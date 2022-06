Espadas: "Solo el PSOE puede parar el pacto PP-Vox, que está hecho"

El candidato del PSOE andaluz a las elecciones del próximo domingo, Juan Espadas, ha reivindicado a su partido como el “voto útil” y ha llamado a los electores a “concentrar el voto” en el “único partido” que puede “parar ese pacto de PP y de Vox”, que a su juicio “ya está hecho”. También ha rechazado la petición del PP de que los socialistas se abstengan para facilitar un gobierno en solitario sin Vox: "No es creíble".

En una entrevista en RNE, Espadas ha asegurado que “muchos votantes que no votaron al PSOE” van a hacerlo ahora porque “entienden que es un momento decisivo” para “frenar” a la “ultraderecha y al PP”. El PSOE, ha añadido, “debe recibir más votos incluso de aquellos que tradicionalmente no le votaron para batir y pulverizar las encuestas” y, con ello, mandar “un mensaje claro” en Andalucía: "A los andaluces hay que escucharles y no faltarles al respeto” dando por hecho las encuestas. “Llevamos mucho tiempo escuchando que está todo decidido" y al candidato 'popular', Juanma Moreno, tomándonos por tontos y pensando que le votará gente de izquierdas”, ha apostillado.

Respecto a la llamada de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a los votantes socialistas indecisos para que apoyen a Por Andalucía, ha dicho que “le parece lógico que pida el voto” y ha recalcado que “en cualquier caso, son votos progresistas”: “Lo que yo pido es que vayan todos a las urnas”. Pero ha avisado de que el PSOE, “sin duda tendrá representación” y será “el dique de contención de PP y Vox”. En cuanto al resto de formaciones de izquierda, ha dicho que los socialistas comparten con ellos “principios, valores y objetivos comunes”, por lo que se ha mostrado convencido de que llegarán a acuerdos tras las elecciones.

En cualquier caso, Espadas se ha mostrado “convencido” de que, si todos los votos progresistas de quienes “no quieren ver amenazados los servicios públicos ni los derechos conquistados” llegan a las urnas, “va a ganar la democracia, el PSOE, y habrá un gobierno de progreso”.

Rechaza abstenerse ante Moreno: "El PP no es creíble"

Espadas se ha referido también a la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles pidió al PSOE que “acredite” que le “molesta” Vox con una abstención para que Moreno pueda gobernar en solitario sin esa formación.

“El PP no es creíble, no puede pedir nada al PSOE porque el PSOE va a ganar y los votos de la izquierda estarán en la izquierda”, le ha respondido. Y ha dicho que no puede hacer esas propuestas solo "cuando le viene bien", recordando que, tras las elecciones de 2018, los 'populares' se negaron a permitir que gobernara la lista más votada, que fue el PSOE, y prefirieron "apoyarse en la ultraderecha" para hacer presidente a un candidato que "había tenido un muy mal resultado electoral". Por eso, cree que los movimientos del PP y sus llamadas a los votantes socialistas "forman parte del mismo teatrillo de siempre".

Ha criticado que el PP se plantee ya hacer una propuesta formal al PSOE tras el 19J para que se abstenga. “A tan pocos días de las elecciones lo que hay que hacer es dejar votar a la gente, no se puede precocinar el plato, es una falta de respeto a la democracia”.

Respecto a algunos sondeos, que reflejan que los electores andaluces han virado de la izquierda tradicional al centro derecha, Espadas lo ha negado. “A mí no me cuadra con lo que veo en la calle”, ha asegurado, y ha añadido: “Hay mucha gente enfadada que no va a respaldar un mal gobierno que ha deteriorado la calidad de los servicios públicos”.

El de Moreno, a su juicio, es “un gobierno que no ha demostrado nada y quiere revalidar la confianza por la cara”: “Esto no va de telegenia ni de caras simpáticas, nos jugamos mucho en Andalucía para los próximos años como para poner un gobierno que no lo haga tan mal”. Por que los andaluces, ha añadido, “van a votar el mejor gobierno”.

Ante algunas encuestas internas del PP, que señalan que habrá trasvase de voto socialista hacia el Partido Popular, ha considerado Espadas que "forma parte del cuento de la derecha". Lo que significa, ha dicho, es que "el PP necesita una ayuda extra, que se la piden a todo el que pasen, y si no la tienen, la consiguen con Vox". Por ello, ha zanjado que el domingo se elige si "queremos un partido que se apoye en la ultraderecha si lo ncesita o uno capaz de llegar a acuerdos con fuerzas progresistas".