Israel elimina al 'número dos' de Hizbulá en un bombardeo sobre Beirut que deja otros cuatro muertos y 28 heridos

El Ejército israelí ha matado este domingo al "número dos" de la milicia chií Hizbulá, su jefe del Estado Mayor, Haizam Alí Tabatabi, en un ataque aéreo en Dahye, en el sur de Beirut, según han confirmado la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y la propia organización libanesa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado además de que el ataque se ha saldado con otros cuatro muertos y 28 heridos. Esta es la primera acción en meses contra el Dahye, los suburbios meridionales de la capital libanesa.

El gabinete israelí asegura que Alí Tabatabi había estado liderando "el desarrollo y rearme de la organización terrorista" y Netanyahu ordenó el ataque por recomendación del Ministro de Defensa y del Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Es considerado la mano derecha del secretario general de la organización, Naim Qassem, que a su vez asumió el cargo tras la muerte de su predecesor, Hasan Nasrala, muerto por un ataque israelí en septiembre del año pasado. "Israel está decidido a actuar para lograr sus objetivos en todo lugar y en todo momento", concluye la nota.

Netanyahu: "No permitiremos que Hizbulá reconstruya su poder" Por su parte, Netanyahu ha difundido un videomensaje por la tarde asegurando que no permitirá que Hizbulá se rearme y suponga una amenaza para Israel. "La política que sigo es absolutamente clara: bajo mi liderazgo, el Estado de Israel no permitirá que Hizbulá reconstruya su poder y no permitiremos que vuelva a representar una amenaza", ha asegurado, y ha añadido: "Espero que el Gobierno libanés cumpla su compromiso de desarmar a Hizbulá". Antes, durante la reunión de su gobierno, el primer ministro ha asegurado que no necesita "aprobación" externa para atacar a Hamás y a Hizbulá. ““ "Todo lo que dicen sobre que debemos obtener aprobación para esto (bombardeos) de uno u otro lado es simplemente una completa mentira. Actuamos con total independencia. Las Fuerzas de Defensa de Israel toman medidas inmediatas para frustrar ataques", ha afirmado Netanyahu, en lo que parece una nueva alusión al Gobierno de Estados Unidos. El primer ministro israelí ha añadido que las repuestas militares por parte de su Ejecutivo son calibradas por el ministro de Defensa, Israel Katz, y, posteriormente, este se las remite para adoptar una decisión conjunta. "Decidimos independientemente de cualquier factor, y así debe ser. Israel es responsable de su seguridad", continuó Netanyahu. 01.18 min Irán, Yemen, el Líbano o Siria: las otras guerras de Israel El Ministerio de Exteriores israelí ha asegurado que la muerte del dirigente de Hizbulá se produjo como represalia por "las reiteradas violaciones" del grupo chií tanto de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU como de alto el fuego de noviembre 2024, así como a la amenaza que representaba "para Israel y la estabilidad regional". "Los esfuerzos del Gobierno libanés para abordar las graves violaciones de Hizbulá han fracasado hasta la fecha, y Hizbulá ha continuado sus intentos de restablecer y ampliar su capacidad militar y terrorista", ha indicado Exteriores en un comunicado.

10.000 violaciones del alto el fuego El ataque directo se ha producido pese al alto el fuego en vigor desde el 27 de noviembre de 2024. Desde esa fecha, se han contabilizado alrededor de 10.000 violaciones del entendimiento entre ambos países, detalló el jueves un informe de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL). Israel sigue atacando con asiduidad y matando a presuntos miembros de Hizbulá bajo el pretexto de que busca rearmarse, lo que el gobierno israelí califica de una violación de los términos de la tregua. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, ha llamado este domingo a una "intervención internacional" para evitar un mayor deterioro de la situación en el país. "El Líbano, que se ha adherido al cese de hostilidades durante casi un año y ha presentado una iniciativa tras otra, reitera su llamamiento a la comunidad internacional para que asuma su responsabilidad e intervenga con firmeza y seriedad para detener los ataques contra el Líbano y su pueblo", ha dicho Aoun en un comunicado enviado por su oficina tras la acción israelí contra los suburbios. Por ello, considera que únicamente la intervención internacional podrá evitar un mayor deterioro de la situación que pueda reavivar las tensiones en la región, así como "un mayor derramamiento de sangre".