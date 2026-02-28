La alfombra roja de los Goya 2026 luce chapas por una "Palestina libre" y condena el "caos" que genera Trump

La fiesta del cine español homenajea este sábado la profesión con su puesta de largo de la gala de los Goya 2026, que se celebra en Barcelona entre el glamour de la alfombra roja y los dardos reivindicativos propios de cada edición.

El actor Luis Tosar, presentador junto a la cantante Rigoberta Bandini, ha señalado en los micrófonos de RTVE el "caos" que genera Donald Trump en el mundo en un día en el que ha lanzado, junto con Israel, un ataque masivo contra Irán para tumbar al régimen de los ayatolá, una nueva guerra que tiene a esta hora al mundo en vilo. "Nueva entrega de este señor, Donald Trump, que contraprograma todo el rato, creando caos a lo largo y ancho del mundo. A ver qué pasa esta vez", ha señalado Tosar.

También sobre Irán ha hablado en la alfombra Aldo Comas, marido de la actriz Macarena Gómez, para recriminar que nadie denuncie "los 50.000 que ha habido en los últimos dos meses en Irán" y de "regímenes teocráticos que asesinan a sus poblaciones". "Tampoco creo que una gala de cine sea para hablar de la guerra", le ha respondido Macarena Gómez.

Antes de la gala, algunos de los asistentes han lucido en la alfombra roja chapas reivindicativas con el mensaje 'FREE PALESTINE' (en español, "Palestina libre"), entre ellos los directores Eva Libertad o Daniel Guzman, los actores Patricia López Arnáiz, Myriam Gallego, Manolo Solo o Asaari Bibang, las presentadoras Silvia Abril o Inés Hernand y la cantante Blanca Paloma, entre otros. Cinco asociaciones propalestinas las habían enviado a los nominados y presentadores.

También portaba esta insignia Miki Esparbé, que interpreta al rey Juan Carlos I en la serie Anatomía de un instante. "El mundo está muy mal (…) Tenemos que aprovechar esta alfombra roja para utilizar nuestro altavoz y recordar que la cosa sigue estando muy cruda allí (en referencia a Palestina). Parece que estemos en una especie de distopía donde hay unos señores jugando al Risk", ha explicado, haciendo referencia al juego de mesa de estrategia sobre conquistar el mundo. "La cultura sirve para estimular, una herramienta necesaria que es el espíritu crítico" ha añadido en RTVE.

El cineasta y escritor Hernán Zin EFE/Quique García

Por su parte, el cineasta y escritor Hernán Zin ha posado con un pañuelo palestino al cuello.

La actriz Asaari Bibang luce una chapa con el mensaje 'FREE PALESTINE' en la alfombra de los Goya Josep LAGO / AFP

