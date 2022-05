El candidato del PSOE a las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juan Espadas, ha emplazado este martes al presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno (PP), a firmar ante notario un veto conjunto a Vox para evitar que entre en el próximo gobierno de la Junta y "cambiar" el escenario político en relación a la investidura.

A falta de tres días para el inicio de la campaña de las elecciones andaluzas del 19J, Espadas ha lanzado este mensaje a Moreno para poner un cordón sanitario a Vox, aunque también le ha pedido que abandone el "camino de los pactos ocultos" y de la "confrontación" con la "ultraderecha".

Todas las encuestas prevén que el PP necesitará a Vox para que Moreno pueda ser investido, ya sea mediante un pacto de investidura (como ocurrió en 2018) o metiendo a la formación de Santiago Abascal en el Gobierno.

"No podemos fiarnos de Moreno, alguien que no te dice a la cara lo que va a hacer con Vox" tras las elecciones, ha indicado.

Para salir de dudas, Espadas ha emplazado a Moreno a acudir juntos a la notaría que quiera para firmar que "con la ultraderecha ni agua y así cambiar el escenario político", aunque a continuación ha acotado: "No lo va a hacer y seguirá engañando a los electores".

“Si algo está quedando patente en esta campaña del #19J es que Andalucía no puede fiarse de Moreno Bonilla.



Le emplazo a acompañarme a una notaría para firmar que no habrá pacto con la #ultraderecha. Pero no lo hará porque desde las pasadas elecciones andaluzas depende de ellos. pic.twitter.com/XngZl36vQ7“ — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) May 31, 2022

En este sentido, el candidato socialista ha vuelto a ratificar que es el PSOE-A el que va a parar a la ultraderecha y que, por tanto, no apoyará a Moreno en la investidura para que al día siguiente "pacte" con Vox los presupuestos.

A su juicio, el camino del PP y sus pactos con Vox no van a a conducir al PP ni a la sociedad andaluza y española a "ningún sitio bueno", y se ha mostrado convencido de que España necesita dos partidos de Estado (por PP y PSOE) "serios, con altura de miras, capaces de llegar a grandes acuerdos y luego que los ciudadanos decidan" en la urnas.

Durante su participación en el desayuno informativo del Fórum Europa. Tribuna Andalucía, el dirigente socialista ha aseverado que acertarán los andaluces el 19J, tal y como, según él, ocurrió en el 2018 cuando auguraron un triunfo holgado de Susana Díaz. Ha criticado además que, según cree, la derecha le quiere construir un relato al PSOE para que apoye a Moreno en la investidura.

Pregunta a Moreno si apoyaría al PSOE en caso de ser la lista más votada "Como pienso que voy a ganar yo, ¿sería Moreno capaz de abstenerse o apoyar la lista más votada del PSOE-A?. En 2018 no lo hizo y pactó con Cs, ya tiene antecedentes", ha argumentado. Espadas considera que son el PP y Moreno los que trabajan con la "puerta abierta" a pactar con Vox en Andalucía, tal y como ha ocurrido en Castilla y León "sin ningún problema" y con el objetivo de "cargase" a Pedro Sánchez y de acceder al Gobierno de España. “Andalucía es "un conejillo de indias" para PP y Vox“ De ello, ha deducido que Andalucía es como un "conejillo de indias en un laboratorio" para el PP y Vox, por lo que ha criticado la "torpeza" del líder nacional del PP, Alberto Nuñez Feijóo, por "dejar hacer" a los presidentes de Castilla y León y Andalucía "lo que quieran". De los comicios autonómicos ha subrayado que es consciente de que tienen alcance nacional por la aspiración y la crispación que "genera" la derecha cuando quiere gobernar el país, aunque ha admitido que el PSOE-A necesita que la sociedad andaluza se implique y vaya masivamente a votar.