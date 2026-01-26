Debate cara a cara entre Pilar Alegría y Jorge Azcón, en directo en vídeo: Azcón reprocha a Alegría que "con el PSOE, Aragón crecía menos" y esta le responde "usted no se encontró el cajón vacío"
Los dos principales candidatos de las elecciones de Aragón 2026, el actual presidente Jorge Azcón (PP), y la cabeza de lista del PSOE y exministra del Gobierno hasta hace poco más de un mes, Pilar Alegría, se han encontrado este lunes en el primero de los debates que mentienen durante la campaña electoral. El primero en once años en la televisión pública aragonesa.
El debate entre Azcón y Alegría estará dividido en cuatro bloques. El primero de ellos ha sido el de economía y empleo, posteriormente se ha pasado al de políticas sociales e igualdad. Una vez superado el ecuador de la noche, ha sido el turno del bloque de Aragón en España y para finalizar, se hablará sobre el Aragón del futuro. Tras ello, como es habitual, habrá un minuto de oro final para cada candidato.
candidato Azcón. Adelante
Muy buenas noches y en primer lugar
muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo desde sus hogares en este
debate cara a cara y también muchas gracias a
llegar mi más sentido pésame a todos los amigos y familiares de esas
víctimas que por
desgracia se produjo la semana pasada en nuestro país
En este debate vamos a tener la oportunidad de contrastar dos modelos.
El modelo que yo defiendo, que es un modelo de prosperidad, un modelo de
crecimiento,
un modelo en el que Aragón mejora y el modelo que defenderá la señora Alegría
que tiene que ver
esencialmente con decirle sí a Sánchez.
Yo creo que durante estos dos años y medio de legislatura nos
hemos preocupado de mejorar los servicios públicos, de construir más
viviendas, de seguir manteniendo
nuestras carreteras o de contratar más sanitarios.
Ese es el camino por el que queremos
Frente a los agravios del gobierno de España...
seguir
Se terminó su tiempo, señor Azcon.
Habrá más tiempo para debatir.
Azcón presume de datos económicos y Alegría reivindica que ha sido gracias a ejecutivos socialistas
Los primeros debates de la noche han llegado de la mano de la economía y el empleo. El presidente Azcón ha sacado pecho del momento "económico envidiable" que vive la comunidad, que le han llevado a ser, gracias a su gestión dice, "imparables". "No estamos dispuestos a que nadie venga a decirnos que no", ha avisado el del PP a Alegría.
Sin embargo, las explicaciones económicas no le han valido a la candidata socialista, que ha reivindicado que "muchos de los proyectos" que se han puesto en marcha en Aragón en los últimos dos años y medio "vienen de ejecutivos socialistas", mostrando una lámina con media docena de proyectos que impulsó el PSOE. "Cuando llegó, no se encontró el cajón vacío", ha añadido dirigiéndose a Azcón, a quien ha acusado de que cuando se anunciaron los fondos europeos desconfiaba de ellos. "Gracias a ellos, han podido inauguarar varios proyectos como Stellantis", ha defendido la exministra.
Buenas noches, Aragón.
Muchas gracias a nuestra televisión.
Buenas noches, señor Azcón.
Hoy estoy aquí, por supuesto, en primer lugar para trasladar también
mi pésame a las víctimas del accidente de Adamuz y también, por supuesto, el
de Barcelona
Quiero comenzar trasladándoles que vamos a participar en un debate que
tiene que ser un debate constructivo
donde además los protagonistas no seamos ni el señor Azcón ni yo misma,
sino ustedes, sus problemas..
y las propuestas que tenemos por delante.
Yo estoy aquí porque quiero servir a mi tierra y quiero ser su próxima
presidenta y lo voy a hacer con más cercanía, con más proximidad y, si me
permiten, también con más
humildad. Siempre he defendido que la política es
verdaderamente útil cuando mejora su vida
Nací hace 48 años en un pueblo, entonces tenía 700 habitantes, hoy
menos de la mitad.
