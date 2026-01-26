Debate cara a cara entre Pilar Alegría y Jorge Azcón, en directo en vídeo: Azcón reprocha a Alegría que "con el PSOE, Aragón crecía menos" y esta le responde "usted no se encontró el cajón vacío"

¡Gracias!

Queremos que nos hablen de sus propuestas en economía y en empleo.

¿Cuál es el modelo de

mensaje les lanzan a las familias trabajadoras, a los autónomos, a los

agricultores y ganaderos de nuestro medio rural

¿Qué modelo de turismo tienen para la comunidad y qué políticas plantean para

la gestión de

toda la energía que se produce en nuestro territorio.

Este bloque lo inicia el candidato popular

Muchas gracias. Aragón vive un momento económico

innegable.

Vivimos un momento histórico.

Estamos atrayendo miles de millones de euros de inversiones en distintos

sectores económicos a nuestra comunidad.

Y lo más importante es el impacto que eso va a tener en los aragoneses

En primer lugar, en el empleo.

Hay diversos estudios que hablan de que van a ser decenas de miles de puestos

de trabajo..

los que se van a crear en nuestra comunidad y que vamos a caminar seguro

hacia un escenario de

pleno empleo. Pero eso va a generar riqueza, va a

generar prosperidad, va a generar progreso

porque también va a significar que al crecer la economía vamos a poder

recaudar más y eso es lo que hará

que mejoremos nuestros servicios públicos.

Eso es lo que va a hacer que puedan mejorar los autónomos, que puedan

mejorar los

agricultores, que puedan mejorar las pequeñas y medianas empresas

Hoy Aragón es imparable y no estamos dispuestos ni a bloquearlo ni a que

nadie venga a decirnos que..

este momento, señora Alegría, no es el mejor de la historia

Termina este minuto inicial del señor Azcón.

Turno ahora para la candidata Alegría.

Ustedes saben que históricamente, afortunadamente, Aragón siempre

ha completado, ha contemplado buenas cifras en materia de empleo, en materia

de economía

y eso ha sido gracias a que hemos sabido diversificar y hemos sabido

también apostar por nuestros propios recursos.

De

hecho, ahí está la realidad.

Hoy es una realidad muy evidente, plaza,

Platea, Plus, el aeropuerto de Teruel, Bonaria o, por supuesto, también

ponentia es verdad que todos estos proyectos han venido siempre de la mano

de gobiernos

socialistas, proyectos que han generado riqueza y que han generado también que

la población esté aquí,

en Aragón, y que genera oportunidades para todos los ciudadanos.

Y por eso, desde luego, mi responsabilidad es

seguir caminando por esa línea, ser capaz de atraer inversiones que sean

sostenibles y que, por supuesto,

generen oportunidades para todos y para todas las aragonesas

Gracias Pilar Alegría, vamos ya con el cara a cara.

Cada candidato tiene cuatro minutos, pueden repartir el tiempo como

consideren

Y yo les dejo sobre la mesa el tema economía y empleo.

Suyo es el debate

Adelante. Muchas gracias.

Señora Alegría, empezaba mi intervención diciéndole que Aragón vive

un momento innegable

en atracción de inversiones y me encantaría conocer su opinión.

¿Cree usted que Aragón vive un momento

histórico en la de atraer inversiones?

Sí, le decía, señor Azcón, que Aragón afortunadamente, y además creo que hay

que ser honestos en esta cuestión, siempre, generalmente, Aragón ha tenido

una buena posición, tanto económica como

en materia de empleo.

Lo es ahora, están ahí las cifras, son objetivas, pero también lo ha sido en

estos últimos

años. Pues siento decirle, señora Alegría,

que eso no es así.

Siento decirle que

si miramos los números, si habla usted con economistas, se dará cuenta de que

en Aragón en los últimos 10 años

hemos crecido medio punto por debajo de lo que crecía este país.

Y ese es el cambio fundamental

Los miles de millones de euros de inversión que viene de nuestra

comunidad autónoma no es mi opinión, son estudios

económicos independientes.

Lo que dicen es que en los próximos años Aragón va a crecer

entre 6 y 7 décimas por encima de la media de España

Cuando hemos gobernado y cuando han gobernado ustedes, Aragón crecía menos

y ahora Aragón

se enfrenta a un momento de crecimiento histórico.

