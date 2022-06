Candidatos contra las encuestas: el PP pide no fiarse y el PSOE, superarlas

A ningún candidato le convencen las encuestas, bien porque le son muy favorables, bien por todo lo contrario. Mucho se está hablando de ellas en los primeros días de la campaña electoral de las elecciones andaluzas. El PP pide no fiarse ya que su éxito en los sondeos es arrollador. No hay estudio demoscópico que no ponga a Juanma Moreno como vencedor y no quieren sorpresas por un exceso de confianza y autocomplacencia. Moreno obtendría más escaños que la suma de toda la izquierda junta y se acercaría a la mayoría absoluta, fijada en los 55 diputados. El medio centenar de escaños es el ambicioso objetivo del PP porque con esa representación (que supondría devorar a Ciudadanos) no daría margen alguno a Vox para exigir su entrada en el Gobierno y el principal objetivo de Moreno es gobernar solo, como repite una y otra vez.

Sorpresas, y de las grandes, sí quieren en el PSOE, que se aferra a movilizar a un dormido electorado de izquierdas en Andalucía, buscando al tradicional y masivo voto socialista, que parece haberse ido y al nuevo que puede venir de nuevos votantes, con llamadas directas este fin de semana a los jóvenes. Los socialistas aún están aprendiendo a ser oposición en esta comunidad, algo a lo que no están acostumbrados en unas tierras que han dirigido durante casi 40 años. El PSOE sabe que en el hipotético triunfo de Moreno juega un papel más que importante la caída en picado de la fidelidad del voto socialista.

Como mínimo, Espadas aspira a igualar el resultado de Susana Díaz que, con 33 escaños, ganó las pasadas elecciones en 2018, pero no pudo gobernar. Quedarse ahí no les vale para recuperar Andalucía que ha virado al voto conservador con datos que explican esa tendencia entrando en las 'tripas' del CIS de esta misma semana.

Tampoco el candidato de Cs, Juan Marín, quiere creerse los sondeos y confía en que podrá vencer los malos augurios que relegan a la formación a la irrelevancia en Andalucía; ni la de Vox, Macarena Olona, que a pesar del crecimiento exponencial que le vaticinan, no se conforma y quiere más. Las candidatas a la izquierda del PSOE, Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) hacen oídos sordos también a los sondeos que no les son favorables en ninguno de los dos casos. Juntas estas formaciones consiguieron 17 diputados en 2018 y ahora no sumarían, por separado, más de un decena, con peor suerte para Rodríguez, que ha preferido ir sola pero que se quedaría con dos.

Feijóo y Moreno piden no fiarse: "Hay que ganar en las urnas" El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene claro que unas encuestas demasiado favorables pueden hacer que los votantes más perezosos se queden en casa un domingo caluroso de junio, así que en estos dos primeros días de campaña no pierde ocasión para lanzar el mensaje: "No os fieis, tenemos que ganar en las urnas". "Hagamos campaña como si no existieran las encuestas", ha lanzado. Feijóo insta a "no fiarse de las encuestas" el 19J: "Hagamos campaña como si no existieran" DIANA FRESNEDA Feijóo cree precisamente que esos sondeos tan abrumadores "pretenden desmotivar" y dice a los votantes del PP: "Hay dos formas de perder unas elecciones: darlas por ganadas y darlas por perdidas". Feijóo ha protagonizado en las primeras 48 horas de campaña actos sin Moreno, que sigue recorriendo Andalucía llamando también a la "prudencia" ante sondeos tan favorables y venturosos para sus filas. Aunque aún no han estado juntos de campaña- sí en precampaña- la sintonía entre ambos es absoluta desde que fuera proclamado presidente del PP tras la abrupta salida de Pablo Casado. Feijóo ya ha dado a Moreno la 'misión' de empezar en Andalucía "un gran proyecto" en toda España, tal y como le encomendó este sábado. Muchas referencias de Feijóo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con fuertes críticas a su gobierno y pocas- alguna velada- a Vox al decir: "Si lo que queremos es tener al mejor presidente no necesitamos intermediarios, solo hay que votar a Juanma Moreno directamente". Desde la formación de Santiago Abascal lo repiten una y otra vez: "O con nosotros o no hay gobierno". Abascal avisa de nuevo a Moreno de que quiere a Vox en la Junta: "O juntos o no gobiernan"

Sánchez reivindica al PSOE: "Si votamos en masa, Espadas presidente" Si viernes y sábado han sido los días de Feijóo en Andalucía, este domingo ha sido el líder del PSOE quien se ha 'estrenado' en campaña. Hasta en tres ocasiones ha acudido en precampaña a arropar a un candidato, el suyo, avalado e impulsado por Ferraz frente a Susana Díaz, que tuvo que dar un paso al lado tras ser vencida por Espadas en las primarias. En su mitin, el secretario general de los socialistas ha perseguido un principal objetivo: levantar al socialismo- "ese que siempre ha votado contra viento y marea"- dejando claro que "la mayoría de Andalucía es socialista" y que si ese votante "sale en masa a votar, Espadas será presidente". Despertar al socialista histórico dormido y generar nuevos votantes como forma de dar la vuelta a los sondeos desfavorables, para decir que el horizonte del PSOE "siempre" ha estado claro: proteger a las familias y defender lo público. En frente, Sánchez ha alertado contra "un PP y una ultraderecha" que "se van a terminar entendiendo". En este sentido ha criticado al PP porque "cuando gobierna hay corrupción y cuando está en la oposición, genera crispación". "Ya tengo las deportivas puestas" decía este sábado Espadas, que va a "dejarse la piel" para dar la vuelta a esos malos augurios en forma de encuestas. En cada mitin y acto llama a la movilización de toda la sociedad andaluza- "jóvenes, trabajadores, mujeres y todos los votantes socialistas"- y para ello alerta también de la unión de la "derecha y la ultraderecha" si Moreno necesita de Vox. Es consciente de que en Andalucía, incluso en el electorado de izquierdas, la percepción de Moreno es de moderación, tal y como apuntan los propios sondeos, así que agitar el miedo a Vox y vincularlo al PP en un hipotético gobierno conjunto al estilo de Castilla y León es su mejor arma para mostrar lo que puede ser un gobierno más "radical" que el actual. "Tenemos que pedir el voto a boca llena para el PSOE de Andalucía porque otros (por el PP y Moreno) se avergüenzan de sus siglas". Lo dice por el poco protagonismo de las siglas del PP en la campaña de Moreno, en la línea similar a las de Feijóo en Galicia, donde destaca el candidato por encima del partido.