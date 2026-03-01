Miriam Garlo, primera actriz sorda en ganar un Goya: "Tenemos identidad y voz propia, pero no siempre es oral"

La actriz murciana Miriam Garlo ha ganado este sábado el Premio Goya a mejor actriz revelación por su papel en la película Sorda, la ópera prima de su hermana, Eva Libertad, que se ha alzado con tres galardones, entre ellos, el de mejor dirección novel: "Gracias porque tu sensibilidad me protege", ha dicho en un discurso hablado y signado de forma simultánea.

Garlo sigue haciendo historia. Con este premio, se convierte en la primera actriz sorda que gana un Goya. Antes, recibió la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y estuvo nominada a los Gaudí, Feroz y Forqué, tras erigirse como la primera intérprete sorda en protagonizar una película española.

En uno de los discursos más reivindicativos de la noche, la actriz ha compartido el reconocimiento con todas las personas con discapacidad, especialmente con la comunidad sorda, porque a la violencia obstétrica se le une la violencia de la invisibilidad: "Este premio es para las mujeres sordas, las que han sido madres y las que no (...) Sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto, sin respeto somos un fracaso como sociedad", ha señalado.

A este galardón también aspiraban Nora Hernández por La cena, Blanca Soroa por Los Domingos, Elvira Lara por Los Tortuga y Llúcia Garcia por Romería.