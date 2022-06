Arrimadas: "Un voto más al PP no cambia nada, a Cs garantiza el mejor gobierno"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ha empezado la campaña con un mítin sino con unas declaraciones ante los medios desde Cádiz, donde ha advertido: "Un voto más al PP no cambia nada pero uno más a Ciudadanos garantiza el mejor gobierno que ha tenido esta tierra nunca". Tampoco ha acompañado al cabeza de lista de Cs, sino a la candidata por la provincia gaditana y consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.

“�� Cs es el partido decisivo el #19J �� @InesArrimadas "Un voto al PP no cambia nada, pero uno a Cs garantiza el mejor gobierno que ha tenido Andalucía" #ElCambioQueFunciona Tras décadas de malos gobiernos, fuimos los únicos que trajimos el cambio a esta tierra. pic.twitter.com/b4cokifd6X “

Arrimadas ha asegurado que, si Ciudadanos está fuerte, "nadie va a experimentar con Andalucía" ni la va a "utilizar" para "intentar dar un salto a Moncloa". "Solo hay un voto decisivo y es el del proyecto liberal", ha incidido. Y ha pedido votar "como en 2018": "Con un puñado de votos más a Cs podemos reeditar ese gobierno". Ciudadanos logró hace tres años y medio x escaños. Ahora, las encuestas no prevén que vaya a lograr siquiera grupo propio en el Parlamento andaluz, para lo que hacen falta cinco diputados.

Marín, por su parte, ha vuelto este domingo a El Rocío (Huelva), desde donde ha dicho afrontar "con muchas ganas" el debate de este lunes en RTVE: "Esperamos poder explicar qué es lo que pensamos qué hay que seguir haciendo en Andalucía, porque, sin duda, lo que se ha hecho ha estado muy bien, está feo que yo lo diga, pero esa es la realidad, lo que te dice todo el mundo, todos los indicativos; y mi objetivo y el de mi partido es el de poder reeditar el Gobierno del PP y Ciudadanos".

Las seis principales formaciones que concurren a las elecciones del 19 de junio en Andalucía han lanzado sus primeros ‘spots’ de campaña en los que apelan al “progreso”, al “cambio” y a “construir un poder andaluz” . Llaman a “avanzar” y avisan: “Somos más”. Pero la clave de estas campañas no es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen y qué mensajes trasladan que no se cuentan con palabras . Aquí , Rocío Gil Grande analiza uno a uno los seis vídeos de campaña de cada una de estas formaciones.

Nieto advierte: con la salud y la educación "no se hace negocio"

La candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha advertido de que con la salud y la educación "no se hace negocio" y ha apostado por un Gobierno que reivindique la política y que haga por que se cumpla la ley. Desde un acto público en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ha dicho que Andalucía necesita un gobierno que se afane para que la reforma laboral despliegue todos sus efectos y "fiscalice donde no se cumpla la ley": "A día de hoy, los abusos que se producen en el campo y en la pesca son responsabilidad de la derecha, que haciendo dejación de funciones, no pone inspectores ni sanciona a quienes se saltan la ley".

“¡Gracias, Sanlúcar, por el caluroso recibimiento!



Me marcho con las pilas cargadas para las dos semanas fundamentales que quedan por delante.



No podíamos encontrarnos en mejor lugar en el #DíaMundialDelMedioAmbiente, junto a Doñana, la joya natural que debemos proteger. pic.twitter.com/AnF4eD5pGU“ — Inmaculada Nieto (@InmaNietoC) June 5, 2022

Candidatos contra las encuestas Una urna en las elecciones de Andalucía de 2018. Las encuestas son muy favorables para algunos partidos y muy desesperanzadoras para otros. Feijóo y Moreno piden "cautela" y afrontar la campaña "como si no hubiese encuestas" que les dieran vencedores: "Se gana en las urnas". El PSOE y Cs, sobre todo, están llamando a la remontada. Aquí, las claves de María Menéndez al respecto.

Abascal insiste en que no volverá a apoyar un gobierno desde fuera El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a participar en la campaña este domingo en Jerez para dejar claro que su formación no volverá a apoyar un gobierno de forma externa: "A nosotros nos pasa como al PP, que queremos gobernar en solitario", ha ironizado. El líder de Vox ha estado acompañado por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo. Además, ha cargado contra la ley de violencia de género nacional, que "ni ha resuelto el problema que quería combatir" y ha "convertido en culpables la mitad de la población", y de la emergencia climática, que es "el suicidio de España como nación". “Levantar la bandera de la igualdad frente a la ideología de género o defender nuestra soberanía frente la dictadura climática son "debates estériles" para el PP de Feijóo.@Santi_ABASCAL "Lo que empieza a ser un poco estéril es el PP".#CambioReal ���� pic.twitter.com/rLOCJzBsd3“ — VOX ���� (@vox_es) June 5, 2022 Las mejores imágenes de la campaña del 19J en Andalucía 11 Fotos 1 / 11 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Pedro Sánchez se da un baño de masas en Cuevas de Almanzora (Almería) 05.06.2022 El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a simpatizantes durante un acto en Cuevas de Almanzora (Almería), junto al candidato, Juan Espadas.

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Rodríguez conmemora el 124 nacimiento de Federico García Lorca 05.06.2022 TWITTER/ADELANTE ANDALUCÍA