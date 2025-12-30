Horario y dónde ver en TV las Campanadas 2026 con Chenoa y Estopa

Es el momento perfecto para hacer el balance de 2025. Por ello, no hay otra mejor forma que despedir este año con el pegamento de España: Chenoa y Estopa. Aunque el grupo de Cornellá prefiere definirse como el sándwich o el queso de los macarrones, como expresaron en Open Play justo después de que se diera a conocer que iban a ser los presentadores de las campanadas junto a la presentadora de grandes formatos de éxitos de esta casa como Dog House o The Floor. Este trío promete convertir las Campanadas de RTVE en 2025 en una auténtica fiesta, con música, naturalidad, simpatía y humor. Un evento único para despedir el año que no te puedes perder este miércoles 31 de diciembre a partir de las 23.40 horas (hora peninsular) desde la Puerta del Sol de Madrid.

Chenoa y Estopa se estrenan en las campanadas 2026

El pasado mes de noviembre se dieron a conocer los nombres de los presentadores de las campanadas de RTVE. Los escogidos por la cadena pública era el dúo formado por Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Sin embargo, a mediados de diciembre, el presentador de Futuro Imperfecto publicó un vídeo en sus redes sociales diciendo lo siguiente: "No va a ser posible hacer las campanadas con Silvia". El cómico sufrió un cuadro de estrés, "algo muy común, no agradable, pero común". En este vídeo, Buenafuente agradeció a los profesionales que le están ayudando y también a la gente que le envía mensajes de apoyo y cariño. "Esto es un poco lento, si queremos hacerlo bien va a llevar un poco de tiempo, no tengo que acelerar la recuperación, tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz", añade.

La noticia, de la que se hicieron eco todos los medios de comunicación, puso sobre la mesa varios temas, entre ellos la salud mental, el estrés laboral y la sobrecarga de trabajo. Desde entonces, se produjo un baile de nombres de posibles presentadores hasta que el 18 de diciembre en el Telediario 2 con Pepa Buena conocimos a los presentadores: Estopa y Chenoa se convirtieron en los elegidos. "Es la noticia más importante que me han dado en mi vida", ha asegurado David Muñoz. Pocas personas pueden representar mejor a nuestro país, como David y José Muñoz, Estopa, y Laura Corradini, Chenoa. Un grupo que lleva 25 años en los escenarios y una de las finalistas de la primera edición de Operación Triunfo y, actualmente, presentadora de éxito de programas como The Floor o Dog House, en La 1 de TVE y en RTVE Play.