El candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, ha acusado este jueves al presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, de "poner en peligro" los derechos de Andalucía por haber pactado y "abrir la puerta" a la ultraderecha de Vox, del que ha dicho que "dan miedo, son el pasado y el NoDo en blanco y negro".

Unas 300 personas se han congregado en la almeriense plaza de Cazard, colindante con el Teatro Cervantes, entre ellas la militante socialista y líder del sindicato "hermano" UGT-A, Carmen Castilla, para escuchar al candidato, que ha intervenido por primera vez en esta capital durante la campaña.

“Votar al PP y a Moreno es tener a Vox en San Telmo“

Espadas ha ironizado con las declaraciones de Moreno en las que se ha comparado con el presidente francés, Emmanuel Macrón, extremo que ha negado tajantemente: "La diferencia entre Macron y Moreno es que el francés no pactó con la ultraderecha y el segundo le ha abierto la puerta y pactado con ellos para mantenerse en el poder", ha asegurado. En este sentido, ante la cita electoral del 19J, ha remarcado: "Votar al PP y a Moreno es tener a Vox en San Telmo (sede la Presidencia de la Junta)".

Frente a los "recortes" de derechos de la derecha y la ultraderecha, el candidato ha pedido a los andaluces que acudan a las urnas para que apuesten por una Andalucía solidaria e incluyente que acoge a los migrantes y "no los expulsa". "Tenemos que dar una lección el 19J, decidir en favor de los derechos, no de las derechas. No podemos tirar a la basura 40 años de derechos", ha demandado.