El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a cargar este domingo contra la "derechita cobarde", la que a su juicio representa el Partido Popular (PP), y le ha instado a que "se moje" y diga con quien pactará tras las elecciones del 19 de junio, en un contexto en el que las encuestas dan por ganador al partido que lidera Juanma Moreno, si bien necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. "Chantajear a Vox y que nosotros cobardemente les entreguemos la investidura, esa opción es imposible", ha reivindicado Abascal en un mitin en Marbella (Málaga), donde ha arropado a su candidata a la Junta, Macarena Olona, y que ha contado con la presencia de la presidenta nacional de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Tanto Abascal como Olona han tildado a la fundadora de este partido de ser "una referencia ideológica" y una "inspiración" para ellos. Y ambos han celebrado su visita a la campaña de las elecciones en Andalucía y el apoyo recibido en este tiempo. "Es un regalo que nos hayas transmitido tu fuerza", ha señalado el presidente al inicio de su discurso.

Posteriormente, Abascal ha endurecido el tono para referirse al PP, y en concreto a su candidato, a quien ha acusado de "despreciar a Vox en todas sus intervenciones". Este desprecio, ha dicho, "supone dos cosas": en primer lugar, "un gesto de ingratitud ante los que le hemos permitido gobernar", en alusión a la abstención de Vox a Moreno que le permitió gobernar con Ciudadanos; y, en segundo, ha recalcado, "un gesto estúpido de cara al futuro". "O nos entendemos o gobierna la izquierda", ha advertido.

Lo cierto es que, según las encuestas, el PP de Juanma Moreno sería el claro ganador de las elecciones del próximo 19 de junio. Tendría al alcance de la mano revalidar su mandato, aunque necesitaría de Vox para alcanzar la mayoría absoluta (situada en 55 escaños) y, posiblemente, para formar gobierno. Para evitarlo, y "parar" a Vox, Moreno ha hecho un llamamiento en los últimos días a los indecisos y a los socialistas "decepcionados".

Olona critica que Moreno ha aplicado "políticas impuestas desde Madrid"

Muy dura se ha mostrado también la candidata de Vox, Macarena Olona, quien ha reprochado al presidente de la Junta que aplique las "políticas impuestas desde Madrid" como la baja laboral por menstruación dolorosa y que el gobierno del PP y Ciudadanos "se han tragado". Según Olona, se ha impuesto "un feminismo que es puro hembrismo, que se basa en el odio al hombre y hace de los hombres nuestros enemigos, cuando son compañeros". Por todo ello, ha dicho, su partido cerrará "los chiringuitos ideológicos que han montado" a costa de "su sudor y esfuerzo".

Por otro lado, la candidata ha vuelto a denunciar que "nunca antes hubo tanta inseguridad por las calles", lo que a su juicio es "consecuencia de las políticas irresponsables que aplican todos los partidos de 'efecto llamada' de inmigración ilegal descontrolada". Según ha dicho, “no hay racismo en Vox”, pero “hay culturas que son incompatibles con nuestros valores occidentales, que no son respetables y que hay el deber de combatir".

Posteriormente ha intervenido Meloni, quien ha cogido el guante de Olona y ha afirmado que “defender a las mujeres también es denunciar la inseguridad que hay en nuestras ciudades por culpa de la inmigración ilegal”. "Dirán que sois racistas, negacionistas, homófobos, impresentables… pero, ¿sabes qué? No tengáis miedo. Decide el pueblo", ha reivindicado la líder italiana.

Este, ha dicho, es "un mensaje que la izquierda debe entender", pero también aquellos que se denominan, ha dicho, de centro -"y que llamáis derechita", ha bromeado-. "Que se han quedado con millones de votos conservadores y luego los usaron para hacer los peores tratos con la izquierda", ha dicho. Y ha dado su apoyo a Macarena Olona como "futura presidenta de Andalucía" y a Abascal como "futuro presidente de España".

Y con un discurso muy duro que ha levantado al auditorio de Vox, ha clamado: "Sí a la familia natural, no a los lobby LGTBI; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista; sí a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva; sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales; sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas; y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo".