Al menos 15 muertos desde el inicio de las protestas por la situación económica en Irán

Al menos 15 personas han fallecido desde el inicio de las manifestaciones y protestas que se han producido en varias provincias de Irán debido al deterioro de la situación económica y la crisis energética, según organizaciones de Derechos Humanos.

La asociación de defensa de los derechos humanos Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha informado de que en los siete primeros días de protestas se han contabilizado 15 muertes y 582 detenciones. "En los siete últimos días se han registrado protestas en al menos 174 lugares de 60 ciudades de 25 provincias. En este periodo, al menos 582 individuos han sido arrestados y al menos 15 manifestantes que protestaban han perdido la vida", ha explicado el grupo.

01.24 min Trump amenaza a Irán con ir al "rescate" de los ciudadanos que se manifiestan si el régimen los reprime

HRANA ha recogido que hay manifestaciones en las calles, huelgas "limitadas" y protestas estudiantiles en varias universidades. En respuesta, las fuerzas de seguridad "han recurrido a la violencia, han utilizado medidas de control de multitudes, han realizado detenciones y han impuesto un ambiente de seguridad endurecida en varias ciudades".