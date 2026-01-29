Enlaces accesibilidad
Elecciones en Aragón: El debate a ocho en RTVE evidencia las diferencias en financiación, inmigración y futuros pactos

Los pactos tras el 8-F en Aragón, uno de los puntos más intensos del debate en una comunidad en la que nadie ha logrado mayoría absoluta
Los pactos tras el 8-F en Aragón, uno de los puntos más intensos del debate en una comunidad en la que nadie ha logrado mayoría absoluta
Àlex Cabrera
Àlex Cabrera

El debate de los ocho candidatos con representación a la Presidencia del Gobierno de Aragón que ha celebrado este jueves RTVE ha evidenciado las diferencias existentes entre ellos en materia de financiación, inmigración, vivienda, servicios sociales y también sobre futuros pactos y entendimientos tras las elecciones del 8 de febrero.

Todos los candidatos han intentado hacerse un hueco en este debate histórico (el primero con todos los candidatos) presentando sus principales propuestas y lanzando los dardos oportunos a sus oponentes. El actual presidente y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha sacado pecho de su gestión en los últimos 30 meses de Gobierno y ha prometido un proyecto "que siga generando prosperidad".

La exministra y candidata del PSOE, Pilar Alegría, por su parte, ha recordado que los comicios avanzados en Aragón son "un capricho" de Azcón y que se presenta a las elecciones para defender los servicios públicos. Alejandro Nolasco, candidato de Vox, también ha afeado al todavía presidente que los aragoneses vayan antes de tiempo a las urnas por "no querer pactar cosas de sentido común" como sí han hecho el PP y Vox en Valencia.

El minuto inicial de los ocho candidatos del debate de las elecciones de Aragón 2026
Transcripción completa

quiera su minuto. Buenas noches.

Lo primero es que me gustaría agradecer a las familias aragonesas

que mayoritariamente nos estarán viendo desde sus hogares.

Y también me gustaría expresar mi pésame a las

familias de las víctimas de los accidentes ferroviarios que se han

producido en nuestro país.

Cuando hace dos años y medio los aragoneses me otorgaron

mayoritariamente su confianza, me puse a trabajar desde el primer minuto para

mejorar Aragón.

Y eso es de lo que me gustaría que habláramos esta noche, porque creo

que vamos en el camino correcto aunque sé que todavía nos queda mucho trabajo

por hacer.

Quiero que este

debate sea un debate de lo que estamos construyendo entre todos, un debate de

propuestas, un debate

en el que digamos la verdad, en el que pensemos en mejorar la vivienda, en

mejorar

la economía de Aragón y en que construir entre todos Aragón sea

posible

que mis primeras palabras sean para trasladar

mi cariño a los familiares de los dos esquiadores que hoy han sido arrollados

video

en la luz de Cerler.

Hoy

los aragoneses afrontamos unas elecciones autonómicas que nos cuestan

10 millones de euros

las familias que peor lo están pasando.

10 millones que se gastan por capricho del señor Azcón y por atender

al mandato de su partido político desde Madrid.

video

Yo estoy aquí para defender justamente lo contrario, un Aragón

que no se someta. Un Aragón con un gobierno que cuida,

que protege y que defienda los derechos.

Los

nuestros pueblos. Un Aragón, por supuesto, que dé

oportunidades para todos sin dejar a nadie atrás.

Y

efectivamente, yo señores aragoneses y aragonesas ofrezco una oportunidad

basada en el

respeto también en los derechos y en la convivencia por eso quiero ser su

próxima presidenta muy buenas

noches muchas gracias a todos ustedes miren en 2023 se llegó a un acuerdo

porque los

argoneses decidimos dejar las políticas socialistas y la mafia de Pedro Sánchez

detrás

Pero a los pocos meses el PP decidió pactar con Pedro Sánchez y traer

inmigrantes ilegales a la comunidad

faltando con el compromiso de los votantes de Vox, con los votantes

también del PP y con ese pacto

de gobierno. Y entonces nos surgió un dilema, o

seguir con los sillones o

elegir los principios...

...y nosotros siempre elegimos principios...

...y estas elecciones al fin

y al cabo, han sido convocadas por un interés electoral del señor Azcón, del

PP, porque era tan sencillo como habernos sentado

a negociar como en Valencia, como lo que se ha hecho en Valencia, algo tan

sensato como una bajada radical de impuestos, como

luchar contra la inmigración ilegal o limpiar los cauces de los ríos, cosas

que son todas de sentido común

pero el señor Azcón no ha querido.

