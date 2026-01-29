Elecciones en Aragón: El debate a ocho en RTVE evidencia las diferencias en financiación, inmigración y futuros pactos
- Azcón (PP) ve "imposible pactar con Alegría (PSOE), pero no cierra la puertas a nuevos entendimientos con Vox
- Mire el debate completo de los ocho candidatos con representación a la Presidencia de Aragón
El debate de los ocho candidatos con representación a la Presidencia del Gobierno de Aragón que ha celebrado este jueves RTVE ha evidenciado las diferencias existentes entre ellos en materia de financiación, inmigración, vivienda, servicios sociales y también sobre futuros pactos y entendimientos tras las elecciones del 8 de febrero.
Todos los candidatos han intentado hacerse un hueco en este debate histórico (el primero con todos los candidatos) presentando sus principales propuestas y lanzando los dardos oportunos a sus oponentes. El actual presidente y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha sacado pecho de su gestión en los últimos 30 meses de Gobierno y ha prometido un proyecto "que siga generando prosperidad".
La exministra y candidata del PSOE, Pilar Alegría, por su parte, ha recordado que los comicios avanzados en Aragón son "un capricho" de Azcón y que se presenta a las elecciones para defender los servicios públicos. Alejandro Nolasco, candidato de Vox, también ha afeado al todavía presidente que los aragoneses vayan antes de tiempo a las urnas por "no querer pactar cosas de sentido común" como sí han hecho el PP y Vox en Valencia.
quiera su minuto. Buenas noches.
Lo primero es que me gustaría agradecer a las familias aragonesas
que mayoritariamente nos estarán viendo desde sus hogares.
Y también me gustaría expresar mi pésame a las
familias de las víctimas de los accidentes ferroviarios que se han
producido en nuestro país.
Cuando hace dos años y medio los aragoneses me otorgaron
mayoritariamente su confianza, me puse a trabajar desde el primer minuto para
mejorar Aragón.
Y eso es de lo que me gustaría que habláramos esta noche, porque creo
que vamos en el camino correcto aunque sé que todavía nos queda mucho trabajo
por hacer.
Quiero que este
debate sea un debate de lo que estamos construyendo entre todos, un debate de
propuestas, un debate
en el que digamos la verdad, en el que pensemos en mejorar la vivienda, en
mejorar
la economía de Aragón y en que construir entre todos Aragón sea
posible
que mis primeras palabras sean para trasladar
mi cariño a los familiares de los dos esquiadores que hoy han sido arrollados
video
en la luz de Cerler.
Hoy
los aragoneses afrontamos unas elecciones autonómicas que nos cuestan
10 millones de euros
las familias que peor lo están pasando.
10 millones que se gastan por capricho del señor Azcón y por atender
al mandato de su partido político desde Madrid.
video
Yo estoy aquí para defender justamente lo contrario, un Aragón
que no se someta. Un Aragón con un gobierno que cuida,
que protege y que defienda los derechos.
Los
nuestros pueblos. Un Aragón, por supuesto, que dé
oportunidades para todos sin dejar a nadie atrás.
Y
efectivamente, yo señores aragoneses y aragonesas ofrezco una oportunidad
basada en el
respeto también en los derechos y en la convivencia por eso quiero ser su
próxima presidenta muy buenas
noches muchas gracias a todos ustedes miren en 2023 se llegó a un acuerdo
porque los
argoneses decidimos dejar las políticas socialistas y la mafia de Pedro Sánchez
detrás
Pero a los pocos meses el PP decidió pactar con Pedro Sánchez y traer
inmigrantes ilegales a la comunidad
faltando con el compromiso de los votantes de Vox, con los votantes
también del PP y con ese pacto
de gobierno. Y entonces nos surgió un dilema, o
seguir con los sillones o
elegir los principios...
...y nosotros siempre elegimos principios...
...y estas elecciones al fin
y al cabo, han sido convocadas por un interés electoral del señor Azcón, del
PP, porque era tan sencillo como habernos sentado
a negociar como en Valencia, como lo que se ha hecho en Valencia, algo tan
sensato como una bajada radical de impuestos, como
luchar contra la inmigración ilegal o limpiar los cauces de los ríos, cosas
que son todas de sentido común
pero el señor Azcón no ha querido.
