Los candidatos a las elecciones del próximo domingo en Andalucía apuran las últimas horas de campaña. A falta de 24 horas, las intervenciones de los partidos siguen girando sobre los pactos tras el 19J. El PP, que continúa sin aclarar si pactaría con Vox, pide a la izquierda que facilite un gobierno en solitario del presidente de la Junta y cabeza de lista, Juanma Moreno. Pero tanto PSOE como Por Andalucía lo descartan. Mientras que desde Vox han advertido de que no aceptarán “chantajes”.

Este jueves se ha celebrado además el Corpus, día grande en Sevilla y Granada, y los candidatos a la Presidencia de la Junta han aprovechado los diferentes actos para hacer un llamamiento a los indecisos. Con este objetivo, han vuelto a pisar la campaña algunos líderes nacionales, como Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), o el coordinador general de Izquierda Unida (IU) y ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Espadas: "Solo el PSOE puede parar el pacto PP-Vox"

En una entrevista en RNE, el candidato del PSOE, Juan Espadas, ha reivindicado a su partido como el “voto útil” y ha llamado a los electores a “concentrar el voto” en el “único partido” que puede “parar ese pacto de PP y de Vox”, que a su juicio “ya está hecho”. También ha rechazado la petición del PP de que los socialistas se abstengan para facilitar un gobierno en solitario sin Vox: "No es creíble".

Posteriormente, en un acto en Huelva, Espadas ha animado a los vecinos de Andalucía a "no perderse a un alcalde -por él que lo fue de Sevilla- haciendo política andaluza". "Eso va a ser la sensación de la temporada", ha dicho. El líder socialista ha remarcado que "no hay precedentes en Andalucía de algo así" y, además, ha apuntado que "un alcalde tiene una visión particular y si estuvo en la Junta primero, después fue alcalde y ahora va de nuevo a la Junta, aún mejor porque sé lo que no funciona y lo que va a funcionar mejor". "El que pueda que lo empate; ya está, vamos a venirnos a arriba, se trata de ganar y que lo voten a uno, pues habrá que venderse", ha indicado.

A Espadas le ha acompañado esta tarde la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien ha recordado que "si la derecha suma el domingo, empezaremos a restar los derechos de los trabajadores, de las mujeres". "Qué vergüenza escuchar el mitin del PP el otro día riéndose de la violencia de género (...) es indigno para esta tierra", ha enfatizado. También ha viajado a Andalucía este jueves el diputado socialista y ex lehendakari vasco, Patxi López. A su juicio, los progresistas ya se están "movilizando" para cambiar los "designios de algunos agoreros" que piensan que no pasa nada por el hecho de que, tras el próximo de 19 junio, siga gobernando Moreno en la Junta.

Moreno (PP): "Todavía queda mucho voto volando" Las aves han sido protagonistas de la actividad institucional del presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, que ha participado en la suelta de dos búhos reales y cuatro cernícalos en el Pinar de Chiclana de la Frontera (Cádiz). “Devolvemos varios ejemplares de búho real y cernícalo a la naturaleza en el Pinar de Chiclana. Es una maravilla verlos volar de nuevo.#Andalucía sigue poniendo su granito de arena con la #RevoluciónVerde para recuperar especies amenazadas. pic.twitter.com/feHJzKKVjV“ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 16, 2022 Paralelamente, como candidato del PP a la reelección, Moreno ha considerado que "está cerca" la posibilidad de gobernar en solitario, solo en "coalición con los andaluces", y ha animado a sus compañeros a captar el apoyo de los indecisos porque "todavía queda mucho voto volando". En ese mismo acto, se ha comprometido a ampliar la edad del cribado de cáncer de mama a las mujeres de 40 a 75 años, diez años menos que ahora, y a implantar en la sanidad pública el cribado de cáncer de cérvix (cuello uterino) y de cáncer de pulmón. Y, ya por la tarde, el líder 'popular' ha participado en un encuentro con los jóvenes en El Puerto de Santa María (Cádiz). A ellos les ha pedido que "se revolucionen" y cambien la mentalidad "que durante demasiados años el PSOE imperante en Andalucía ha ido impregnado" de conformismo, y ha explicado que el 19 de junio la comunidad se juega "muchísimo", una "disyuntiva" histórica. También ha participado este jueves en la campaña el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, en varios actos en Jaén, ha acusado al PSOE y al resto de partidos de izquierda de querer "dificultar la gobernabilidad" en Andalucía, y les ha pedido que "si se rinden antes de las elecciones" porque han asumido que "van a perder", al menos "dejen gobernar" solo a Juanma Moreno Bonilla.

Marín (Cs) pide que los votos que quedan "lleven sello 'naranja'" Sobre los indecisos se ha pronunciado el candidato de Ciudadanos, Juan Marín. En un acto en Lucena (Córdoba), ha expresado este jueves que "quedan muy pocos votos, pero van a ser los más decisivos en la historia de Andalucía durante décadas", de manera que ha pedido que esos votos vayan "con un sello naranja", porque "los andaluces saben" qué va a hacer con formación con él, mientras que "los demás todavía se lo están pensando". Antes, en una entrevista en TVE, Marín ha sacado pecho de la gestión de su partido dentro del gobierno de coalición con el PP y ha asegurado que Cs quiere volver a ser "protagonista del cambio" que llegó a la región en 2018, cuando el Partido Popular logró arrebatar la Junta tras más de tres décadas de gobiernos socialistas. Para ello, Marín confía en que su partido sea "capaz de dar la vuelta a las encuestas", como ya hizo en 2015 y en 2018, elecciones en las que obtuvieron mejores resultados de los pronosticados. Marín saca pecho de la gestión de Cs en el gobierno de coalición: "Queremos seguir siendo protagonistas del cambio"

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Sánchez y Moreno coinciden en la inauguración en Málaga del Digital Enterprise Show 15.06.2022 El presidente andaluz, Juanma Moreno, aplaude mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandona el atril tras intervenir en el Digital Enterprise Show de Málaga.



























































Nieto (Por Andalucía) llama a "armar" un bloque progresista en Andalucía Este jueves, Por Andalucía se ha desplazado a Jerez de la Frontera (Cádiz). Su candidata, Inma Nieto, ha llamado a "armar" un bloque de progreso en Andalucía "frente a las políticas de la derecha". "Aquí se está homologando el machismo, aquí se está abriendo paso a una intolerancia y a un ruido que no es inaceptable. Hay que tomar una decisión", ha instado a los simpatizantes allí presentes. Arropada por el coordinador general de Izquierda Unida (IU) y ministro de Consumo, Alberto Garzón, Nieto ha llamado a "quienes están dudando", a "los que han votado antes al PSOE y ahora no lo tienen claro" y a los que "piensan quedarse en casa". "Aquí tiene una candidatura para gobernar y para desplegar le beneficio social", ha proclamado, en referencia a su formación. "Podemos liderar ese gobierno. Solo nos separa que toda la gente que lo necesita vaya a votar", ha insistido. “La política es un arte para transformar la vida de las familias trabajadoras.@InmaNietoC representa otra manera de hacer política. Porque pensamos en la Andalucía del presente, pero también en el futuro, el domingo vota con valentía.#PorAndalucía pic.twitter.com/d7BqPCdKRZ“ — Alberto Garzón�� (@agarzon) June 16, 2022