Eso es lo que hoy diferencia a nuestra comunidad autónoma

Mire, señor Azcón, si las cifras que usted traslada son cifras positivas

para Aragón, con buen crecimiento económico y con buena generación de

empleo, yo me alegraré, porque eso será bueno para nuestro

territorio y para los ciudadanos y para todos los aragoneses.

Pero creo que con sus palabras no está siendo ni justo

ni tampoco generoso.

Porque cuando usted llegó al gobierno de Aragón hace algo más de dos años, no

se encontró ni el cajón vacío y se encontró además muchos proyectos encima

de la mesa

Y además, bien lo sabe usted, se encontró también una partida muy

importante de fondos europeos que están

permitiendo industrializar nuestro Aragón.

Fíjese, lo sabe perfectamente, los fondos

europeos han supuesto en Aragón que lleguen más de 4.000 millones de euros

a nuestra comunidad autónoma

¿Sabe lo que decía usted, señor Azcón, de los fondos europeos?

Confiamos

poco en los fondos europeos.

Y la realidad de estos fondos europeos, lo que ha supuesto

para nuestro territorio es que hayan llegado 284 millones a Estelantis, es

que para Vivienda

hayan llegado 150 millones de euros, a regadíos, a modernizar nuestros

regadíos, 92 millones,

a ferrocarril 394. Estos son los datos y esto es una buena

noticia para Aragón

A pesar de que si hubiera sido por usted, señor Azcón, estos fondos

europeos no hubieran llegado a Aragón

usted ha podido inaugurar distintos proyectos por ejemplo el de Estelantis

usted como yo sabemos perfectamente

que si esa gigafactoría hoy es una realidad, es fundamentalmente a estos

fondos europeos que fueron

negociados, como bien sabe, por el gobierno de España y también por la

apuesta que hizo en su momento Javier Lambán

Señor Alegría, cuando habla de los fondos europeos parece que sean suyos.

Los fondos europeos

vienen de la Unión Europea y es evidente que vienen a mejorar la

calidad de vida de todos

Pero, señor Alegría, usted viene de ser ministra de Educación.

De los fondos europeos que usted tenía asignado en su ministerio,

¿cuántos ha gestionado?

Porque lo que yo he leído en los medios de comunicación es que usted, en su

ministerio,

cuando ha tenido que gestionar fondos europeos, ha gestionado el 1% de los

fondos

europeos que usted tenía que gestionar en su ministerio.

Mire, señora Alegría, la realidad es

realidad es que cuando ustedes han gobernado en esta comunidad autónoma en

ocho años, anunciaron inversiones por valor de 10.000 millones de euros.

10.000 millones de euros.

Yo llevo 30 meses gobernando y hemos anunciado 75.000 millones de euros en

inversiones que van a crear empleo y que van a traer prosperidad

Pero en este momento, señor Alegría, en el que usted lo que dice es que se

alegra del momento que vive Aragón,

...hasta hace poco le he oído opiniones distintas...

...cuando se hablaba de infraestructuras tecnológicas..

cuando se hablaba de centros de datos, usted lo que hacía era hablar mal de

ellos.

Es más, lo que

usted propone es poner un impuesto a la inversión que más está viniendo

a nuestra comunidad autónoma donde ustedes gobiernan quieren centros de

datos pero usted aquí querría poner un impuesto

que no lo ha hecho ningún gobierno en el mundo.

Nadie está pensando en

lo que usted está pensando para parar la prosperidad y el empleo en Aragón

Señor Azcón, los fondos europeos son de todos los españoles y por tanto también

de todos los aragoneses.

Usted habla de

ellos como si fueran suyos.

No, pero mire, es una evidencia.

Mientras había algunos que estaban peleando para conseguir esos fondos

europeos, usted, señor Azcón, estaba poniendo palos en la rueda y diciendo

que confiaba poco

en los fondos europeos.

Miren, en Aragón, afortunadamente, me preguntaba en materia educativa, han

llegado 21

millones de euros que han posibilitado poner en marcha más de 2.000 plazas de

educación infantil públicas,

a diferencia de las que usted quiere proyectar, que son plazas privadas y

concertadas.

O han llegado más de 300 millones

de euros destinados a la formación profesional para poner en marcha,

espero que estén así, más de 10.000 plazas también

de formación profesional.

Y sobre los centros de datos, señor Azcón, le vuelve a faltar generosidad.

