El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a advertir este sábado al líder de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno, de que quiere que su partido entre en el futuro Gobierno en la región, en caso de que así lo certifiquen las urnas el próximo 19 de junio. "O juntos, o no gobiernan", ha reivindicado, tras criticar que el anterior acuerdo de investidura quedó en "papel mojado".

"Lo que se firmó en la pasada legislatura ha sido papel mojado. Una y no más", ha avisado Abascal durante un mitin en Córdoba, en el marco de la campaña electoral andaluza, donde ha estado acompañado por la candidata de la formación, Macarena Olona. El presidente se ha mostrado muy crítico con el PP y le ha recriminado sus "incumplimientos" en materia de "inmigración o memoria histórica", ya que "al final acaban adoptando las ideas del PSOE aunque luego rectifiquen".

Según Abascal, su formación no quiere "sentarse en el consejo de Gobierno" para "cambiar consejeros", sino para que las "ideas y principios" de los ciudadanos "estén en la acción de gobierno". Y ha recordado que el PP está gobernando en Andalucía "gracias a VOX", ya que hace cuatro años fueron "responsables" al firmar un "acuerdo de investidura" que ahora "sabemos que no cumplen". "Es la última vez", ha insistido.

Según los sondeos, el PP ganaría las elecciones el próximo 19J, pero necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. Los de Abascal pasarían de los 12 escaños que consiguió en 2018 a 20 asientos y siguen una tendencia al alza en las encuestas, por encima del 18 % de los votos como promedio si se celebrasen elecciones hoy.

El líder de Vox también ha reprochado al candidato del PP, Juanma Moreno, que amenace con "repetir elecciones" si los andaluces "votan mal", que "ofrezca consejerías a Ciudadanos" aunque "no tengan representación" y que anuncie una "nueva era de acuerdos y entendimientos con el PSOE". Y ha prometido que, cuando lleguen al Gobierno, " van a combatir toda la ideología izquierdistas y a derogar las porquerías que desde Zapatero hasta Sánchez se han aprobado en España".

Olona afirma que el "cambio real" llega con Vox

Por su parte, Olona, ha afirmado que el "cambio real" y el "meneo" que Andalucía merece "viene de la mano" de su formación, por lo que ha pedido a los andaluces que "no se resignen" a la "condena" que les imponen "a izquierda y derecha". La candidata de VOX ha resaltado que a lo largo de la historia las sociedades "se enfrentan a su destino" y este es el "momento de Andalucía", por lo que es el momento de "cambiar la historia" para "cambiar el rumbo de España".

Olona ha criticado la "lucha de sexos" que ha impuesto ese "feminismo" que ha "abandonado la lucha histórica de las mujeres" y ha reclamado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que "no hable" en su nombre. "No necesitamos ninguna manifestación porque tenemos claro que somos iguales", ha subrayado Olona, quien ha apostillado que el hombre "no viola", ya que lo hace "un violador"; ni tampoco "mata", ya que lo hace un "asesino"; ni tampoco "maltrata", al hacerlo un "maltratador"; ni "humilla", ya que lo hace "un cobarde", ha concluido.