Y de sentido común van estas elecciones y ese sentido común vendrá de la mano
primer lugar, trasladar también nuestro pésame a las familias y los amigos de
de Vox
los fallecidos en
este alud. Quería darle las buenas noches y
especialmente también las buenas noches al señor Norasco.
La verdad que es un placer verle aquí
que el señor Abascal le haya permitido al menos venir aquí al debate
Y bien, aquí hay muchos presidentes que dicen que quieren ser presidentes de
Aragón, pero realmente lo que podemos ver es que lo que quieren ser es jefes
de sus sucursales,
de sus partidos en el territorio.
Por ello, más que nunca, necesitamos presidentes de Aragón que ejerzan la
presidencia
y la ejercen incluso enfrentándose a sus líderes de Madrid para defender
Aragón, para defender nuestra sanidad, nuestra educación,
nuestros servicios sociales...
...nuestros ríos, nuestras montañas...
...nuestra cultura también, nuestra ciencia...
...en definitiva
defendernos en muchas ocasiones de ellos...
...y necesitamos hechos, no promesas...
...por eso yo en muchas ocasiones he roto
la disciplina de grupo...
...porque creo que por encima de todo está Aragón...
...porque como dijo José Antonio Labordeta..
uno no viene a la política por el sueldo, sino por principios y por hacer
algo con su tierra
Buenas noches también y dispensar mis condolencias a los afectados por el
accidente ferroviario y los afectados por
la luz en el Pirineo.
La verdad es que nosotros, ante la pregunta por qué quieres ser
presidente, realmente lo decimos..
porque sabemos de verdad dónde nos duele Aragón y queremos hacer lo
posible por remediarlo.
Queremos trabajar por una
comunidad autónoma...
...que se desarrolle en equilibrio...
...donde haya oportunidades para todos...
...vivan donde vivan...
...que los derechos no sean..
una excepción, sino que sea una norma habitual en el procedimiento cada día y
también hay que decir, también
nos molesta como tulorenses y como aragoneses, que en una campaña
electoral en la que se juega y se decide
el futuro de Aragón, se haya convertido en el lugar de peregrinaje de líderes
nacionales.
Líderes nacionales que vienen
a llevarse los votos, como se llevan el agua o lo que les dejemos.
Y vemos la política convertida en un fenómeno
fan con gente haciéndose fotos con políticos que ni son de aquí ni les
interesa Aragón.
Y nosotros
tenemos problemas propios, necesitamos soluciones propias, necesitamos las
soluciones que nosotros aportaremos
gustaría comenzar hablando de..
voto útil, porque estos días lo vamos a escuchar muchas veces.
Pero el voto útil, cuando a mí me lo dicen, me pregunto..
¿voto útil para qué?
¿Para que el Partido Popular siga recortando de nuestra sanidad y de
nuestra educación pública?
¿O para que
el Partido Socialista siga haciendo regalos fiscales a los rentistas?
El voto útil solamente es útil
si transforma, si mejora la vida de la gente.
Y en Podemos Alianza Verde hemos demostrado, cuando hemos tenido esas
responsabilidades de gobierno,
que sabemos poner a la ciudadanía por delante.
En los últimos años hemos conseguido avances importantes
por ejemplo, aulas madrugadoras gratuitas o, por ejemplo, leyes
feministas, políticas que cuidan bomberos
forestales contratados 12 meses...
...y estos son solo algunos de los logros...
...que hemos conseguido con tu apoyo
Por eso yo te voy a pedir que esta noche, cuando pienses en el día que
tienes que ir a votar, vayas a votar no con miedo, sino
con memoria, sabiendo que los derechos no se piden por favor, que se
conquistan con mucha rasmia
yo también sumarme a las condolencias del accidente de Cerler yo vengo de la
función pública y por lo tanto tengo vocación de servicio público.
La misma vocación de servicio que tienen mis compañeras
en el Ayuntamiento de Zaragoza, de Zuera o en cualquier administración del
territorio.
La misma vocación de servicio que tiene la gente que es sanitaria,
educadora trabajadora social bombera o de las fuerzas y cuerpos de seguridad y
la misma vocación
también que tiene la gente que es autónoma, la que abre un comercio
local, la que trabaja en nuestros
campos, la que se dedica a la ciencia, la gente que cuida, que limpia, que
transporta mercancías,
la que nos ofrece información a diario y también la gente que nos alimenta el
alma a través de la cultura y esta
vocación de vida común es lo que nosotros llamamos el valor de la gente
y este 8 de febrero vamos a
llenar las urnas, las calles, las instituciones de lo que de verdad tiene
valor, de lo que no se vende,
condolencias
han expresado el resto de candidatos.
