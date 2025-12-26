Los partidos a la izquierda del PSOE se presentarán por separado a las elecciones en Aragón

Los partidos a la izquierda del PSOE no han logrado acordar una coalición electoral para los comicios autonómicos en Aragón, previstos para el 8 de febrero de 2025, y la Chunta Aragonesista (CHA), Podemos y Sumar concurrirán por separado.

La Chunta, la formación de este ámbito con más representantes en las Cortes, ha descartado este viernes acuerdos con IU, Podemos, Sumar y Partido Verde y ha confirmado la elaboración de sus propias listas.

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha asegurado que su partido planteó una serie de condiciones para la elaboración de una candidatura única, entre ellas el rechazo al "ruido" y al "juego de tronos" procedente de Madrid. También reclamó una reunión de todos los partidos, pero según Lasobras sólo ha habido contactos "de manera bilateral" y no en conjunto.

La Chunta, no obstante, aún tiene previsto reunirse el próximo 3 de enero para designar a su candidato final a la presidencia de Aragón, que saldrá de los cabezas de listas por las tres provincias: Jorge Pueyo por Zaragoza, Verónica Villagrasa por Huesca o Javier Carbó por Teruel.