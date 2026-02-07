La reflexión de los candidatos a Aragón: plegarias a la Virgen, lectura, deporte y día de familia y amigos

Los candidatos a las elecciones de Aragón de este domingo han aprovechado la jornada de reflexión para disfrutar con la familia y los amigos. Algunos han pedido ayuda a la Virgen del Pilar, mientras que otros han optado por practicar algo de deporte o disfrutar de la lectura.

El presidente de Aragón y candidato a la reelección por el PP, Jorge Azcón, ha aprovechado la jornada de reflexión para "pedirle ayuda" a la Virgen del Pilar, acompañado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y tomar después en vermú con su equipo de campaña.

"Es un día más tranquilo, pero es un día en el que hay que seguir animando a la gente a que vaya a votar y a que reflexione qué es lo que ha ocurrido durante esta campaña electoral", ha dicho Azcón ante los medios, quien ha subrayado que en estas dos semanas "ha habido mucha calle", además de "ilusión y optimismo", y que hoy aprovechará para estar con la familia y ver esta tarde el partido del Real Zaragoza.

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha visitado por la mañana la librería Cálamo, en la plaza de San Francisco de Zaragoza, donde ha retomado la lectura con Coloquio de invierno, el último libro de Luis Landero. Tras esto, ha desayunado con su hijo en la capital aragonesa. Después, se ha trasladado a su pueblo natal en La Zaida para comer junto a toda su familia y para descansar.

En declaraciones a los medios, la socialista ha expresado su deseo de que los aragoneses acudan a las urnas y que demuestren, como siempre ha ocurrido en Aragón, que se toman las elecciones como un día importante, de forma que vaya acompañado de un alto porcentaje de participación.

El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, ha optado en la jornada de reflexión por el mismo plan que ya realizó en los comicios de mayo de 2023, descansar en Villastar, la localidad turolense de la que procede su familia.

Por su parte, el candidato cabeza de lista de CHA, Jorge Pueyo, ha jugado al fútbol a Torrero con unos amigos, como suele hacer "muchas semanas", y por la tarde "volver a sufrir" en el partido que disputará el Real Zaragoza ante el Eibar, pero con la esperanza, ha dicho, de que gane.

El candidato de Teruel Existe a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha pasado la jornada de reflexión en la naturaleza, concretamente en la Laguna de Gallocanta, una reserva natural excelente para la observación de aves situada entre las provincias de Teruel y Zaragoza: "Es un paisaje sereno, que invita a la reflexión, y que merece la pena visitar".

También pasa el día con su familia y amigos la candidata de Podemos, María Goikoetxea, en Villanueva de Gállego, para compartir junto a un vermú momentos "con su gente" después de estos días "tan intensos e ilusionantes".

Marta Abengochea, la candidata de IU-Movimienmto Sumar, ha salido a pasear por el Canal en Zaragoza, y después ha ido a Torres de Berrellén a una comida con amigos, antes de pasar la tarde en casa con su familia.

Alberto Izquierdo, cabeza de lista por el Partido Aragonés, ha disfrutado del esquí junto a sus hijos en las pistas de Aramón Valdelinares, estación próxima al municipio del que es alcalde, Gúdar, en Teruel. En un vídeo remitido a los medios, ha destacado que reflexionar "también es poder hacer cosas juntos y divertirse". Ha hablado de este sábado como "un día de tranquilidad". "Mañana, todos a votar. Cada uno a quien considere. Felíz día para todos", ha terminado.