Quiero ser presidente de Aragón por una razón muy sencilla, porque yo sí que
creo que Aragón debe tener voz propia.
Creo que hay una forma de gobernar basada en los acuerdos, en la
estabilidad, en poner a
los aragoneses por delante de nuestras siglas.
Hoy nuestra tierra avanza porque hemos sabido entendernos hasta ahora
Porque cuando se gobierna desde Aragón y pensando en Aragón, las cosas salen
bien.
Yo no quiero
ser presidente para cambiarlo todo, ni para pelear con nadie.
Quiero ser presidente para seguir haciendo que Aragón funcione
allí donde vivas. Voy a decir algo que todos ustedes
deben pensar.
Hay quien ha estado en Madrid y hay a
quien le encantaría estar en Madrid.
Yo no, yo quiero estar aquí con vosotros.
Porque para mí lo
más importante es esta tierra.
Porque eso es lo que ha hecho mi partido siempre, gobernar para que
Aragón progrese.
Y miren, yo se lo voy
a decir sinceramente, para mí Aragón va de cojón.
Pues hechas las presentaciones,
También los partidos con menos representación en las Cortes de Aragón han dado a conocer su posicionamiento en estos comicios. El candidato de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha asegurado que "necesitamos presidentes que sean de Aragón para defender nuestros intereses"; desde Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha prometido trabajar "por una comunidad que viva en equilibrio"; mientras que la candidata de Podemos-Alianza Verde, María Goikoetxea, ha reivindicado "el voto útil para transformar".
Por último, desde Izquierda Unida-Sumar, Marta Abengochea, ha apostado por "la vocación de servicio público", y el candidato del Partido Aragonés (PAR), Alberto Izquierdo, ha insistido en que "hay que poner a los aragoneses por delante".
La financiación vuelve a enfrentar a PP y PSOE
La financiación autonómica ha centrado buena parte del debate, con críticas sobre todo entre el PP y el PSOE. La candidata socialista, Pilar Alegría, ha vuelta a echar en cara a Azcón "que no quiera 630 millones de euros más" para Aragón con el nuevo reparto que propone el Gobierno. Una cifra que ha llevado en una cartulina y que ha enseñado a los espectadores, la misma acción que llevó a cabo en el debate cara a cara del pasado lunes.
"¡No puede ser que haya traído el cartel otra vez!". Esta ha sido la respuesta del candidato del PP, quien ha vuelto a reivindicar que el nuevo modelo deja a Aragón "como la peor comunidad financiada".
candidatos
Vean
que no le quite la vivienda a los propietarios que les ha costado una
vida construirla y que construya vivienda pública.
Dígaselo a su
gobierno. Estudie bien lo que es la financiación
autonómica.
Lo que estamos viendo es el producto de un bipartidismo que no ha salido
acertar en la fórmula para que esa financiación sea la adecuada para
nuestra Comunidad Autónoma.
Lo que nos están proponiendo es..
insolidaridad, desigualdad.
Y yo querría preguntarle a la señora Alegría por qué va
a defender un sistema de financiación que todos los presidentes de las
Comunidades Autónomas socialistas
están rechazando. Voy a traerle además una imagen que sé
que a él le gusta especialmente.
No puede ser que haya traído el cartel
otra vez. Estamos hablando de la financiación
autonómica que va a suponer la llegada a Aragón de 630 millones
de euros. Nosotros estamos en contra de la
financiación autonómica tal y como está planteada este nuevo sistema de
financiación, lo hemos dicho muchas veces
financiación, lo hemos dicho muchas veces, no decimos nada nuevo.
no decimos nada nuevo.
Lo que pedimos es que nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino diciendo
que porque esto viene del PSOE debamos asumir que esto es una medida
que porque esto viene
progresista.
a
También el PAR ha rechazado la nueva financiación y ha puesto encima de la mesa su propia propuesta: "Explorar la bilateralidad". Chunta Aragonesista se ha sumado al rechazo; Teruel Existe no ve el modelo "como progresista", mientras que Podemos-Alianza Verde e IU-Sumar lo ven favorable, aunque con matices.
