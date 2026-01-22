El PP ganaría las elecciones en Aragón con 25-29 escaños y necesitaría a Vox para gobernar, según el CIS

Como si se tratase de una reedición de las elecciones extremeñas, el CIS prevé un escenario similar para las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero. El PP de Jorge Azcón, quien ha convocado elecciones anticipadas tras no poder aprobar los presupuestos regionales para buscar una mayor autonomía política, apenas lograría mejorar su resultado actual, y tendría que vérselas con un Vox mucho más reforzado, porque no habría más llave electoral para los 'populares' que el partido de extrema derecha.

Según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas, el PP ganaría las elecciones con un 27,8% de los votos y entre 25 y 29 escaños, mientras que el PSOE, al frente del cual estará como candidata la exministra de Educación y exportavoz del Gobierno Pilar Alegría, conseguiría el 21,5% de los sufragios y entre 17 y 23 parlamentarios. Es decir, el PP apenas mejoraría en un representante en las Cortes de Aragón (tiene actualmente 28 diputados), y el PSOE perdería fuerza, pero según la horquilla que proyecta el CIS, podría incluso llegar a mantener sus 23 escaños actuales, lo que contradice a la mayoría de las encuestas recientes, ninguna de las cuales estima más de 20 escaños para los socialistas.

Como en Extremadura, el mayor crecimiento lo experimentaría Vox, que pasaría de sus siete escaños a 10-13. Por otra parte, la Chunta Aragonesista (CHA) podría mejorar sus tres escaños actuales con una estimación de 3-5; la coalición de IU-Movimiento Sumar también podría crecer, de un único escaño a una horquilla de 1-3. En cambio, Teruel Existe perdería representación y pasaría de sus actuales tres representantes por Teruel a solamente uno o dos. Y las candidaturas de Podemos y los regionalistas del PAR podrían quedarse fuera del parlamento autonómico: la alianza de Podemos-AV obtendría entre cero y un escaño, y el PAR perdería su diputado y no obtendría ninguno.

El CIS elaboró esta encuesta entre el 12 y el 15 de enero mediante 3.313 entrevistas telefónicas a residentes en Aragón mayores de 18 años, con un margen de error del ±1,7% para el conjunto de la muestra.