Si

hoy se está invirtiendo aquí en Aragón, como en España fundamentalmente, a dos

motivos y

bien los sabe usted.

El primero, al precio de la energía, señor Azcón, que hay hoy en España.

Un 40%

más bajo más reducido que el que tiene por ejemplo Alemania sabe cómo llamaron

ustedes a ese tope de la energía

El timo ibérico. Y la segunda, es importante también la

conectividad que tiene hoy

nuestro país. Estamos por encima del 90% en banda

ancha, en 5G y en fibra

algo que ha permitido 4.000 millones de euros también de inversión para poder

conseguir esta realidad

Sobre el tema de los centros de datos, señor Azcón, lo que yo soy es más

ambiciosa y estas empresas que

se van a instalar aquí, que van a consumir energía, que van a consumir

agua, tienen que traer consigo

empresas para generar verdaderamente empleo de valor añadido.

Y los ciudadanos tienen que saber

cuál va a ser ese consumo energético, ese consumo de agua y, sobre todo, que

sepan que la instalación

de estos centros de datos, por supuesto, no va a generar nunca un

incremento del

precio de las facturas de su luz y de su energía.

Pues eso evidentemente dependerá del gobierno de España al que usted

forma parte y no ha hecho nada.

Para que no se incremente el precio de la energía, será usted quien tendría

que haber tomado una decisión

Dice usted lo que se ha hecho con los fondos europeos en educación, se ha

gestionado el 1%.

¿Se imagina lo que se podía

imagina lo que se podía haber hecho si usted hubiera gestionado el 100% de los

fondos europeos en Europa?

Ahora usted habla de esos centros de datos de las infraestructuras

tecnológicas desde el punto de vista de la energía, la que ustedes no están

dispuestos a darle a Aragón.

Porque la realidad

es que si el Ministerio de Transición Ecológica invirtiera en la red de

transporte de energía, en Aragón podríamos

traer muchas más inversiones de las que estamos trayendo.

Pero la verdad, señor Alegría, la verdad es que

todas estas inversiones ya están generando un ecosistema tecnológico que

va a hacer..

que la industria de los datos sea uno de los principales motores de futuro de

esta comunidad

Ya hay empresas como Multiverse Computing que va a crear 200 puestos de

trabajo o como otra empresa

que va a invertir 145 millones de euros en un nodo de telecomunicaciones.

Esos miles de millones de euros

van a significar que a Aragón se le mire con envidia no solamente en España

sino desde toda Europa.

Y de eso nos deberíamos alegrar, señor Alegría.

Prácticamente le han quedado cuatro segundos, agotamos

ya el tiempo del debate cara a cara.

Les queda esa última intervención de 45 segundos, como este bloque

lo cierra el Partido Socialista.

Es turno para el candidato popular

La realidad es que nosotros lo que queremos es que Aragón siga creciendo.

El cambio que estamos experimentando va a hacer que..

en los próximos años el relate de Aragón cambie.

Porque el crecimiento del empleo nos va a llevar

al pleno empleo y el pleno empleo nos llevará a que Aragón sea una comunidad

autónoma a la que venga

gente a vivir. Ya no habrá jóvenes que se tengan que

ir porque no encuentren oportunidades, sino que esos

miles de millones van a cambiar la economía de Aragón y van a dar

oportunidades a los

jóvenes que quieren quedarse a vivir en nuestra comunidad.

Eso es lo que nos jugamos, buenos

gestores que sigan atrayendo inversiones para el futuro o el bloqueo

de una

economía que ha demostrado mala gestión

Terminó su tiempo, Jorge Azcón.

Adelante con ese cierre, Pilar Alegría.

Mi responsabilidad, si soy presidenta, el próximo, a partir del 8 de febrero,

va a ser

seguir trabajando para que nuestra tierra, Aragón, siga siendo atractiva

para esas inversiones sostenibles

que hemos sido capaces de poner a lo largo de estos años.

Proyectos que han generado empleo y

que además han sido respetuosos también con nuestros recursos naturales.

Esa generación de empleo,

esa generación de riqueza es clave para que podamos seguir consolidando

nuestros servicios públicos

nuestros derechos públicos, que desde luego para mí como presidenta de Aragón

serán una auténtica prioridad

Para todos los aragoneses además, vivan donde vivan, en la ciudad pero también

en el pueblo más pequeño

de Aragón. Gracias Pilar, alegría.