones por debajo del resultado de 2018, cuando alcanzó su suelo histórico.

Tercero sería Vox, con una horquilla entre el 13,6 y el 15,8% de los votos; Por Andalucía, en cuarto lugar, con aproximadamente un 10% (9,4-11,4%), y Adelante Andalucía, por encima del 5% (4,5-5,9%) tendrían también prácticamente garantizada representación en el Parlamento andaluz. Ciudadanos, que fue la tercera fuerza más votada en 2018 y gobernaba en coalición con el PP, pasaría a ser la sexta fuerza en intención de voto, en el entorno del 4% (3,3-4,5%).

Por su parte, el PSOE obtendría su mayor aporte de votantes de otros partidos de las filas de Adelante Andalucía, de los cuales un 15,7% de quienes les votaron en 2018 elegirían ahora la papeleta de Juan Espadas, así como de los jóvenes que no pudieron votar en 2018 por no tener la edad legal. De estos, el 26,7% afirma que votará al PSOE, por el 20,4% que se decanta por el PP y un similar 20,5% que lo haría por Vox.

El flujo de votos entre PP y Vox también incluye que un 10,5% de quienes apoyaron a Moreno en 2018 ahora darían su voto a Macarena Olona, teniendo en cuenta que esa base de votantes era mayor, aunque el balance sigue siendo un importante crecimiento neto de los votantes 'populares'. Ciudadanos es el partido con menor fidelidad, que no podría retener ni a la cuarta parte de sus votantes.

En el aire queda, según estas estimaciones, Ciudadanos , para el que el CIS proyecta un intervalo del 3,3-4,5% de los votos. Para optar al reparto de escaños es necesario superar el umbral del 3% del voto válido en la circunscripción en la que se concurra, y en la práctica los escaños se reparten a partir del 6-7% de los votos en la provincia en cuestión. A falta de un desglose por provincias, no queda claro si el partido de Juan Marín obtendría representación. La encuesta preelectoral del pasado 2 de junio estimaba para el partido naranja un 4,1% de los votos y la posibilidad de 1-3 escaños (uno en Málaga y otros probables en Sevilla y Granada).

Vox tampoco progresa demasiado respecto a la encuesta del CIS conocida al inicio de la campaña electoral (15,3%), al no superar el 16% de estimación de voto. Un crecimiento que sí experimenta Por Andalucía, que con una estimación del 11,4% en el mejor de los casos, podría llegar a mejorar la anterior, de un 9,7%.

El organismo presidido por José Félix Tezanos no ha ofrecido una estimación de escaños a partir de estos cálculos, algo que sí había hecho en otras encuestas similares en pasadas elecciones autonómicas, sin ir más lejos la de Castilla y León en febrero. A falta de ello, la comparación con los propios datos de la encuesta preelectoral del CIS permiten deducir que, a siete días de las elecciones, el PP está en condiciones de mejorar aquella estimación inicial, que le daba entre 47 y 49 escaños .

Último día para publicar encuestas

En el último día en que está permitida la publicación de sondeos electorales, y antes de que tenga lugar este mismo lunes el segundo y último debate electoral entre los principales candidatos a presidir el gobierno andaluz, la estimación del Centro de Investigaciones Sociológicas viene a coincidir en líneas generales con el promedio conjunto de las encuestas hasta la fecha.

Según estas proyecciones, Moreno alcanzaría una clara victoria, con más escaños para el PP que la suma de las formaciones de izquierda; una mayoría amplia, pero aún lejos de la absoluta y quizá no "suficiente" en los términos que planteaba el actual presidente andaluz, de modo que pueda permitirse gobernar en solitario. Necesitará el apoyo de Vox, que ha dejado claro que no prestará gratis sus votos en una eventual investidura. Por su parte, el PSOE no vería crecer sus apoyos ni de la descomposición de Ciudadanos ni de la fragmentación de las opciones a su izquierda, tras la reconfiguración de las confluencias andalucistas de Por Andalucía y Adelante Andalucía.