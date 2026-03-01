Miriam Garlo, primera actriz sorda en ganar un Goya: "Tenemos identidad y voz propia, pero no siempre es oral"
- La actriz murciana ha conseguido el Goya a mejor actriz revelación por la película 'Sorda', de la que es protagonista
- Así te hemos contado la gala de los Goya 2026
La actriz murciana Miriam Garlo ha ganado este sábado el Premio Goya a mejor actriz revelación por su papel en la película Sorda, la ópera prima de su hermana, Eva Libertad, que se ha alzado con tres galardones, entre ellos, el de mejor dirección novel: "Gracias porque tu sensibilidad me protege", ha dicho en un discurso hablado y signado de forma simultánea.
Garlo sigue haciendo historia. Con este premio, se convierte en la primera actriz sorda que gana un Goya. Antes, recibió la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y estuvo nominada a los Gaudí, Feroz y Forqué, tras erigirse como la primera intérprete sorda en protagonizar una película española.
En uno de los discursos más reivindicativos de la noche, la actriz ha compartido el reconocimiento con todas las personas con discapacidad, especialmente con la comunidad sorda, porque a la violencia obstétrica se le une la violencia de la invisibilidad: "Este premio es para las mujeres sordas, las que han sido madres y las que no (...) Sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto, sin respeto somos un fracaso como sociedad", ha señalado.
A este galardón también aspiraban Nora Hernández por La cena, Blanca Soroa por Los Domingos, Elvira Lara por Los Tortuga y Llúcia Garcia por Romería.
Maternidad en lengua de signos
Sorda cuenta la historia de Ángela, una mujer sorda que va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente, que interpreta Álvaro Cervantes y por cuyo papel ha recibido el Goya a mejor actor de reparto. La llegada de la niña altera la relación de pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.
"Sin límite, sin fronteras, sin miedo, sin vergüenza porque ningún ser humano es invisible y ninguna persona sorda es muda. Somos personas sordas, tenemos una identidad propia y tenemos una voz propia, pero no siempre es oral", ha añadido la actriz, que ha llamado a la sociedad a aprender lengua de signos: "Y si no podemos usamos nuestros cuerpos, nuestra inteligencia y nuestro arte para comunicarnos".
Miriam Garlo perdió el 70% de su capacidad auditiva a los siete años por una reacción alérgica a una aspirina y tiene ya una sordera del 90%, aunque se expresa por igual con el habla y la lengua de signos.
Eva Libertad, que ha ganado el Goya a mejor dirección novel por esta película, escribió primero el corto y luego esta película a partir de los miedos de Garlo ante la idea de si quería ser madre como mujer sorda. Cabe recordar que es la primera película del cine español totalmente accesible para personas sordas, ya que todos los actores se expresan por medio de lengua de signos.
Goya 2026: Otras noticias relacionadas
Susan Sarandon, Goya internacional, llama a "cambiar el mundo" y "pasar a la acción"
La alfombra roja de los Goya luce chapas por una "Palestina libre" y condena el "caos" que genera Trump
Todos los detalles de la gala de los Goya en directo
Alfombra roja Goya 2026: todos los vestidos y trajes de las estrellas del cine español y Susan Sarandon