Eso
significa, no son números, significa que se han cerrado escuelas, se han ido
profesores, se han ido familias, pero hay otra
alternativa y por eso estoy hoy aquí
"En ocho años anunciaron inversiones por 10.000 millones, yo en dos, 70.000 millones de inversión", ha replicado Azcón. "Lo que propone es un impuesto a la inversión que más está llegando: los centros de datos", ha añadido criticando al PSOE. "Los fondos europeos son de todos. Sobre los centros de datos le vuelve a faltar generosidad. Yo soy más ambiciosa, estas empresas, que van a consumir agua y energía, tienen que atraer consigo empresas que generen empleos de valor añadido", ha defendido por su parte Alegría.
¡Gracias!
Queremos que nos hablen de sus propuestas en economía y en empleo.
¿Cuál es el modelo de
mensaje les lanzan a las familias trabajadoras, a los autónomos, a los
agricultores y ganaderos de nuestro medio rural
¿Qué modelo de turismo tienen para la comunidad y qué políticas plantean para
la gestión de
toda la energía que se produce en nuestro territorio.
Este bloque lo inicia el candidato popular
Muchas gracias. Aragón vive un momento económico
innegable.
Vivimos un momento histórico.
Estamos atrayendo miles de millones de euros de inversiones en distintos
sectores económicos a nuestra comunidad.
Y lo más importante es el impacto que eso va a tener en los aragoneses
En primer lugar, en el empleo.
Hay diversos estudios que hablan de que van a ser decenas de miles de puestos
de trabajo..
los que se van a crear en nuestra comunidad y que vamos a caminar seguro
hacia un escenario de
pleno empleo. Pero eso va a generar riqueza, va a
generar prosperidad, va a generar progreso
porque también va a significar que al crecer la economía vamos a poder
recaudar más y eso es lo que hará
que mejoremos nuestros servicios públicos.
Eso es lo que va a hacer que puedan mejorar los autónomos, que puedan
mejorar los
agricultores, que puedan mejorar las pequeñas y medianas empresas
Hoy Aragón es imparable y no estamos dispuestos ni a bloquearlo ni a que
nadie venga a decirnos que..
este momento, señora Alegría, no es el mejor de la historia
Termina este minuto inicial del señor Azcón.
Turno ahora para la candidata Alegría.
Ustedes saben que históricamente, afortunadamente, Aragón siempre
ha completado, ha contemplado buenas cifras en materia de empleo, en materia
de economía
y eso ha sido gracias a que hemos sabido diversificar y hemos sabido
también apostar por nuestros propios recursos.
De
hecho, ahí está la realidad.
Hoy es una realidad muy evidente, plaza,
Platea, Plus, el aeropuerto de Teruel, Bonaria o, por supuesto, también
ponentia es verdad que todos estos proyectos han venido siempre de la mano
de gobiernos
socialistas, proyectos que han generado riqueza y que han generado también que
la población esté aquí,
en Aragón, y que genera oportunidades para todos los ciudadanos.
Y por eso, desde luego, mi responsabilidad es
seguir caminando por esa línea, ser capaz de atraer inversiones que sean
sostenibles y que, por supuesto,
generen oportunidades para todos y para todas las aragonesas
Gracias Pilar Alegría, vamos ya con el cara a cara.
Cada candidato tiene cuatro minutos, pueden repartir el tiempo como
consideren
Y yo les dejo sobre la mesa el tema economía y empleo.
Suyo es el debate
Adelante. Muchas gracias.
Señora Alegría, empezaba mi intervención diciéndole que Aragón vive
un momento innegable
en atracción de inversiones y me encantaría conocer su opinión.
¿Cree usted que Aragón vive un momento
histórico en la de atraer inversiones?
Sí, le decía, señor Azcón, que Aragón afortunadamente, y además creo que hay
que ser honestos en esta cuestión, siempre, generalmente, Aragón ha tenido
una buena posición, tanto económica como
en materia de empleo.
Lo es ahora, están ahí las cifras, son objetivas, pero también lo ha sido en
estos últimos
años. Pues siento decirle, señora Alegría,
que eso no es así.