Y de sentido común van estas elecciones y ese sentido común vendrá de la mano

primer lugar, trasladar también nuestro pésame a las familias y los amigos de

de Vox

los fallecidos en

este alud. Quería darle las buenas noches y

especialmente también las buenas noches al señor Norasco.

La verdad que es un placer verle aquí

que el señor Abascal le haya permitido al menos venir aquí al debate

Y bien, aquí hay muchos presidentes que dicen que quieren ser presidentes de

Aragón, pero realmente lo que podemos ver es que lo que quieren ser es jefes

de sus sucursales,

de sus partidos en el territorio.

Por ello, más que nunca, necesitamos presidentes de Aragón que ejerzan la

presidencia

y la ejercen incluso enfrentándose a sus líderes de Madrid para defender

Aragón, para defender nuestra sanidad, nuestra educación,

nuestros servicios sociales...

...nuestros ríos, nuestras montañas...

...nuestra cultura también, nuestra ciencia...

...en definitiva

defendernos en muchas ocasiones de ellos...

...y necesitamos hechos, no promesas...

...por eso yo en muchas ocasiones he roto

la disciplina de grupo...

...porque creo que por encima de todo está Aragón...

...porque como dijo José Antonio Labordeta..

uno no viene a la política por el sueldo, sino por principios y por hacer

algo con su tierra

Buenas noches también y dispensar mis condolencias a los afectados por el

accidente ferroviario y los afectados por

la luz en el Pirineo.

La verdad es que nosotros, ante la pregunta por qué quieres ser

presidente, realmente lo decimos..

porque sabemos de verdad dónde nos duele Aragón y queremos hacer lo

posible por remediarlo.

Queremos trabajar por una

comunidad autónoma...

...que se desarrolle en equilibrio...

...donde haya oportunidades para todos...

...vivan donde vivan...

...que los derechos no sean..

una excepción, sino que sea una norma habitual en el procedimiento cada día y

también hay que decir, también

nos molesta como tulorenses y como aragoneses, que en una campaña

electoral en la que se juega y se decide

el futuro de Aragón, se haya convertido en el lugar de peregrinaje de líderes

nacionales.

Líderes nacionales que vienen

a llevarse los votos, como se llevan el agua o lo que les dejemos.

Y vemos la política convertida en un fenómeno

fan con gente haciéndose fotos con políticos que ni son de aquí ni les

interesa Aragón.

Y nosotros

tenemos problemas propios, necesitamos soluciones propias, necesitamos las

soluciones que nosotros aportaremos

gustaría comenzar hablando de..

voto útil, porque estos días lo vamos a escuchar muchas veces.

Pero el voto útil, cuando a mí me lo dicen, me pregunto..

¿voto útil para qué?

¿Para que el Partido Popular siga recortando de nuestra sanidad y de

nuestra educación pública?

¿O para que

el Partido Socialista siga haciendo regalos fiscales a los rentistas?

El voto útil solamente es útil

si transforma, si mejora la vida de la gente.

Y en Podemos Alianza Verde hemos demostrado, cuando hemos tenido esas

responsabilidades de gobierno,

que sabemos poner a la ciudadanía por delante.

En los últimos años hemos conseguido avances importantes

por ejemplo, aulas madrugadoras gratuitas o, por ejemplo, leyes

feministas, políticas que cuidan bomberos

forestales contratados 12 meses...

...y estos son solo algunos de los logros...

...que hemos conseguido con tu apoyo

Por eso yo te voy a pedir que esta noche, cuando pienses en el día que

tienes que ir a votar, vayas a votar no con miedo, sino

con memoria, sabiendo que los derechos no se piden por favor, que se

conquistan con mucha rasmia

yo también sumarme a las condolencias del accidente de Cerler yo vengo de la

función pública y por lo tanto tengo vocación de servicio público.

La misma vocación de servicio que tienen mis compañeras

en el Ayuntamiento de Zaragoza, de Zuera o en cualquier administración del

territorio.

La misma vocación de servicio que tiene la gente que es sanitaria,

educadora trabajadora social bombera o de las fuerzas y cuerpos de seguridad y

la misma vocación

también que tiene la gente que es autónoma, la que abre un comercio

local, la que trabaja en nuestros

campos, la que se dedica a la ciencia, la gente que cuida, que limpia, que

transporta mercancías,

la que nos ofrece información a diario y también la gente que nos alimenta el

alma a través de la cultura y esta

vocación de vida común es lo que nosotros llamamos el valor de la gente

y este 8 de febrero vamos a

llenar las urnas, las calles, las instituciones de lo que de verdad tiene

valor, de lo que no se vende,

condolencias

han expresado el resto de candidatos.