Otro de los temas más destacados del bloque económico ha sido la vivienda. Los partidos de izquierda han pedido límites en el precio de los alquileres y ampliar el parque público de vivienda. Jorge Azcón, en este punto, ha hecho hincapié en que en ocho años de gobiernos socialistas "solo se construyeron 86 viviendas", mientras que su Ejecutivo tiene en cartera 3.000 pisos en poco más de dos años de legislatura.
allí gritando. Y en materia de vivienda le he
preguntado que si sabe cuál es el salario mínimo.
¿Lo sabe?
Tan alejado de la realidad está usted como para no saber cuál es el salario
mínimo.
Señor Pollo, ¿sabe lo que sé?
Que usted
durante ocho años no reunió ni una sola vez la comisión bilateral cuando
gobernó.
¿Sabe lo que sé, señor
Pollo? Que cuando yo gobierno en Aragón vienen
miles de millones de inversiones que traen puestos de
trabajo que cobran mucho más que el salario mínimo que a usted le preocupa.
Porque lo que hoy estamos haciendo en Aragón..
es que miles de millones de euros de inversión vengan a crear miles de
puestos de trabajo
No hay ninguna otra comunidad autónoma que tenga el crecimiento que tiene
Aragón en este momento.
Bien, pues es extraño que no conozca lo que es
el salario mínimo. Está tan alejado de la realidad con sus
amigos, que nunca le faltará un plato de tagliatela, pero..
conocer el salario mínimo, complicado.
Lo digo porque es el mismo que el alquiler medio
que tienen los jóvenes.
1.184 euros
Con eso no da para nada.
Hay que intervenir el mercado de la vivienda.
Hoy creo que se ha subido a 1.220 euros
Todavía no. Lo digo porque me lo dice y no lo sabe
usted.
No, todavía no
No se ha aplicado todavía.
El candidato de CHA, Jorge Pueyo, ha querido aprovechar el debate de la vivienda para preguntar a Azcón si sabía la cifra exacta del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Azcón no lo ha sabido concretar.
Además, Vox se ha quedado solo defendiendo el trasvase del Ebro. Incluso el candidato del PP, antiguos socios en el Gobierno, ha prometido que no apoyará ningún proyecto en esta línea.
Azcón (PP) ve "imposible" pactar con Alegría (PSOE)
Un futuro entendiemiento entre los dos grandes partidos queda muy lejos. Pilar Alegría ha recordado que ganó las elecciones en el Ayuntamiento de Zaragoza hace varios años, pero que no gobernó, que lo hizo Azcón porque le apoyó Ciudadanos y "la ultraderecha". Y sostiene que para evitar un gobierno de "las dos derechas", solo el PSOE es la alternativa.
Por su parte, el candidato del PP ha recriminado a Alegría que no puede dar lecciones de pactos porque ha pactado con "los herederos de ETA". Ha añadido, además, que ve "imposible" poder llegar a acuerdos con los socialistas. Azcón, sin embargo, no ha cerrado la puerta a pactar con la ultraderecha.
Vox, por su parte, ha aprovechado los últimos minutos del debate para recordar algunos de los presuntos casos de corrupción y de agresiones sexuales que afectan al PSOE. En ese sentido, Alejandro Nolasco ha acusado a Alegría de ser "la peor compañera de partido" porque es "amiga de Koldo, de Salazar". La candidata socialista ha respondido que que Vox "no es el más idóneo" para dar lecciones en feminismo.
Las izquierdas en su conjunto no has escondido que estarían dispuestas a pactar si se diera "una mayoría progresista" y evitar que Vox vuelva a gobernar en la comunidad autónoma.
La izquierda y Vox se encaran por la inmigración y las políticas sociales
La regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes en nuestro país también se ha colado en el debate. Prácticamente todos los partidos de izquierdas se han enfrentado al candidato de Vox, Alejandro Nolasco.
Desde Podemos-Alianza Verde, María Goikoetxea, ha criticado a la ultraderecha que le moleste "que las personas estén aquí con derechos, porque así es más difícil abusar de ellas". Nolasco ha respondido asegurando que formaciones como la suya "hacen promesas falsas y muchas personas mueren en el mar por su culpa".
En este momento, el candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha acusado a Nolasco de usar proclamas "trumpistas" y ha advertido de que sin esta regularización el sector agrícola "caería en el caos".
