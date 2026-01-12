Elecciones en Aragón 2026: calendario y fechas clave de los comicios

La maquinaria de las próximas elecciones aragonesas está ya a pleno rendimiento. El próximo 8 de febrero más de un millón de aragoneses - en concreto, 1.036.321 según el INE- están llamados a las urnas. A partir de hoy la Oficina del Censo Electoral comenzará a enviar a todos ellos las tarjetas censales, indicando el local electoral que se les ha asignado y la mesa en la que pueden ejercer su derecho al voto.

Este lunes 12 de enero finaliza el plazo para que los electores con una discapacidad visual igual o superior al 33 por ciento soliciten el kit de votación accesible, bien sea el día de las elecciones en la Mesa electoral que le corresponda votar o bien en el domicilio que se indique en su solicitud. Este kit incluye papeletas y sobres de votación normalizados y documentación complementaria en braille, que permita la identificación de la opción de voto deseada con plena autonomía y garantía de secreto de sufragio.

También este lunes, las Juntas Electorales Provinciales, proclamarán las catorce candidaturas que se presentan a estos comicios. Y mañana martes 13 de enero el Boletín Oficial de Aragón publicará estas proclamaciones.

El sorteo de las mesas, hasta el miércoles El próximo miércoles finaliza, además, el plazo para que los ayuntamientos realicen el sorteo para designar a los presidentes y vocales de las mesas electorales. También los suplentes, dos para cada uno de los miembros de la mesa. Realizado ese sorteo, se abre un plazo de tres días para notificar a los interesados su designación. El plazo para recibir dicha notificación finaliza, por tanto, el sábado 17 de enero. Las personas designadas para la Presidencia y Vocalías de las Mesas Electorales pueden presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona durante siete días siguientes a la notificación de su designación. Dichas alegaciones deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El pasado 10 de enero finalizó el plazo para que los electores que están temporalmente en el extranjero -44.428 según el INE-, solicitasen el voto por correo desde las oficinas o secciones consulares de las embajadas. Recibida la documentación, podrán ejercer su derecho al voto por correo, hasta el 3 de febrero. O en urna, depositando personalmente el sobre en el centro de votación que se habilite, entre el 31 de enero y el 5 de febrero. Los datos de los centros habilitados en el extranjero para el depósito del voto en urna serán comunicados a las Oficinas Consulares, que lo publicarán en su página web, las redes sociales de las que dispongan y en su tablón de anuncios. El voto por correo puede solicitarse hasta el próximo 29 de enero y puede hacerse de forma presencial en las oficinas de Correos o bien de forma telemática. Solo puede hacerlo el interesado, salvo en caso de enfermedad o discapacidad, acreditados mediante certificado médico. En ese caso puede solicitarlo una persona distinta, que debe ser autorizada mediante un documento notarial o consular. El notario se desplazará de forma gratuita al domicilio del elector, ya sea un hospital, residencia de ancianos o domicilio de otro familiar, y emitirá esa autorización que es individual: una persona no puede representar a más de un elector. Y el plazo límite para enviar el voto por correo finaliza el miércoles 4 de febrero a las 14:00 horas.