Quiero ser presidente de Aragón por una razón muy sencilla, porque yo sí que

creo que Aragón debe tener voz propia.

Creo que hay una forma de gobernar basada en los acuerdos, en la

estabilidad, en poner a

los aragoneses por delante de nuestras siglas.

Hoy nuestra tierra avanza porque hemos sabido entendernos hasta ahora

Porque cuando se gobierna desde Aragón y pensando en Aragón, las cosas salen

bien.

Yo no quiero

ser presidente para cambiarlo todo, ni para pelear con nadie.

Quiero ser presidente para seguir haciendo que Aragón funcione

allí donde vivas. Voy a decir algo que todos ustedes

deben pensar.

Hay quien ha estado en Madrid y hay a

quien le encantaría estar en Madrid.

Yo no, yo quiero estar aquí con vosotros.

Porque para mí lo

más importante es esta tierra.

Porque eso es lo que ha hecho mi partido siempre, gobernar para que

Aragón progrese.

Y miren, yo se lo voy

a decir sinceramente, para mí Aragón va de cojón.

Pues hechas las presentaciones,

¿Por qué quieren ser presidentes de Aragón sus candidatos? El minuto inicial del debate de las elecciones 2026

También los partidos con menos representación en las Cortes de Aragón han dado a conocer su posicionamiento en estos comicios. El candidato de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha asegurado que "necesitamos presidentes que sean de Aragón para defender nuestros intereses"; desde Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha prometido trabajar "por una comunidad que viva en equilibrio"; mientras que la candidata de Podemos-Alianza Verde, María Goikoetxea, ha reivindicado "el voto útil para transformar".

Por último, desde Izquierda Unida-Sumar, Marta Abengochea, ha apostado por "la vocación de servicio público", y el candidato del Partido Aragonés (PAR), Alberto Izquierdo, ha insistido en que "hay que poner a los aragoneses por delante".

La financiación vuelve a enfrentar a PP y PSOE

La financiación autonómica ha centrado buena parte del debate, con críticas sobre todo entre el PP y el PSOE. La candidata socialista, Pilar Alegría, ha vuelta a echar en cara a Azcón "que no quiera 630 millones de euros más" para Aragón con el nuevo reparto que propone el Gobierno. Una cifra que ha llevado en una cartulina y que ha enseñado a los espectadores, la misma acción que llevó a cabo en el debate cara a cara del pasado lunes.

No puede ser que haya traído el cartel otra vez!". Esta ha sido la respuesta del candidato del PP, quien ha vuelto a reivindicar que el nuevo modelo deja a Aragón "como la peor comunidad financiada".

PP y regionalistas critican el modelo de financiación ante la defensa de Alegría (PSOE)
Transcripción completa

candidatos

Vean

que no le quite la vivienda a los propietarios que les ha costado una

vida construirla y que construya vivienda pública.

Dígaselo a su

gobierno. Estudie bien lo que es la financiación

autonómica.

Lo que estamos viendo es el producto de un bipartidismo que no ha salido

acertar en la fórmula para que esa financiación sea la adecuada para

nuestra Comunidad Autónoma.

Lo que nos están proponiendo es..

insolidaridad, desigualdad.

Y yo querría preguntarle a la señora Alegría por qué va

a defender un sistema de financiación que todos los presidentes de las

Comunidades Autónomas socialistas

están rechazando. Voy a traerle además una imagen que sé

que a él le gusta especialmente.

No puede ser que haya traído el cartel

otra vez. Estamos hablando de la financiación

autonómica que va a suponer la llegada a Aragón de 630 millones

de euros. Nosotros estamos en contra de la

financiación autonómica tal y como está planteada este nuevo sistema de

financiación, lo hemos dicho muchas veces

financiación, lo hemos dicho muchas veces, no decimos nada nuevo.

no decimos nada nuevo.

Lo que pedimos es que nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino diciendo

que porque esto viene del PSOE debamos asumir que esto es una medida

que porque esto viene

progresista.

a

PP y partidos regionalistas critican el nuevo modelo de financiación autonómica ante la defensa de Alegría (PSOE)

También el PAR ha rechazado la nueva financiación y ha puesto encima de la mesa su propia propuesta: "Explorar la bilateralidad". Chunta Aragonesista se ha sumado al rechazo; Teruel Existe no ve el modelo "como progresista", mientras que Podemos-Alianza Verde e IU-Sumar lo ven favorable, aunque con matices.

