La participación en las elecciones de Aragón roza el 41% a las 14.00 horas, un dato similar al de 2023

⏳ Esta noticia muestra los votos del censo de españoles residentes en España (CER) y está elaborada con los datos comunicados del 100% de las mesas.

La participación en las elecciones autonómicas de Aragón de este domingo a las 14.00 horas es prácticamente calcada a la de 2023. A esa hora, un 40,92% de los aragoneses con derecho al voto se había acercado ya a su colegio electoral para depositar su papeleta, frente al 40,96% de hace tres años. Apenas una caída de 0,04 puntos porcentuales.

Por provincias, la participación ha subido únicamente en Zaragoza, donde ha votado ya el 41,8% de los electores, 0,8 puntos más que en 2023. En Huesca en cambio, ha caído 1,9 puntos al descender hasta el 37,7%, y en Teruel el descenso ha sido de más de 3,1 puntos hasta quedarse en el 39,8%.

En Zaragoza y Huesca capital la participación ha subido. En la capital aragonesa la afluencia de los votantes a las dos de la tarde era del 42,34%, más de 2,5 puntos porcentuales más que hace tres años. En el caso de la capital oscense, la participación ha superado el 40%, cerca de 3,5 puntos más que en la última cita autonómica.

En cambio, en Teruel capital la participación prácticamente se ha mantenido igual aunque con un ligero descenso. Se ha registrado un 38,42% frente al 38,53% de 2023.

La participación rozaba el 11% en las primeras dos horas A las 11.00 horas la participación había alcanzado el 10,86% a las 11.00 horas de la mañana. Era el primero de los tres avances que se difundirán durante la jornada, pero no era un dato comparable con lo que ocurrió en los comicios de 2023 porque entonces solo se informó de dos avances de participación: a las 14.00 y las 18.00 horas. Por provincias, Zaragoza es la que mayor participación ha registrado en las dos primeras horas de votación: un 10,96%, por encima de la media de la región. Le sigue Teruel, con un 10,82% y Huesca, con un 10,43%. A las 11.00 horas, la participación en las tres capitales de provincia era del 10,91% en Zaragoza ciudad; del 10,81% en Huesca y del 9,83% en Teruel. En la localidad zaragozana de Calatayud -la cuarta población por habitantes de Aragón- la afluencia a las urnas ha sido del 9,41% tras dos horas de votación. En Utebo, la quinta localidad más poblada y también en Zaragoza, ha llegado al 10,96%. En la segunda ciudad de la provincia de Huesca, Monzón, se ha registrado un 12,33%; y en Alcañiz, la segunda más poblada de Teruel, un 10,83%. En esta tabla se puede buscar por nombre de municipio y ordenar por población o participación. En Lagueruela, un pequeño municipio de Teruel de apenas 71 habitantes, ya han votado todas las personas con derecho al voto. La segunda participación más alta a las 11.00 de la mañana se ha registrado en Balconchán un pueblo de solo 19 empadronados donde ha votado el 61,9% de las personas con derecho a voto. En Huesca, el pueblo con mayor participación por ahora es Senés de Alcubierre, con el 27,90%. Según los datos del 100% de las mesas comunicados por el Gobierno de Aragón, había cuadro municipios que a las once de la mañana no habían registrado ningún voto: Viacamp y Litera, en Huesca, y Cañada Vellida, Josa y Bádenas, en Teruel, todos ellos por debajo de los 50 habitantes. De los pueblos donde sí había votos, las menores participaciones han sido las de Perarrúa, en Huesca, y Monteaguado del Castillo, en Teruel. En estas dos localidades solo ha votado una persona en las dos primeras horas, arrojando una participación del 1,06% y el 2,5% del censo, respectivamente.