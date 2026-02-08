El PP gana las elecciones en Aragón pero necesitará más a un Vox fortalecido, el PSOE cae, y Podemos y PAR desaparecen

El PP ha sido el ganador de las elecciones anticipadas en Aragón de este domingo, pero han empeorado sus resultados con respecto a la cita de 2023, y dependerá aún más de un Vox, que tiene la doble de fuerza; como también ha duplicado su representación Chunta Aragonesista (CHA). Entre tanto, el PSOE se ha desplomado a su mínimo histórico; la coalición Teruel Existe-Aragón Existe se ha dejado un escaño; e Izquierda Unida-Movimiento Sumar (IU-Sumar) ha logrado mantener el acta que ya tenía. Por contra, Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) y el Partido Aragonés (PAR) han salido de las Cortes de Aragón.

Una vez más se vuelve a repetir la historia en Aragón, pues nunca en democracia, ningún partido ha logrado la mayoría absoluta en esta región. Las Cortes seguirán bastante fragmentadas, aunque en esta legislatura solo seis partidos han logrado representación frente a los ocho que había en la pasada.

En esta cita electoral se ha registrado una participación más alta que en los anteriores comicios autonómicos, pues han votado el 67,56%, un punto más que en 2023, a pesar de que en esta ocasión los aragoneses que han acudido a ejercer su derecho al voto solo tenían una urna delante, y no dos, como en 2023, cuando tenían que elegir también al alcalde de su municipio. Es la primera vez que Aragón ha celebrado elecciones autonómicas en soledad.

El PP no logra su objetivo y dependerá más aún de Vox Los 'populares' han ganado con el 34,26% de los votos, pero han quedado en una posición más débil que en la pasada legislatura, ya que se han dejado dos escaños, al lograr 26 escaños, frente a los 28 que obtuvieron en la cita electoral de 2023. De este modo, el PP queda lejos de la mayoría absoluta, situada en los 34 diputados, para poder investir a su candidato a la reelección, Jorge Azcón, quien volverá a depender de Vox, a pesar de que cuando adelantó los comicios lo hizo justo para desprenderse de esta formación, con la que gobernó en coalición el primer año de la pasada legislatura. "El PP ha ganado las elecciones y esta es la verdad de las elecciones", ha clamado Azcón en sus primeras palabras para valorar los resultados con el 98,77% de los votos escrutados, una comparecencia en la que ha resaltado que "solo" su partido podrá optar a formar Gobierno para los próximos cuatro años. Si bien ha admitido que le habría gustado "no haber perdido un diputado por Huesca y un diputado por Zaragoza". Azcón gana pero con dos escaños menos y avisa al PSOE: "Tic- tac, el sanchismo se acaba" Àlex Cabrera Azcón ha puesto el acento en que gobernarán "con un PSOE que ha vuelto a sacar su peor resultado de la historia", y además, se ha mostrado convencido de que el "sanchismo se acaba". También desde Génova, han destacado el mal resultado de los socialistas: "Es el reflejo claro de lo que piensa toda España, una España que está harta de Pedro Sánchez, de sus portavoces, de sus mentiras, de su desigualdad, de su nefasta gestión y de su corrupción", ha advertido el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Los grandes ganadores de la jornada: Vox y CHA Sin duda, los grandes triunfadores de la cita electoral de Aragón han sido Vox y Chunta Aragonesista, pues ambos han mejorado sus resultados notablemente con respecto a los comicios autonómicos de 2023 al doblar los asientos que tenían. Al igual que en Extremadura, los de Santiago Abascal han disparado su representación, al obtener 14 escaños frente a los siete que lograron en la anterior ocasión, al recabar el 17,88% de los votos, 6,64 puntos más. Para el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, "ha ganado el 'sí' al sentido común y el 'no' a la estafa del bipartidismo" y el resultado demuestra que "en Aragón se quiere el doble" de su formación. A su juicio, los aragoneses han votado "a favor de la seguridad, del campo, de que los jóvenes puedan tener una vivienda, se ha abierto un halo de esperanza verde". Vox se dispara hasta los 14 escaños, duplica su resultado y será decisivo para un gobierno del PP Diana Fresneda Sobre posibles pactos electorales, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado un aviso con "claridad" al PP: "Si quiere cambiar de políticas puede contar con nosotros, pero si pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los Gobiernos regionales, tienen al PSOE", ha indicado en una comparecencia desde Madrid. En el caso de Chunta Aragonesista, los regionalistas han pasado de los tres a los seis asientos. Su candidato, Jorge Pueyo, que dejó su escaño en el Congreso de los Diputados, ha sido el gran triunfador de la izquierda aragonesa, ya que dentro de la izquierda aragonesa es la única formación que mejora su representación, al cosechar el 9,73% de los votos, 4,63 puntos más que en 2023. Pueyo ha celebrado el "buen resultado" para su partido, pues ha señalado que son el "único" que ha resistido "el auge de la extrema derecha", pero por contra, ha lamentado la victoria del PP y en especial, el auge de Vox, algo que ha tachado de "malo para Aragón". Además, ha acusado a Azcón de haberse convertido en el "caballo de Troya de la extrema derecha". Chunta duplica sus resultados y llega hasta los seis escaños: "Somos el referente de la izquierda" Noemí San Juan