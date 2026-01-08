Al menos 45 muertos en Irán desde el estallido de las protestas, según una ONG

Al menos 45 personas han muerto, entre ellos ocho menores, desde el comienzo de las protestas que sacuden a Irán desde finales de diciembre de 2025, según la ONG Irán Derechos Humanos (IHR), con sede en Oslo (Noruega). El estallido social, que acumula ya 12 días, se ha producido en varias provincias del país debido al deterioro de la situación económica, la crisis energética e hídrica.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG, ha señalado que "la represión se está extendiendo y volviéndose más violenta cada día". Además, "cientos" de personas han resultado heridas y más de 2.000 han sido detenidos, el miércoles fue el día más mortífero, con 13 manifestantes asesinados. Por su parte, los medios y autoridades del régimen iraní han informado de la muerte de cinco miembros de las fuerzas de seguridad en los primeros doce días.

Amiry-Moghaddam ha afirmado que "la evidencia muestra que la magnitud de la represión se vuelve más violenta y extensa cada día". En este sentido, el director de la ONG ha pedido a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que actúe "de manera decisiva, dentro del marco del derecho internacional, para prevenir la matanza masiva de manifestantes".

Para controlar las protestas las autoridades iraníes han restringido el acceso a Internet sin permitir conexiones o servicios de fuera del país. La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, ha señalado en X que Irán se encuentra en un "apagón" de Internet "a nivel nacional". Ha afirmado que el incidente llega tras "una serie de medidas de censura digital" tomadas contra las protestas que se están dando por todo el país, medidas que "obstaculizan" el derecho a comunicarse en un momento "crítico".

Protestas por la mala situación económica Las protestas estallaron el 28 de diciembre en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial, la moneda local, y la elevada inflación. Estos sectores de la población iraní han estado tradicionalmente alineados con el régimen debido a sus políticas proteccionistas. Además, al menos 36 universidades iraníes han participado en las protestas y en la difusión de lemas antigubernamentales. El país persa atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42% y una inflación interanual que en diciembre superó el 52% respecto al mismo mes del año 2024. La situación está marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear y una severa sequía que afecta al país y ha obligado a las autoridades a implementar el racionamiento del agua. El pasado 2 de enero de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a través de Truth Social que irá al "rescate" de los manifestantes si Irán dispara contra ellos "y los mata violentamente, como suele ocurrir, Estados Unidos acudirá en su ayuda". Además, añadió que "estamos listos, armados y preparados para intervenir". Anteriormente Trump, en una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que EE.UU. "tendría que derribar" cualquier intento iraní de reconstruir sus capacidades nucleares. Además, insinuó que una hipotética operación militar podría ser “más poderosa” que la anterior. 01.24 min Trump amenaza a Irán con ir al "rescate" de los ciudadanos que se manifiestan si el régimen los reprime

Fuego real y gas lacrimógeno contra los manifestantes Este jueves la policía ha vuelto a abrir fuego contra los manifestantes y ha empleado gas lacrimógeno. A su vez, según ha informado la agencia de noticias iraní Fars, un agente de policía fue apuñalado mientras "participaba en esfuerzos para controlar los disturbios" cerca de la capital, Teherán. El policía murió horas después. Desde el inicio del movimiento, que comenzó el 28 de diciembre en Teherán, se han registrado protestas en más de 100 ciudades del país persa, especialmente en el este, y 27 de las 31 provincias se han visto afectadas. Las protestas, inicialmente vinculadas al coste de la vida, son las mayores en Irán desde la muerte en custodia de la 'policía de la moral' en 2022 de Mahsa Amini, mujer kurda arrestada por llevar supuestamente mal el velo.

Protestas contra el líder supremo iraní En las manifestaciones, se ha podido escuchar a los manifestantes corear consignas como "esta es la batalla final, Pahlavi volverá". Este cántico hace referencia a la dinastía derrocada en 1979 por un amplio espectro de la sociedad iraní, harta del régimen tiránico de los Pahlavi. El vacío de poder fue ocupado por la Revolución Islámica. También se han escuchado consignas contra el líder supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989, pidiendo su derrocamiento. Según Reza Pahlavi, hijo del rey depuesto en 1979, la participación en las protestas del miércoles no tiene "precedentes". Pahlavi, que ha llamado a nuevas manifestaciones este jueves y viernes, es una de las figuras opositoras clave al régimen teocrático de los ayatolás. El opositor ha afirmado a través de redes sociales que "el régimen está profundamente asustado y está intentando, una vez más, cortar Internet" con el objetivo de dificultar la movilización. Según informa la Agencia EFE, con las calles de Teherán tomadas por la policía y milicianos islámicos, las protestas se han trasladado a las ventanas de las casas, desde las que se gritaron eslóganes como "muerte a Jamenei" o "muerte a la República Islámica". Las consignas comenzaron poco a poco hasta tomar formar, con varias personas gritándolas. En Irán esta forma de protestar se ha producido en el pasado y se considera una forma “segura” de hacerlo para evitar la potencial represión en las calles. El presidente de Irán, el autodenominado moderado y reformista Masoud Pezeshkian, llamó el miércoles a las fuerzas de seguridad a diferenciar entre manifestantes legítimos por la situación económica y “alborotadores” que actúan en contra de la seguridad nacional. El presidente anteriormente afirmó que el culpable de la situación es el propio Gobierno. "No busquen a Estados Unidos, ni a nadie más como culpable" y sentenció que deben "servir adecuadamente para que la gente esté satisfecha" y encontrar la solución a los problemas. 01.18 min Trump vuelve a apoyar las acciones de Netanyahu en Gaza, advierte a Hamás y señala a Irán por su programa nuclear