La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, se ha erigido este jueves como la "única" que se presenta a las elecciones del próximo domingo 19 de junio "sin tutelas desde Madrid". "Somos la izquierda valiente", ha reivindicado, garantizando que los escaños que consigan en las urnas "no cotizarán en Madrid" ni "engordarán ninguna sede madrileña".

En el acto central de campaña de la formación, que se ha celebrado en Cádiz, Rodríguez ha estado acompañada, entre otros, del alcalde de la ciudad, José María González 'Kichi', la senadora de la formación Pilar González y otros candidatos. Desde allí, ha asegurado que su formación "no tiene miedo" al resultado en las urnas, porque "se enfrentan" a la extrema derecha "con valor".

"El jefe que te explota, el casero que te sube el alquiler, el cura que te echa el sermón sobre la libertad de ser… esos son la extrema derecha. Los conocemos de siempre. Perdamos el miedo. Enfrentémosle con valor. A cada cosa que digan, siempre argumentos", ha puntualizado.

La candidata de Adelante Andalucía ha dicho que su partido se disputa el voto "con la derecha", no con "el resto de la izquierda. Y, por ello, ha hecho un llamamiento "a aquellos que estén dudando" a que "voten a la fuerza que les va a defender con la propia voz y el propio acento".

Según ha destacado, su partido "ha ido creciendo en campaña". "Empezamos con unas expectativas muy bajas, pero cada vez más", ha subrayado. Y es que, de los 17 escaños que logró Adelante Andalucía en 2018, las diferentes candidaturas que concurren con opción de escaño no sumarían más de 10. La escindida formación de Teresa Rodríguez, que terminó expulsada de su propia formación con otros siete diputados, se quedaría con tres asientos. Sus perspectivas, según las encuestas, han mejorado en los últimos días, lo que podría suponer un escaño más con una intención de voto alrededor del 6 %.

No facilitarán la investidura a Moreno

En su discurso, Rodríguez se ha mostrado muy crítica con Vox y, en concreto, con su candidata, Macarena Olona, de quien ha dicho que no la saludó durante el debate a seis organizado por Canal Sur el pasado lunes. "No es que no quieran a los inmigrantes; están a favor de que recojan fresas, pero no los quieren por la calle. No quieren verlos para poderlos explotar mejor. Son malas personas. Cuando les pidan perdón a los trabajadores de la fresa, yo me saludo con Macarena Olona", ha señalado.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que si "hacen un cordón sanitario a Vox y votan al PP", están haciendo "un favor a Olona. "Se presentará como única alternativa a todo el sistema político y a lo mejor lo que estamos haciendo es allanar el camino de una mayoría absoluta de la extrema derecha las próximas elecciones", ha criticado.

Así, ha rechazado facilitar una hipotética investidura al candidato del PP, Juanma Moreno. "No entendemos posiciones intermedias con esto. De aquí al domingo, la gente de izquierdas que vaya a votar. Aunque estén desilusionados, ya hablaremos el lunes. El domingo hay que ir a votar”, ha dicho.