La represión del régimen deja al menos 192 muertos tras dos semanas de protestas en Irán pese a la amenaza de EE.UU.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha elevado este domingo a 192 los muertos por la represión de las protestas en Irán, mientras el país sigue sin acceso a Internet desde el jueves y las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno (iniciadas el 28 de diciembre) continúan creciendo cada noche.

La organización, con sede en Oslo, Noruega, afirma haber confirmado los fallecimientos a través de "fuentes directas" y de "otros dos medios independientes". Así lo relataron los padres de Rubina Aminian, estudiante kurdoiraní de 23 años, asesinada en la tarde del jueves 8 de enero durante la jornada de protestas en Teherán, quienes acudieron a la capital para identificar los restos de su hija y tuvieron acceso a la morgue, según el relato de la ONG, que en su anterior balance hablaba de 51 muertos.

Por su parte, Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, afirmó este sábado que la cifra de muertos confirmados durante las manifestaciones asciende a 116, a pesar de la interrupción del flujo de información provocada por los cortes de internet. HRANA aseguró en su última información al respecto que el punto álgido de las protestas se alcanzó el pasado jueves 8 de enero, tras al menos 96 manifestaciones en 27 de las 31 provincias del país, que llevaron al régimen de los ayatolás a poner en marcha el corte de internet y de la telefonía internacional que se extiende todavía por el país.

Algunos videos que está difundiendo por redes sociales la organización Hengaw Organization for Human Rights, basada en Europa, muestra marchas nocturnas multitudinarias en varios puntos de Irán. Por su parte, la agencia iraní Tasnim, vinculada al régimen islámico y una de las pocas que actualiza su contenido en mitad del bloqueo, ha informado este domingo de la muerte de ocho miembros de las fuerzas de seguridad entre el miércoles y el jueves pasados por "ataques con armas de fuego" y otros objetos, con una cifra total de 30 muertos entre los agentes.

Según el medio, varias fuentes del Gobierno confirmaron la detención de cerca de 200 líderes de "grupos terroristas" y confiscaron "una cantidad considerable de municiones, armas, granadas y cócteles Molotov en los escondites de los alborotadores".