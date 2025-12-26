Los partidos a la izquierda del PSOE se presentarán por separado a las elecciones en Aragón
- La Chunta lamenta el "juego de tronos" de Madrid al anunciar sus propias listas
- IU y Sumar reeditan su alianza, mientras que Podemos concurrirá por separado
Los partidos a la izquierda del PSOE no han logrado acordar una coalición electoral para los comicios autonómicos en Aragón, previstos para el 8 de febrero de 2025, y la Chunta Aragonesista (CHA), Podemos y Sumar concurrirán por separado.
La Chunta, la formación de este ámbito con más representantes en las Cortes, ha descartado este viernes acuerdos con IU, Podemos, Sumar y Partido Verde y ha confirmado la elaboración de sus propias listas.
La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha asegurado que su partido planteó una serie de condiciones para la elaboración de una candidatura única, entre ellas el rechazo al "ruido" y al "juego de tronos" procedente de Madrid. También reclamó una reunión de todos los partidos, pero según Lasobras sólo ha habido contactos "de manera bilateral" y no en conjunto.
La Chunta, no obstante, aún tiene previsto reunirse el próximo 3 de enero para designar a su candidato final a la presidencia de Aragón, que saldrá de los cabezas de listas por las tres provincias: Jorge Pueyo por Zaragoza, Verónica Villagrasa por Huesca o Javier Carbó por Teruel.
Un pulso entre Podemos, Sumar e IU
"Nosotros no nos hemos sentado con esas fuerzas políticas en una mesa, pero sí que estamos dispuestos a trabajar para integrar a diferentes sensibilidades y a escuchar a otras formaciones, como hemos hecho siempre", ha añadido Lasobras, que ha aludido a un posible veto de la dirección nacional de Podemos a un acuerdo con Izquierda Unida. Este último partido también ha acusado a la formación morada de vetar las negociaciones con Sumar, aunque desde Podemos siempre lo han negado.
El Movimiento Sumar e IU se presentarán de la mano a los comicios, con el objetivo de "abrir una nueva etapa política en la comunidad y ofrecer una alternativa real de cambio frente al agotamiento del modelo actual", como han explicado a última hora de este viernes, cuando ya se hacía evidente la falta de acuerdo con el resto de grupos de izquierda. Según han explicado, su alianza responde a una "demanda clara" de ciudadanos y a la necesidad de "cooperación entre fuerzas progresistas".
Esta alianza a dos bandas no incluye de primeras un pacto sobre listas ni el nombre de la persona candidata a la presidencia de Aragón en febrero, a la espera de que "en los próximos días" puedan concretarse ambos aspectos.
Podemos, envuelto en un frente judicial abierto derivado de sus primarias, sí ha anunciado que María Goicoechea será su candidata a las elecciones de febrero, al señalar que su propuesta de replicar en Aragón el "modelo" de Unidas por Extremadura "no ha sido aceptada por el resto de formaciones".
Goicoechea, técnica audiovisual, fue directora del Instituto Aragonés de la Mujer y su partido asegura que liderará una candidatura "nítidamente de izquierdas". En este sentido, fuentes del partido aseguran que "el PSOE ha demostrado ser incapaz de responder a problemas como el de la vivienda, ha multiplicado el gasto militar, y está rodeado de casos de corrupción y machismo". Creen que estas carencias "salpican" a la candidata socialista, Pilar Alegría, y llaman a evitar la "decepción" entre el electorado progresista.
Por su parte, Alegría, exportavoz del Gobierno, había valorado de forma positiva una posible alianza de los partidos de izquierda. "Nuestro adversario es esa coalición que ha sostenido a este Gobierno durante todo este tiempo", ha remarcado, en alusión a los pactos entre PP y Vox.