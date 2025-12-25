Israel asegura haber matado en Líbano a un miembro de la Fuerza Al-Quds de Irán

El Ejército israelí ha asegurado este jueves haber matado en Líbano a un miembro de la Fuerza Al-Quds, el brazo de la Guardia Revolucionaria de Irán que coordina acciones en el extranjero.

Israel ha identificado a la víctima como Hussein Mahmoud Marchad al-Jawhari, que supuestamente desempeñaba un papel central en la Unidad 840, la unidad operativa de la Fuerza Al Quds, y al que ha acusado de participar en los últimos años en la planificación de ataques desde Siria y el Líbano.

Ni Irán ni Líbano han confirmado aún esta información ni han aportado otra información.

Israel e Irán se enfrentaron en junio, e Israel ha estado atacando Líbano prácticamente a diario después del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás y las milicias palestinas de Gaza atacaron el sur de Israel. Hizbulá llevó a cabo ataques desde Líbano para apoyar a los palestinos de Gaza, masacrados por los israelíes como respuesta a aquel ataque.

Israel y Hizbulá llegaron a un alto el fuego en noviembre de 2024, pero desde entonces Israel ha seguido bombardeando supuestos objetivos de la organización chií libanesa.