Siento decirle que
si miramos los números, si habla usted con economistas, se dará cuenta de que
en Aragón en los últimos 10 años
hemos crecido medio punto por debajo de lo que crecía este país.
Y ese es el cambio fundamental
Los miles de millones de euros de inversión que viene de nuestra
comunidad autónoma no es mi opinión, son estudios
económicos independientes.
Lo que dicen es que en los próximos años Aragón va a crecer
entre 6 y 7 décimas por encima de la media de España
Cuando hemos gobernado y cuando han gobernado ustedes, Aragón crecía menos
y ahora Aragón
se enfrenta a un momento de crecimiento histórico.
Eso es lo que hoy diferencia a nuestra comunidad autónoma
Mire, señor Azcón, si las cifras que usted traslada son cifras positivas
para Aragón, con buen crecimiento económico y con buena generación de
empleo, yo me alegraré, porque eso será bueno para nuestro
territorio y para los ciudadanos y para todos los aragoneses.
Pero creo que con sus palabras no está siendo ni justo
ni tampoco generoso.
Porque cuando usted llegó al gobierno de Aragón hace algo más de dos años, no
se encontró ni el cajón vacío y se encontró además muchos proyectos encima
de la mesa
Y además, bien lo sabe usted, se encontró también una partida muy
importante de fondos europeos que están
permitiendo industrializar nuestro Aragón.
Fíjese, lo sabe perfectamente, los fondos
europeos han supuesto en Aragón que lleguen más de 4.000 millones de euros
a nuestra comunidad autónoma
¿Sabe lo que decía usted, señor Azcón, de los fondos europeos?
Confiamos
poco en los fondos europeos.
Y la realidad de estos fondos europeos, lo que ha supuesto
para nuestro territorio es que hayan llegado 284 millones a Estelantis, es
que para Vivienda
hayan llegado 150 millones de euros, a regadíos, a modernizar nuestros
regadíos, 92 millones,
a ferrocarril 394. Estos son los datos y esto es una buena
noticia para Aragón
A pesar de que si hubiera sido por usted, señor Azcón, estos fondos
europeos no hubieran llegado a Aragón
usted ha podido inaugurar distintos proyectos por ejemplo el de Estelantis
usted como yo sabemos perfectamente
que si esa gigafactoría hoy es una realidad, es fundamentalmente a estos
fondos europeos que fueron
negociados, como bien sabe, por el gobierno de España y también por la
apuesta que hizo en su momento Javier Lambán
Señor Alegría, cuando habla de los fondos europeos parece que sean suyos.
Los fondos europeos
vienen de la Unión Europea y es evidente que vienen a mejorar la
calidad de vida de todos
Pero, señor Alegría, usted viene de ser ministra de Educación.
De los fondos europeos que usted tenía asignado en su ministerio,
¿cuántos ha gestionado?
Porque lo que yo he leído en los medios de comunicación es que usted, en su
ministerio,
cuando ha tenido que gestionar fondos europeos, ha gestionado el 1% de los
fondos
europeos que usted tenía que gestionar en su ministerio.
Mire, señora Alegría, la realidad es
realidad es que cuando ustedes han gobernado en esta comunidad autónoma en
que cuando ustedes han gobernado en esta comunidad autónoma, en 8 años,
ocho años, anunciaron inversiones por valor de 10.000 millones de euros.
anunciaron inversiones por valor de
10.000 millones de euros.
Yo llevo 30 meses gobernando y hemos anunciado 75
Yo llevo 30 meses gobernando y hemos anunciado 75.000 millones de euros en
inversiones que van a crear empleo y que van a traer prosperidad
Pero en este momento, señor Alegría, en el que usted lo que dice es que se
alegra del momento que vive Aragón,
...hasta hace poco le he oído opiniones distintas...
...cuando se hablaba de infraestructuras tecnológicas..
cuando se hablaba de centros de datos, usted lo que hacía era hablar mal de
ellos.
Es más, lo que
usted propone es poner un impuesto a la inversión que más está viniendo
a nuestra comunidad autónoma donde ustedes gobiernan quieren centros de
datos pero usted aquí querría poner un impuesto
que no lo ha hecho ningún gobierno en el mundo.