2010
de vida y aquellos que vienen a imponer una religión extraña que no respeta los
derechos de las mujeres y que hacen que
burka y el niqab y ahora el PP y el PSOE nada.
Lo más que hace el PP en el Ayuntamiento de Huesca es promocionar
el ramadán con un folleto
La realidad es que una cuestión que evidencia el poco interés que
Tras el discurso de Alejandro Nolasco sobre inmigración, la candidata a la presidencia de Aragón Marta Abengoechea (IU-Sumar) ha reaccionado espontáneamente y se ha colado por el micrófono de Nolasco. "¡Qué pereza dios mío!", ha señalado ante la risa cómplice de alguna que otra candidata más como Pilar Alegría.
Críticas a Azcón por "ser el pequeño aprendiz de Ayuso" en gestión sanitaria
Sobre políticas sociales, la más comentado ha sido sin duda la sanidad. La candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha saca el tema de las listas de esperas: "Tres semanas para que te vea tu médico de cabecera en Aragón" y "115 días de espera para una operación". Y ha afeado a Azcón querer "copiar" el modelo de la Comunidad de Madrid. En la misma línea se ha pronunciado Pueyo (CHA), que ha acusado al actual jefe de Gobierno de ser "el pequeño aprendiz de (Isabel Díaz) Ayuso" por la "privatización" de la sanidad.
Marta Abengochea (IU-Sumar) también ha afeado a Azcón el problema de las litas de esperas y ha subrayado que el problema de la sanidad está en "abrir el negocio a las privadas". El PAR, por su parte, ha criticado que la provincia que sale peor parada en términos sanitarios es Teruel. El candidato del PP, Jorge Azcón, ha defendido su gestión y ha sostenido que se han destinado 200 millones de euros más a sanidad.
si un aragonés quiere coger cita para ser atendido por su médico de cabecera
por su atención primaria hasta el
24 de febrero no puede ser atendido.
El señor Azcón dice que el modelo sanitario que quiere copiar
es el de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Autónoma que mayor
privatización tiene de la sanidad
Miren, lo que ha hecho el señor Azcón con nuestros servicios públicos es
colocarle este cartel.
Lo de la sanidad madrileña es el que a él le gusta
Yo me pregunto que qué modelo exactamente, el modelo del hospital de
Torrejón, que ya
nos han dicho que atienden a sus pacientes según la rentabilidad
Hemos reducido las listas de espera en un 27% y claro que soy consciente de
que tenemos que seguir mejorando
la sanidad en nuestra comunidad.
Sus políticas son las más ideologizadas y radicales de derechas y
privatizadoras que
ha habido en la historia de la democracia en Aragón.
Es usted un pequeño aprendiz de Ayuso.
El dato es
que cuando usted gobernaba se aumentó el dinero para la sanidad privada en un
140%.
Los pacientes que tienen
cáncer en Teruel tienen que desplazarse a Zaragoza porque no está terminado el
búnker de radioterapia y señor Azcón, usted y yo
acordamos para que en este primer trimestre estuviera terminado y todavía
no lo está.
Y es una vergüenza
Cuando usted era vicepresidente del gobierno le parecía que la sanidad
funcionaba fantásticamente
No, no, no. La sanidad, la educación, la
dependencia, ¿están salvajemente privatizadas desde hace dos años?
Sí, pero ¿esto es consecuencia de aplicación de políticas
de derechas que ha hecho tanto el PSOE como el PP.
No hay que hacer ninguna privatización encubierta, hay que hacer
el esfuerzo de contratar desde lo público los especialistas que faltan
Una vez ha terminado el debate y mientras los focos se han ido apagando, todos los candidatos han saltado al centro del plató donde se ha celebrado el debate. Entre todos ellos se han saludado cordialmente: besos, apretones de manos e incluso un tímido abrazo por parte de dos candidatos. Esta ha sido la última escena de un debate que marcará también el futuro de Aragón a partir del 8 de febrero.
Otras noticias de las Elecciones de Aragón 2026
- Comparador de programas electorales de las elecciones en Aragón 2026: las propuestas de los partidos
- Quién es quién en las elecciones en Aragón: cuatro candidatos repiten, una exministra y un defensor del aragonés
- Fotografía de la educación en Aragón: la falta de recursos y de personal, un problema común en la escuela rural y urbana
- Así van las encuestas de las elecciones en Aragón: el PP ganaría, pero sin mayoría absoluta y con un Vox más fuerte