Otro de los temas más destacados del bloque económico ha sido la vivienda. Los partidos de izquierda han pedido límites en el precio de los alquileres y ampliar el parque público de vivienda. Jorge Azcón, en este punto, ha hecho hincapié en que en ocho años de gobiernos socialistas "solo se construyeron 86 viviendas", mientras que su Ejecutivo tiene en cartera 3.000 pisos en poco más de dos años de legislatura.

Pueyo (CHA) pregunta a Azcón (PP) si sabe cuánto es el SMI y no responde
Transcripción completa

allí gritando. Y en materia de vivienda le he

preguntado que si sabe cuál es el salario mínimo.

¿Lo sabe?

Tan alejado de la realidad está usted como para no saber cuál es el salario

mínimo.

Señor Pollo, ¿sabe lo que sé?

Que usted

durante ocho años no reunió ni una sola vez la comisión bilateral cuando

gobernó.

¿Sabe lo que sé, señor

Pollo? Que cuando yo gobierno en Aragón vienen

miles de millones de inversiones que traen puestos de

trabajo que cobran mucho más que el salario mínimo que a usted le preocupa.

Porque lo que hoy estamos haciendo en Aragón..

es que miles de millones de euros de inversión vengan a crear miles de

puestos de trabajo

No hay ninguna otra comunidad autónoma que tenga el crecimiento que tiene

Aragón en este momento.

Bien, pues es extraño que no conozca lo que es

el salario mínimo. Está tan alejado de la realidad con sus

amigos, que nunca le faltará un plato de tagliatela, pero..

conocer el salario mínimo, complicado.

Lo digo porque es el mismo que el alquiler medio

que tienen los jóvenes.

1.184 euros

Con eso no da para nada.

Hay que intervenir el mercado de la vivienda.

Hoy creo que se ha subido a 1.220 euros

Todavía no. Lo digo porque me lo dice y no lo sabe

usted.

No, todavía no

No se ha aplicado todavía.

Pueyo (CHA) pregunta a Azcón (PP) si sabe cuánto es el SMI y el presidente aragonés no es capaz de concretarlo

El candidato de CHA, Jorge Pueyo, ha querido aprovechar el debate de la vivienda para preguntar a Azcón si sabía la cifra exacta del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Azcón no lo ha sabido concretar.

Además, Vox se ha quedado solo defendiendo el trasvase del Ebro. Incluso el candidato del PP, antiguos socios en el Gobierno, ha prometido que no apoyará ningún proyecto en esta línea.

Azcón (PP) ve "imposible" pactar con Alegría (PSOE)

Un futuro entendiemiento entre los dos grandes partidos queda muy lejos. Pilar Alegría ha recordado que ganó las elecciones en el Ayuntamiento de Zaragoza hace varios años, pero que no gobernó, que lo hizo Azcón porque le apoyó Ciudadanos y "la ultraderecha". Y sostiene que para evitar un gobierno de "las dos derechas", solo el PSOE es la alternativa.

Por su parte, el candidato del PP ha recriminado a Alegría que no puede dar lecciones de pactos porque ha pactado con "los herederos de ETA". Ha añadido, además, que ve "imposible" poder llegar a acuerdos con los socialistas. Azcón, sin embargo, no ha cerrado la puerta a pactar con la ultraderecha.

Vox, por su parte, ha aprovechado los últimos minutos del debate para recordar algunos de los presuntos casos de corrupción y de agresiones sexuales que afectan al PSOE. En ese sentido, Alejandro Nolasco ha acusado a Alegría de ser "la peor compañera de partido" porque es "amiga de Koldo, de Salazar". La candidata socialista ha respondido que que Vox "no es el más idóneo" para dar lecciones en feminismo.

Las izquierdas en su conjunto no has escondido que estarían dispuestas a pactar si se diera "una mayoría progresista" y evitar que Vox vuelva a gobernar en la comunidad autónoma.

La izquierda y Vox se encaran por la inmigración y las políticas sociales

La regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes en nuestro país también se ha colado en el debate. Prácticamente todos los partidos de izquierdas se han enfrentado al candidato de Vox, Alejandro Nolasco.

Desde Podemos-Alianza Verde, María Goikoetxea, ha criticado a la ultraderecha que le moleste "que las personas estén aquí con derechos, porque así es más difícil abusar de ellas". Nolasco ha respondido asegurando que formaciones como la suya "hacen promesas falsas y muchas personas mueren en el mar por su culpa".