Nadie está pensando en
lo que usted está pensando para parar la prosperidad y el empleo en Aragón
Señor Azcón, los fondos europeos son de todos los españoles y por tanto también
de todos los aragoneses.
Usted habla de
ellos como si fueran suyos.
No, pero mire, es una evidencia.
Mientras había algunos que estaban peleando para conseguir esos fondos
europeos, usted, señor Azcón, estaba poniendo palos en la rueda y diciendo
que confiaba poco
en los fondos europeos.
Miren, en Aragón, afortunadamente, me preguntaba en materia educativa, han
llegado 21
millones de euros que han posibilitado poner en marcha más de 2.000 plazas de
educación infantil públicas,
a diferencia de las que usted quiere proyectar, que son plazas privadas y
concertadas.
O han llegado más de 300 millones
de euros destinados a la formación profesional para poner en marcha,
espero que estén así, más de 10.000 plazas también
de formación profesional.
Y sobre los centros de datos, señor Azcón, le vuelve a faltar generosidad.
Si
hoy se está invirtiendo aquí en Aragón, como en España fundamentalmente, a dos
motivos y
bien los sabe usted.
El primero, al precio de la energía, señor Azcón, que hay hoy en España.
Un 40%
más bajo más reducido que el que tiene por ejemplo Alemania sabe cómo llamaron
ustedes a ese tope de la energía
El timo ibérico. Y la segunda, es importante también la
conectividad que tiene hoy
nuestro país. Estamos por encima del 90% en banda
ancha, en 5G y en fibra
algo que ha permitido 4.000 millones de euros también de inversión para poder
conseguir esta realidad
Sobre el tema de los centros de datos, señor Azcón, lo que yo soy es más
ambiciosa y estas empresas que
se van a instalar aquí, que van a consumir energía, que van a consumir
agua, tienen que traer consigo
empresas para generar verdaderamente empleo de valor añadido.
Y los ciudadanos tienen que saber
cuál va a ser ese consumo energético, ese consumo de agua y, sobre todo, que
sepan que la instalación
de estos centros de datos, por supuesto, no va a generar nunca un
incremento del
precio de las facturas de su luz y de su energía.
Pues eso evidentemente dependerá del gobierno de España al que usted
forma parte y no ha hecho nada.
Para que no se incremente el precio de la energía, será usted quien tendría
que haber tomado una decisión
Dice usted lo que se ha hecho con los fondos europeos en educación, se ha
educación?
gestionado el 1%.
¿Se
¿Se imagina lo que se podía
imagina lo que se podía haber hecho si usted hubiera gestionado el 100% de los
fondos europeos en Europa?
Ahora usted habla de esos centros de datos de las infraestructuras
tecnológicas desde el punto de vista de la energía, la que ustedes no están
dispuestos a darle a Aragón.
Porque la realidad
es que si el Ministerio de Transición Ecológica invirtiera en la red de
transporte de energía, en Aragón podríamos
traer muchas más inversiones de las que estamos trayendo.
Pero la verdad, señor Alegría, la verdad es que
todas estas inversiones ya están generando un ecosistema tecnológico que
va a hacer..
que la industria de los datos sea uno de los principales motores de futuro de
esta comunidad
Ya hay empresas como Multiverse Computing que va a crear 200 puestos de
trabajo o como otra empresa
que va a invertir 145 millones de euros en un nodo de telecomunicaciones.
Esos miles de millones de euros
van a significar que a Aragón se le mire con envidia no solamente en España
sino desde toda Europa.
Y de eso nos deberíamos alegrar, señor Alegría.
Prácticamente le han quedado cuatro segundos, agotamos
ya el tiempo del debate cara a cara.
Les queda esa última intervención de 45 segundos, como este bloque
lo cierra el Partido Socialista.
Es turno para el candidato popular
La realidad es que nosotros lo que queremos es que Aragón siga creciendo.
El cambio que estamos experimentando va a hacer que..
en los próximos años el relate de Aragón cambie.
