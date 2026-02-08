Elecciones en Aragón 2026: las mejores fotos de una jornada en que los aragoneses deciden su futuro

Casi un millón de aragoneses están llamados este domingo a votar en las elecciones autonómicas en Aragón, las primeras que se celebran de forma anticipada y separada del resto de autonomías. De estos comicios saldrán los 67 diputados autonómicos que elegirán al próximo presidente de la región para un periodo, presumiblemente, de cuatro años.

Los comicios tienen lugar, además, en mitad del temporal que lleva asolando la península las últimas semanas con fuertes lluvias, viento y nieve. Pero el frío y las condiciones metereológicas no han impedido que muchos hayan ido a ejercer su voto. Aquí, algunas de las imágenes de la jornada.

Apertura de los colegios electorales Apertura de los colegios y constitución de las mesas electorales en Aragón EFE/ Javier Cebollada Los colegios han abierto con normalidad a las nueve de la mañana y las mesas electorales estaban ya listas media hora después. En la imagen, los miembros de una mesa de un colegio de Zaragoza. El número de mesas asciende a 2.213, para un censo constituido de 991.892.

Ana Cristina: "Quiero ser la primera mujer en votar en Aragón" Ana Cristina espera en la puerta del Ayuntamiento de Zaragoza "para ser la primera mujer en votar". RTVE / Àlex Cabrera Ana Cristina es una aragonesa que ha madrugado esta mañana por dos motivos. Uno, porque le había tocado ser vocal suplente en una mesa electoral. Pero, sobre todo, por lo que ella misma ha explicado: "Quiero ser la primera mujer en votar en Aragón". Y así, ha pasado bastante rato a que abriera en Ayuntamiento de Zaragoza para poder votar. En una entrevista con nuestro compañero Álex Cabrera, cuenta que siempre ha cumplido con las urnas, salvo una vez que no votó y se arrepintió. Lo cierto es que al abrir los colegios muchos se encontraban ya dispuestos para votar. Aquí, abajo, algunos de los primeros que han votado, también en Zaragoza. Los electores acuden a votar en el Ayuntamiento de Zaragoza, el centro más grande habilitado para esta cita. RTVE / Álex Cabrera

Entrega de los votos por correo Un trabajador de Correos entrega los votos por correo en un colegio de Zaragoza EFE/ Javier Belver Arriba, un trabajador de la empresa pública Correos entrega a las mesas electorales los votos por correo de estas elecciones. El plazo límite para votar por correo terminó el pasado 4 de febrero y han ejercido su derecho a voto por esta vía 21.467 electores, un 37,2% menos que en 2023.

Una participación similar a 2023, por ahora Alta participación en un colegio electoral de Zaragoza EFE/Javier Cebollada En este colegio de Zaragoza ha habido una gran afluencia de votantes. La participación ronda el 41% a las 14:00 horas, un dato similar al de 2023.

El voto es secreto Una persona deposita su voto en una cabina con cortinas para garantizar que sea secreto. El voto en España es secreto y para eso se disponen cabinas, como la de aquí arriba, donde una persona se encuentra introduciendo su papeleta en el sobre, con cortinas para garantizar este derecho.

Votación en el Ayuntamiento de Zaragoza Centro de votación en el Ayuntamiento de Zaragoza Ramón Comet Ramón Comet / Europa Press No todos los aragoneses estaban llamados a votar en un colegio. Aquí arriba, se puede ver a los ciudadanos que, por su zona censal, estaban citados a votar en el mismo Ayuntamiento de Zaragoza, con una ambientación muy diferente al propio de los centros escolares.

Mucho donde elegir: hasta 14 candidaturas Papeletas dispuestas en un colegio electoral Verónica Lacasa Verónica Lacasa / Europa Press Los aragoneses tienen un total de 14 candidaturas en las que elegir. Actualmente, los partidos que tienen representación, en orden de importancia en las Cortes, son PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista (CHA), Teruel Existe, Podemos-Alianza Verde, IU-Movimiento Sumar, y el Partido Aragonés (PAR).