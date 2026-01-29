Elecciones en Aragón: El debate a ocho en RTVE evidencia las diferencias en financiación, inmigración y futuros pactos

quiera su minuto. Buenas noches.

Lo primero es que me gustaría agradecer a las familias aragonesas

que mayoritariamente nos estarán viendo desde sus hogares.

Y también me gustaría expresar mi pésame a las

familias de las víctimas de los accidentes ferroviarios que se han

producido en nuestro país.

Cuando hace dos años y medio los aragoneses me otorgaron

mayoritariamente su confianza, me puse a trabajar desde el primer minuto para

mejorar Aragón.

Y eso es de lo que me gustaría que habláramos esta noche, porque creo

que vamos en el camino correcto aunque sé que todavía nos queda mucho trabajo

por hacer.

Quiero que este

debate sea un debate de lo que estamos construyendo entre todos, un debate de

propuestas, un debate

en el que digamos la verdad, en el que pensemos en mejorar la vivienda, en

mejorar

la economía de Aragón y en que construir entre todos Aragón sea

posible

que mis primeras palabras sean para trasladar

mi cariño a los familiares de los dos esquiadores que hoy han sido arrollados

video

en la luz de Cerler.

Hoy

los aragoneses afrontamos unas elecciones autonómicas que nos cuestan

10 millones de euros

las familias que peor lo están pasando.

10 millones que se gastan por capricho del señor Azcón y por atender

al mandato de su partido político desde Madrid.

video

Yo estoy aquí para defender justamente lo contrario, un Aragón

que no se someta. Un Aragón con un gobierno que cuida,

que protege y que defienda los derechos.

Los

nuestros pueblos. Un Aragón, por supuesto, que dé

oportunidades para todos sin dejar a nadie atrás.

Y

efectivamente, yo señores aragoneses y aragonesas ofrezco una oportunidad

basada en el

respeto también en los derechos y en la convivencia por eso quiero ser su

próxima presidenta muy buenas

noches muchas gracias a todos ustedes miren en 2023 se llegó a un acuerdo

porque los

argoneses decidimos dejar las políticas socialistas y la mafia de Pedro Sánchez

detrás

Pero a los pocos meses el PP decidió pactar con Pedro Sánchez y traer

inmigrantes ilegales a la comunidad

faltando con el compromiso de los votantes de Vox, con los votantes

también del PP y con ese pacto

de gobierno. Y entonces nos surgió un dilema, o

seguir con los sillones o

elegir los principios...

...y nosotros siempre elegimos principios...

...y estas elecciones al fin

y al cabo, han sido convocadas por un interés electoral del señor Azcón, del

PP, porque era tan sencillo como habernos sentado

a negociar como en Valencia, como lo que se ha hecho en Valencia, algo tan

sensato como una bajada radical de impuestos, como

luchar contra la inmigración ilegal o limpiar los cauces de los ríos, cosas

que son todas de sentido común

pero el señor Azcón no ha querido.

Y de sentido común van estas elecciones y ese sentido común vendrá de la mano

primer lugar, trasladar también nuestro pésame a las familias y los amigos de

de Vox

los fallecidos en

este alud. Quería darle las buenas noches y

especialmente también las buenas noches al señor Norasco.

La verdad que es un placer verle aquí

que el señor Abascal le haya permitido al menos venir aquí al debate

Y bien, aquí hay muchos presidentes que dicen que quieren ser presidentes de

Aragón, pero realmente lo que podemos ver es que lo que quieren ser es jefes

de sus sucursales,

de sus partidos en el territorio.

Por ello, más que nunca, necesitamos presidentes de Aragón que ejerzan la

presidencia

y la ejercen incluso enfrentándose a sus líderes de Madrid para defender

Aragón, para defender nuestra sanidad, nuestra educación,

nuestros servicios sociales...

...nuestros ríos, nuestras montañas...

...nuestra cultura también, nuestra ciencia...

...en definitiva

defendernos en muchas ocasiones de ellos...

...y necesitamos hechos, no promesas...

...por eso yo en muchas ocasiones he roto

la disciplina de grupo...

...porque creo que por encima de todo está Aragón...

...porque como dijo José Antonio Labordeta..

uno no viene a la política por el sueldo, sino por principios y por hacer

algo con su tierra

Buenas noches también y dispensar mis condolencias a los afectados por el

accidente ferroviario y los afectados por

la luz en el Pirineo.

