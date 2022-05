El presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, ofreció a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y al líder en Andalucía, Juan Marín, integrar en puestos de salida de sus listas a los consejeros de Ciudadanos y la presidenta del Parlamento, siempre que el partido no se presentara a las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio. La oferta, según el líder 'popular', fue declinada porque "consideraban que suponía la supuesta desaparición de su opción política".

Moreno ha explicado en un desayuno informativo organizado por Europa Press que hizo esta oferta "con la máxima honestidad", para que se presentaran en las listas del PP como independientes porque "nadie les pedía el carné del PP".

"Esa oferta no fue asumida, yo les entiendo", ha señalado el presidente de la Junta, quien al mismo tiempo ha lamentado que no aceptaran esa opción pues, en su opinión, "hubiese sido buena para Andalucía" y se habría concentrado más el voto, ya que ahora prevé que Ciudadanos saque alrededor de un 2 % de apoyos en algunas provincias, lo que no les permitirá tener escaño en esas circunscripciones y se "perdería" ese voto.

Los primeros sondeos otorgan a Ciudadanos tan solo uno o dos diputados, lo que les permitiría seguir en el Parlamento andaluz pero no formar grupo. La cifra se sitúa lejos de los 21 escaños actuales que posibilitaron a Juan Marín y a Ciudadanos participar en un gobierno autonómico por primera vez desde su fundación.