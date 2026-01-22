El PP ganaría las elecciones en Aragón con 25-29 escaños y necesitaría a Vox para gobernar, según el CIS
- Los 'populares' serían la lista más votada con 25-29 escaños (tienen 28) y el PSOE bajaría a 17-23 (ahora tiene 23)
- La encuesta del CIS contempla una gran subida de Vox (10-13 escaños, por los siete actuales); PAR desaparece y Podemos peligra
Como si se tratase de una reedición de las elecciones extremeñas, el CIS prevé un escenario similar para las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero. El PP de Jorge Azcón, quien ha convocado elecciones anticipadas tras no poder aprobar los presupuestos regionales para buscar una mayor autonomía política, apenas lograría mejorar su resultado actual, y tendría que vérselas con un Vox mucho más reforzado, porque no habría más llave electoral para los 'populares' que el partido de extrema derecha.
Según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas, el PP ganaría las elecciones con un 27,8% de los votos y entre 25 y 29 escaños, mientras que el PSOE, al frente del cual estará como candidata la exministra de Educación y exportavoz del Gobierno Pilar Alegría, conseguiría el 21,5% de los sufragios y entre 17 y 23 parlamentarios. Es decir, el PP apenas mejoraría en un representante en las Cortes de Aragón (tiene actualmente 28 diputados), y el PSOE perdería fuerza, pero según la horquilla que proyecta el CIS, podría incluso llegar a mantener sus 23 escaños actuales, lo que contradice a la mayoría de las encuestas recientes, ninguna de las cuales estima más de 20 escaños para los socialistas.
Como en Extremadura, el mayor crecimiento lo experimentaría Vox, que pasaría de sus siete escaños a 10-13. Por otra parte, la Chunta Aragonesista (CHA) podría mejorar sus tres escaños actuales con una estimación de 3-5; la coalición de IU-Movimiento Sumar también podría crecer, de un único escaño a una horquilla de 1-3. En cambio, Teruel Existe perdería representación y pasaría de sus actuales tres representantes por Teruel a solamente uno o dos. Y las candidaturas de Podemos y los regionalistas del PAR podrían quedarse fuera del parlamento autonómico: la alianza de Podemos-AV obtendría entre cero y un escaño, y el PAR perdería su diputado y no obtendría ninguno.
El CIS elaboró esta encuesta entre el 12 y el 15 de enero mediante 3.313 entrevistas telefónicas a residentes en Aragón mayores de 18 años, con un margen de error del ±1,7% para el conjunto de la muestra.
Vox, el que más crece y llave del gobierno
Las amplias horquillas de la estimación complican una lectura más precisa; pero, si se cumpliese el 8 de febrero esta foto más movida que fija, el PP únicamente podría sumar sus escaños con los de Vox para alcanzar los 34 escaños de la mayoría absoluta, ya que la suma de la izquierda podría superar a los escaños del PP si su resultado se acerca a la parte más alta de las horquillas de cada partido. Ni siquiera en el mejor de los escenarios, el que le otorga 29 escaños, el PP sumaría con la coalición Existe, que en el mejor de los escenarios tendría dos asientos, y con el PAR, que, según el CIS, desaparecería de las Cortes.
La única opción para que el PSOE pudiese gobernar sería que todos los partidos maximizaran su resultado estimado y se aviniesen a pactar con los socialistas, incluidos los tres partidos regionalistas.
El resultado de la convocatoria electoral podría ser estéril para Jorge Azcón, según el CIS, que calcula para el PP una estimación de voto del 35,3%, a partir de un 27,8% de intención directa de voto, lo que significa que ni siquiera mejoraría el resultado que obtuvo en las urnas en mayo de 2023, un 35,5% —otro calco de la encuesta preelectoral en los comicios de Extremadura en diciembre—. Eso sí, el PP agrandaría su actual ventaja con el PSOE, cuya candidatura cotaría esta vez con un exmiembro del Gobierno al frente, Pilar Alegría, a la que Azcón lograría aventajar en casi nueve puntos.
Vox sería el partido que más crece, casi cuatro puntos, hasta llegar al 15,1% del voto. También mejorarían su porcentaje de voto los citados CHA (6,9%) y la coalición de IU-Sumar (5%), mientras que Podemos (2,5%), Teruel Existe (2,2%) y PAR (1,5%) perderían apoyos.
Por circunscripciones, según la estimación del CIS, el PP solo podría incrementar su representación en Teruel, donde podría pasar de cinco escaños a seis. El PSOE solo podría mantenerse y podría llegar a perder hasta tres diputados en Zaragoza o dos en Huesca. Todo lo contrario que Vox, que aspiraría a crecer hasta tres escaños en la provincia de Zaragoza y dos en Teruel. La Chunta podría crecer en Zaragoza y Huesca, al igual que IU. Teruel Existe y el PAR perderían un escaño en Huesca, lo que en el caso del histórico partido regionalista le llevaría a desaparecer del arco parlamentario.
Se Acabó la Fiesta (SALF), formación del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, tendría un 2% del voto, según la estimación del CIS, y no sacaría ningún escaño, aunque se quedaría cerca del 3% de voto que da derecho a acceder al reparto de asientos en la provincia de Teruel (2,8%), mejorando incluso la estimación del PAR en esta provincia.
Zaragoza reparte 35 escaños; Huesca, 18 y Teruel, 14, como resultado de la ley electoral que rige en Aragón, a pesar de que tres de cada cuatro votantes de la comunidad autónoma viven en la provincia de Zaragoza.