Porque el crecimiento del empleo nos va a llevar
al pleno empleo y el pleno empleo nos llevará a que Aragón sea una comunidad
autónoma a la que venga
gente a vivir. Ya no habrá jóvenes que se tengan que
ir porque no encuentren oportunidades, sino que esos
miles de millones van a cambiar la economía de Aragón y van a dar
oportunidades a los
jóvenes que quieren quedarse a vivir en nuestra comunidad.
Eso es lo que nos jugamos, buenos
gestores que sigan atrayendo inversiones para el futuro o el bloqueo
de una
economía que ha demostrado mala gestión
Terminó su tiempo, Jorge Azcón.
Adelante con ese cierre, Pilar Alegría.
Mi responsabilidad, si soy presidenta, el próximo, a partir del 8 de febrero,
va a ser
seguir trabajando para que nuestra tierra, Aragón, siga siendo atractiva
para esas inversiones sostenibles
que hemos sido capaces de poner a lo largo de estos años.
Proyectos que han generado empleo y
que además han sido respetuosos también con nuestros recursos naturales.
Esa generación de empleo,
esa generación de riqueza es clave para que podamos seguir consolidando
nuestros servicios públicos
nuestros derechos públicos, que desde luego para mí como presidenta de Aragón
serán una auténtica prioridad
Para todos los aragoneses además, vivan donde vivan, en la ciudad pero también
en el pueblo más pequeño
de Aragón. Gracias Pilar, alegría.
La sanidad centra el segundo bloque
Tras los reproches por la economía ha llegado uno de los temas clave y que se han colado en campaña desde el primer día, la vivienda y sanidad. Según Azcón, su principal preocupación política si revalida la presidencia será "hacer frente al problema de la vivienda" y también la "sanidad, educación y movilidad", a las que ha calificado de "prioridades".
En ese momento, Alegría ha aprovechado para criticar los "recortes" y "externalización" que según ella ha hecho el ejecutivo de Azcón en Sanidad y Educación. "Lleva días hablando de recortes y no existen. Debería reconocer que dejaron la sanidad en colapso. Hoy la mayor amenaza de los servicios públicos es el sistema de financiación que ustedes proponen", ha respondido el del PP.
Entre cruces y reproches mutuos, Alegría ha vuelto a echar en cara la situación de la sanidad aragonesa. "A la sanidad pública no se le está dando lo que merece", ha dicho Alegría mostrando citas médicas de pacientes en Aragón que tienen que esperar varios días para ser atendidos dentro de un mes. "Se ha dado mucha prisa por calificar un hospital privado sea ya universitario, para lo que quieren van muy deprisa", ha añadido Alegría.
"Cuando ustedes gobernaban aumentaron de los 3,3 millones de euros a los ocho. Nunca antes se había incrementado tanto. Nosotros contratamos en la privada cuando no tenemos profesionales en la pública, como hicieron ustedes", se ha defendido Azcón acusando a Alegría de no decir la verdad al respecto. Una acusación que ha sido mutua en ese instante.
Ha sido entonces cuando la exportavoz del Gobierno se ha comprometido a que si el 8-F logra los votos necesarios para ser presidenta, "ningún aragonés tendrá que esperar más de tres días para una cita con el médico de cabecera". Un compromiso que ha levantado el reproche de Azcón mostrando otra lámina como la que Alegría había mostrado instantes antes, pero esta vez para pedir cita cuando gobernaba el PSOE. "Cuando ustedes gobernaban daban cita para 40 días, ¿se ha olvidado? ¡Colapso!", ha calificado el del PP. "¿Se acuerda cuando quitaron las ambulancias de los pueblos?", ha incidido el 'popular'.
"Los servicios públicos y mejorarlos es mi prioridad, quiero que volvamos a recuperar la sanidad pública que los aragoneses merecen y dignificar nuestra educación pública", ha terminado Alegría en el cierre de su bloque. "La realidad es que en educación, sanidad son de 1.000 millones de euros más que cuando ustedes gobernaban", ha replicado Azcón en el cierre de su turno.