Los candidatos a las elecciones en Aragón depositan su voto y llaman a participar con "ilusión" para decidir el "futuro"

Los candidatos a las elecciones de este domingo en Aragón han llamado al casi millón de electores a votar en las urnas con "ilusión" para decidir "el futuro" de la región: "Que nadie se quede en casa". Son casi un millón de aragoneses los que están llamados a votar en estos comicios convocados de forma anticipada para elegir a los 67 diputados de las nuevas Cortes autonómicas.

Los colegios electorales han abierto este domingo con normalidad y a las 09.30 ya estaban todas las mesas legalmente constituidas. Hay un total de 2.213 mesas para un censo total de 991.892 aragoneses.

Azcón (PP): "Seguro que se nos va a escuchar en toda España" El presidente de la región y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha votado en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza. "Espero ganar las elecciones, pero lo que quiero es lanzar un mensaje de participación, es el día de la votación habrá tiempo de hacer análisis", ha dicho en declaraciones a los medios. Azcón se ha dicho satisfecho con la campaña realizada para unas elecciones que, por primera vez, se celebran en solitario. "Tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España", ha considerado. El PP logró 28 escaños en los comicios de 2023, y Azcón tuvo que ser investido con el apoyo de Vox. Convocó elecciones anticipadas al no poder sacar adelante los presupuestos regionales por falta de consenso con este partido. ““

Alegría (PSOE): "Decidimos el presente y futuro de Aragón" La candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha depositado su voto en el Instituto Goya de Zaragoza alrededor de las 10.30 de la mañana. Desde allí, ha pedido "que nadie se quede en casa porque lo que hoy decidimos es el presente y futuro de Aragón". Ha enfatizado que se trata de una jornada "importante", por lo que ha incidido en llamar "a la movilización, participación y responsabilidad por parte de todos los aragoneses". Alegría dio el salto del Ministerio de Educación y Deportes y la Portavocía del Gobierno para concurrir en estos comicios, que tendrán también lectura en clave nacional. En 2023, el PSOE de Javier Lambán logró 23 escaños, cinco menos que los 'populares'. ““

Nolasco (Vox): "Podemos dejar atrás la estafa del bipartidismo" El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, ha votado en el colegio Miguel Vallés de Teruel, desde donde ha asegurado que "estamos en una oportunidad histórica de dejar atrás la ruina y la estafa del bipartidismo". Por ello, ha animado a la gente a que "participe con muchísima fuerza" porque "se está abriendo un camino esperanzador" para la región. Su formación logró siete escaños en los últimos comicios autonómicos y fue decisivo para investir a Azcón. Sin embargo, su rechazo a los presupuestos autonómicos forzó a este adelanto electoral.

Pueyo (CHA): "Es un día histórico, Aragón se la juega" El candidato de la Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha ejercido su derecho al voto en Fons, Huesca, desde donde ha llamado a la gente a que "participe, que vaya a votar" y a que sea "partícipe de este día histórico" en que Aragón "se la juega". Además, se ha mostrado "muy contento" con la campaña realizada estas dos semanas previas. En las anteriores elecciones, esta formación logró 9 asientos en las Cortes. ““

Guitarte: "Votar es uno de los recursos más potentes que tenemos" Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe, ha procedido a depositar su voto en un colegio de Navarrete del Río (Teruel). Allí, ha animado a participar en los comicios porque el voto "es uno de los recursos más potentes que tenemos los ciudadanos y es importante ejercerlo". "Nos estamos jugando el futuro de Teruel y de Aragón", ha subrayado. Su formación logró entrar en las Cortes Aragonesas en 2023 con tres escaños con el objetivo de conseguir derechos para esta provincia y para combatir los efectos de la despoblación en la llamada 'España vaciada'. ““

Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde): "Cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha" Desde Podemos-Alianza Verde, María Goikoetxea, ha acudido a votar al colegio Pintor Pradilla, en Villanueva de Gállego (Zaragoza). Ante los medios, ha animado a votar con "ilusión, esperanza" y "con la certeza de que otro Aragón es posible". Ha llamado a votar a favor de los servicios públicos y de que "la vivienda sea una prioridad". "Cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha", ha añadido. ““

Abengochea (Sumar): "Es imprescindible que la gente se movilice" La candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha votado en el colegio zaragozano Parque Venecia, desde donde ha admitido estar más "nerviosa" que los días previos de la campaña. "Esperemos que la gente se movilice y haya más participación", ha aseverado. Ha dicho entender la "frustración" y el "hastío" de la sociedad, pero ha recalcado que "es imprescindible que la gente se movilice" y que vote "con dignidad y con ilusión". ““