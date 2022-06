El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha instado este viernes a su partido a no fiarse de las encuestas que dan por ganador de las elecciones andaluzas del 19 de junio a su candidato, Juanma Moreno, ni tampoco de aquellas que le otorgan menos votos pues a su juicio lo que pretenden unas y otras es "relajar" o "desanimar" al electorado. "Hagamos campaña como si no existieran las encuestas", ha pedido durante un mitin en Estepona (Málaga), en el que también ha criticado al Ejecutivo por estar "muy preocupado por el 'efecto Feijóo'" y poco "de los problemas de los españoles".

En el marco de la campaña electoral en Andalucía, que arrancó de forma oficial esta medianoche, el líder 'popular' se ha acercado a la localidad malagueña para arropar a Moreno, y así lo hará también este sábado en Granada. La cita con las urnas del próximo 19J es el primer examen electoral de Feijóo, consciente de que un buen resultado de su candidato en Andalucía puede suponer el inicio de un cambio de ciclo en España y ser su trampolín hacia la Moncloa.

“Hoy por hoy no hay ni un solo voto en las urnas”, ha señalado el líder del PP, que ha insistido en no confiar en los supuestos, sino en "trabajar" para conseguir unos buenos resultados. "No hemos ganado ni perdido nada, está todo por decidir", ha recalcado, si bien se ha mostrado optimista en el "gran proyecto" que se está fraguando en Andalucía, lo que le ha llevado a comparar la situación del PP en España con la de la comunidad autónoma: "Me he encontrado un partido que se parece a esta tierra: ilusionado. Se nota que puede estar a punto de pasar algo grande", ha reivindicado.

Críticas al Gobierno: "Que se preocupen más de la inflación" Para Feijóo, esa mayoría que los sondeos otorgan a los 'populares' es consecuencia de que "los españoles están cansados de este desgobierno, de esta forma de ocupar las instituciones y de esta forma de vivir mejor" que los ciudadanos. El presidente ha hecho referencia a la fotografía de un documento de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, donde se alertaba del "alerta del 'efecto Feijóo'" y la "desmovilización" de la izquierda. "El Gobierno debe preocuparse menos del 'efecto Feijóo' y hacerlo más por los efectos de la inflación (...) más de los efectos de la deuda pública y más de España", ha subrayado. Y se ha mostrado como "la alternativa real a las políticas de Sánchez; a sus socios de Gobierno, Izquierda Unida y el Partido Comunista; y sus socios parlamentarios, ERC y Bildu". "La gente busca una alternativa para la que la política no se convierta en una competición de fotos en Instagram, tuits muy simpáticos y tertulias en televisión", ha zanjado. Minutos antes, ha intervenido en el mitin el alcalde de Estepona, el 'popular' José María García Urbano, quien a la hora de explicar el porqué del vendaje de su mano izquierda ha señalado: "Ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico, tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie, que no lo he hecho nunca en mi vida", una afirmación que ha provocado muchas críticas. Posteriormente, se ha disculpado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. “Hoy me he equivocado y pido disculpas por ello. La violencia de género merece todo el respeto y el más profundo rechazo por parte de todos. Lamento lo sucedido.“ — José M García Urbano (@JMGarciaUrbano) June 3, 2022