La verdad es que nosotros, ante la pregunta por qué quieres ser

presidente, realmente lo decimos..

porque sabemos de verdad dónde nos duele Aragón y queremos hacer lo

posible por remediarlo.

Queremos trabajar por una

comunidad autónoma...

...que se desarrolle en equilibrio...

...donde haya oportunidades para todos...

...vivan donde vivan...

...que los derechos no sean..

una excepción, sino que sea una norma habitual en el procedimiento cada día y

también hay que decir, también

nos molesta como tulorenses y como aragoneses, que en una campaña

electoral en la que se juega y se decide

el futuro de Aragón, se haya convertido en el lugar de peregrinaje de líderes

nacionales.

Líderes nacionales que vienen

a llevarse los votos, como se llevan el agua o lo que les dejemos.

Y vemos la política convertida en un fenómeno

fan con gente haciéndose fotos con políticos que ni son de aquí ni les

interesa Aragón.

Y nosotros

tenemos problemas propios, necesitamos soluciones propias, necesitamos las

soluciones que nosotros aportaremos

gustaría comenzar hablando de..

voto útil, porque estos días lo vamos a escuchar muchas veces.

Pero el voto útil, cuando a mí me lo dicen, me pregunto..

¿voto útil para qué?

¿Para que el Partido Popular siga recortando de nuestra sanidad y de

nuestra educación pública?

¿O para que

el Partido Socialista siga haciendo regalos fiscales a los rentistas?

El voto útil solamente es útil

si transforma, si mejora la vida de la gente.

Y en Podemos Alianza Verde hemos demostrado, cuando hemos tenido esas

responsabilidades de gobierno,

que sabemos poner a la ciudadanía por delante.

En los últimos años hemos conseguido avances importantes

por ejemplo, aulas madrugadoras gratuitas o, por ejemplo, leyes

feministas, políticas que cuidan bomberos

forestales contratados 12 meses...

...y estos son solo algunos de los logros...

...que hemos conseguido con tu apoyo

Por eso yo te voy a pedir que esta noche, cuando pienses en el día que

tienes que ir a votar, vayas a votar no con miedo, sino

con memoria, sabiendo que los derechos no se piden por favor, que se

conquistan con mucha rasmia

yo también sumarme a las condolencias del accidente de Cerler yo vengo de la

función pública y por lo tanto tengo vocación de servicio público.

La misma vocación de servicio que tienen mis compañeras

en el Ayuntamiento de Zaragoza, de Zuera o en cualquier administración del

territorio.

La misma vocación de servicio que tiene la gente que es sanitaria,

educadora trabajadora social bombera o de las fuerzas y cuerpos de seguridad y

la misma vocación

también que tiene la gente que es autónoma, la que abre un comercio

local, la que trabaja en nuestros

campos, la que se dedica a la ciencia, la gente que cuida, que limpia, que

transporta mercancías,

la que nos ofrece información a diario y también la gente que nos alimenta el

alma a través de la cultura y esta

vocación de vida común es lo que nosotros llamamos el valor de la gente

y este 8 de febrero vamos a

llenar las urnas, las calles, las instituciones de lo que de verdad tiene

valor, de lo que no se vende,

condolencias

han expresado el resto de candidatos.

Quiero ser presidente de Aragón por una razón muy sencilla, porque yo sí que

creo que Aragón debe tener voz propia.

Creo que hay una forma de gobernar basada en los acuerdos, en la

estabilidad, en poner a

los aragoneses por delante de nuestras siglas.

Hoy nuestra tierra avanza porque hemos sabido entendernos hasta ahora

Porque cuando se gobierna desde Aragón y pensando en Aragón, las cosas salen

bien.

Yo no quiero

ser presidente para cambiarlo todo, ni para pelear con nadie.

Quiero ser presidente para seguir haciendo que Aragón funcione

allí donde vivas. Voy a decir algo que todos ustedes

deben pensar.

Hay quien ha estado en Madrid y hay a

quien le encantaría estar en Madrid.

Yo no, yo quiero estar aquí con vosotros.

Porque para mí lo

más importante es esta tierra.

Porque eso es lo que ha hecho mi partido siempre, gobernar para que

Aragón progrese.

Y miren, yo se lo voy

a decir sinceramente, para mí Aragón va de cojón.

Pues hechas las presentaciones,