Estallido en Irán: imágenes verificadas que muestran cómo se han expandido las protestas

Desde finales de diciembre, las protestas contra el régimen iraní se han expandido por varias provincias del país en la que se considera la mayor movilización antigubernamental en años. Los iraníes se manifiestan contra el deterioro de la situación económica, la inflación y la crisis energética que sufre la República Islámica, pero también se escuchan voces críticas contra el régimen teocrático de los ayatolás y proclamas en favor de la vuelta de la monarquía del sah, derrocada en 1979. Más de 40 personas han muerto y 2.200 han sido detenidas en los últimos diez días, según las últimas cifras publicadas por la Agencia para los Derechos Humanos HRANA.

Irán ya vivió en 2022 un estallido social tras la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la policía de la moral, pero las protestas actuales se producen en un contexto de agravamiento de la crisis económica y mayor presión internacional sobre Irán. Entonces y hoy, la respuesta del gobierno iraní ha sido la misma: represión. En VerificaRTVE te contamos con vídeos verificados cómo se han extendido las manifestaciones de los últimos días.

01.24 min Trump amenaza a Irán con ir al "rescate" de los ciudadanos que se manifiestan si el régimen los reprime

El Gran Bazar de Teherán, el inicio de las protestas Las protestas estallaron en Teherán el 28 de diciembre. Los comerciantes empezaron a rebelarse contra la situación económica del país en el Gran Bazar de Teherán. Estas manifestaciones se extendieron rápidamente por otros lugares comerciales de la capital iraní. Por ejemplo, estas imágenes difundidas el mismo 28 de diciembre que muestran una multitud congregada en una plaza: las geolocalizamos en la Avenida Jamhouri de Teherán. Según cuenta Al Jazeera, ese día los comerciantes cerraron sus tiendas por la devaluación de la moneda iraní. Vídeo difundido el 28 de diciembre de protestas en la Avenida Jamhouri VerificaRTVE Otro vídeo difundido por una periodista de BBC especializada en información iraní el 30 de diciembre muestra a un grupo de gente protestando en una zona comercial. Según explica, en la grabación se escucha cómo gritan: "No tenemos miedo, no tenemos miedo, estamos todos juntos". Gracias a las imágenes que ofrece Google Maps, geolocalizamos la grabación en este punto del Gran Bazar de Teherán (35.6727692,51.4214139). Durante los días posteriores, las protestas se expandieron también por las universidades, según medios semioficiales iraníes citados por Reuters. Este vídeo del 30 de diciembre capta los disturbios en la Universidad de Teherán. La BBC localiza las imágenes en este punto de la capital (35.70400731665622, 51.39556771276719).

Rebelión en el oeste: disparos y asalto en Fasa Ya fuera de la capital, desde el 31 de diciembre, circula en redes sociales un vídeo en el que se ve a un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes disparando en plena calle con un arma larga. Posteriormente, la cámara muestra una multitud congregada en ese mismo lugar. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Fasa, en el cuarto día de protestas y te lo mostramos el 2 de enero en el Telediario de TVE. El periodista de BBC Shayan Shardarizadeh localiza las imágenes en la calle del Imán Jomeini (28.9398243,53.6475742) frente al Café Cuba, cuyo letrero se aprecia en la imagen. ““ Ese mismo día y a poco más de 100 metros de allí, un grupo de manifestantes intentó entrar en la sede de la gobernación en la ciudad de Fasa, según la agencia Reuters, que cita medios iraníes. Hay vídeos compartidos en redes sociales que coinciden con esos mismos hechos en los que se aprecia cómo los manifestantes rompen la puerta de acceso. Vídeos del cuarto día de protestas en Irán, grabados en la ciudad de Fasa VerificaRTVE Geolocalizamos las imágenes ante la sede del Gobierno local (28.940232579111502, 53.64881691251162), en la misma calle donde se registra el vídeo de los disparos.