En este momento, el candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha acusado a Nolasco de usar proclamas "trumpistas" y ha advertido de que sin esta regularización el sector agrícola "caería en el caos".

Abengochea (IU-Sumar) tras el discurso de Nolasco (Vox): "Qué pereza dios mío"
Transcripción completa

2010

de vida y aquellos que vienen a imponer una religión extraña que no respeta los

derechos de las mujeres y que hacen que

burka y el niqab y ahora el PP y el PSOE nada.

Lo más que hace el PP en el Ayuntamiento de Huesca es promocionar

el ramadán con un folleto

La realidad es que una cuestión que evidencia el poco interés que

La reacción de Abengochea (IU-Sumar) tras el discurso de Nolasco (Vox) sobre inmigración: "Qué pereza dios mío"

Tras el discurso de Alejandro Nolasco sobre inmigración, la candidata a la presidencia de Aragón Marta Abengoechea (IU-Sumar) ha reaccionado espontáneamente y se ha colado por el micrófono de Nolasco. "¡Qué pereza dios mío!", ha señalado ante la risa cómplice de alguna que otra candidata más como Pilar Alegría.

Críticas a Azcón por "ser el pequeño aprendiz de Ayuso" en gestión sanitaria

Sobre políticas sociales, la más comentado ha sido sin duda la sanidad. La candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha saca el tema de las listas de esperas: "Tres semanas para que te vea tu médico de cabecera en Aragón" y "115 días de espera para una operación". Y ha afeado a Azcón querer "copiar" el modelo de la Comunidad de Madrid. En la misma línea se ha pronunciado Pueyo (CHA), que ha acusado al actual jefe de Gobierno de ser "el pequeño aprendiz de (Isabel Díaz) Ayuso" por la "privatización" de la sanidad.

Marta Abengochea (IU-Sumar) también ha afeado a Azcón el problema de las litas de esperas y ha subrayado que el problema de la sanidad está en "abrir el negocio a las privadas". El PAR, por su parte, ha criticado que la provincia que sale peor parada en términos sanitarios es Teruel. El candidato del PP, Jorge Azcón, ha defendido su gestión y ha sostenido que se han destinado 200 millones de euros más a sanidad.

La oposición acusa a Azcón de privatizar la sanidad y él defiende su gestión
Transcripción completa

si un aragonés quiere coger cita para ser atendido por su médico de cabecera

por su atención primaria hasta el

24 de febrero no puede ser atendido.

El señor Azcón dice que el modelo sanitario que quiere copiar

es el de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Autónoma que mayor

privatización tiene de la sanidad

Miren, lo que ha hecho el señor Azcón con nuestros servicios públicos es

colocarle este cartel.

Lo de la sanidad madrileña es el que a él le gusta

Yo me pregunto que qué modelo exactamente, el modelo del hospital de

Torrejón, que ya

nos han dicho que atienden a sus pacientes según la rentabilidad

Hemos reducido las listas de espera en un 27% y claro que soy consciente de

que tenemos que seguir mejorando

la sanidad en nuestra comunidad.

Sus políticas son las más ideologizadas y radicales de derechas y

privatizadoras que

ha habido en la historia de la democracia en Aragón.

Es usted un pequeño aprendiz de Ayuso.

El dato es

que cuando usted gobernaba se aumentó el dinero para la sanidad privada en un

140%.

Los pacientes que tienen

cáncer en Teruel tienen que desplazarse a Zaragoza porque no está terminado el

búnker de radioterapia y señor Azcón, usted y yo

acordamos para que en este primer trimestre estuviera terminado y todavía

no lo está.

Y es una vergüenza

Cuando usted era vicepresidente del gobierno le parecía que la sanidad

funcionaba fantásticamente

No, no, no. La sanidad, la educación, la

dependencia, ¿están salvajemente privatizadas desde hace dos años?

Sí, pero ¿esto es consecuencia de aplicación de políticas

de derechas que ha hecho tanto el PSOE como el PP.

No hay que hacer ninguna privatización encubierta, hay que hacer

el esfuerzo de contratar desde lo público los especialistas que faltan

La oposición acusa a Azcón de privatizar la sanidad y él defiende su gestión

Una vez ha terminado el debate y mientras los focos se han ido apagando, todos los candidatos han saltado al centro del plató donde se ha celebrado el debate. Entre todos ellos se han saludado cordialmente: besos, apretones de manos e incluso un tímido abrazo por parte de dos candidatos. Esta ha sido la última escena de un debate que marcará también el futuro de Aragón a partir del 8 de febrero.

