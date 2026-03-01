Jose Ramon Soroiz, Goya 2026 a mejor actor protagonista por 'Maspalomas': "Me habéis hecho muy feliz"

Jose Ramon Soroiz se ha convertido en el ejemplo de que nunca es tarde para alcanzar el mayor reconocimiento en tu carrera. El actor vasco, curtido durante toda una vida en el teatro, televisión y cine en euskera, ha recogido este sábado su premio Goya al mejor actor protagonista por 'Maspalomas', una película que habla de la homosexualidad, de la falta de libertad y de la necesidad de volver al armario en la vejez.

"Me habéis hecho muy feliz. Ojalá todos los Vicentes del mundo lo sean", ha dicho Soroiz, tras recoger su Goya, recordando precisamente a ese Vicente que encarna en la película, un hombre septuagenario que se ve obligado a tener que esconder su identidad sexual, tras años de una vida plenamente libre en Maspalomas, para vivir en una residencia del País Vasco obligado por un ictus.

El actor competía en esta categoría con Alberto San Juan ('La cena'), Miguel Garcés ('Los domingos'), Mario Casas ('Muy lejos') y Manolo Solo ('Una quinta portuguesa') y el intérprete Alex Brendemühl ha pronunciado el nombre del vasco, para entregarle uno de los premios más esperados de la noche.

Soroiz ha dado a esta película, dirigida por el dúo de cineastas vascos Aitor Arregi y José Mari Goenaga (‘los Moriarti’), el único Goya de la noche para la cinta. Era el gran favorito de la noche y la sorpresa era no que no se lo llevara por un papel con el que consigue que lo explícito y vulnerable se den la mano de manera magistral.

"Es maravilloso lo que me está pasando con Maspalomas. No se me olvidará nunca ni quiero que se me olvide", ha dicho en su discurso de agradecimiento en el que ha combinado el castellano y el euskera.

Un papel con el que se lo ha llevado todo El de Soroiz en 'Maspalomas' es un arriesgado papel que le llevó además a ganar la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, el Premio Feroz y el Forqué. Espléndido y certero, el actor da vida a un hombre con todas sus vulnerabilidades y sufrimientos, que no son pocos: el de volver a ocultar quién es, el de saber que la vida se va, el de volverse dependiente y el de enfrentarse a una hija que no perdona que rompiera su familia tradicional para amar a un hombre. El actor, muy poco dado a las entrevistas, ha dicho que hacer 'Maspalomas' es el mayor premio que jamás ha recibido, a pesar de las dudas iniciales por las escenas sexuales tan explícitas.