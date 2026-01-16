Jorge Pueyo, el activista linguístico de CHA vuelve a Aragón tras su paso por el Congreso

A Jorge Pueyo "siempre le ha motivado la defensa de la cultura y la lengua aragonesa". Así se define en su página de diputado del Congreso, donde señala que es abogado (Grado en Derecho especialidad económica por la Universidad de Zaragoza), profesión que ha ejercido durante tres años tras realizar el Máster de acceso a la abogacía por Deusto y Máster en derecho de empresa ICADE-Deusto.

Sin embargo, cuando en 2023 adquirió la condición plena de diputado, antes de cumplir 28 años, se le conocía más como divulgador cultural y presentador y director del programa A escampar la Boira en la televisión autonómica aragonesa, donde también trabajó como redactor de Charrín Charrán. Además, ha participado como analista en el programa de la radio autonómica Despierta Aragón.

Con él, Chunta Aragonesista (CHA) volvió a tener representación en la Cámara Baja tras la salida del histórico José Antonio Labordeta, fallecido en 2010 y muy querido por propios y ajenos durante su etapa como diputado de las Cortes Generales (2000 - 2008) y Chesus Yuste, fundador de CHA y parlamentario en el Congreso entre 2001 y 2014. En 2023 Pueyo tomó el relevo aragonesista para defender su tierra y su idioma, el aragonés.

"Activista lingüístico" por la divulgación del aragonés Es militante de Chunta Aragonesista y Choventut Aragonesista desde 2013. Durante el 15M fue cofundador de la Asamblea de Estudiantes de Monzón, organizando movilizaciones por toda la provincia. Nacido en Fonz (Huesca) en octubre de 1995, comenzó en YouTube su proyecto de divulgación del aragonés. En 2020 creó su 'Noticiario matinal aragonés', donde trató temas de política y actualidad. Desde 2020 ha dado charlas al respecto en Valencia, Menorca o Barcelona. Cuando resultó elegido diputado del Congreso, se comprometió a utilizar la lengua aragonesa en sus intervenciones parlamentarias. En septiembre de 2023, durante un pleno de la Cámara Baja, habló de "represión lingüística" en Aragón y pidió respeto para "todas las lenguas", porque afirmó que "no hay una lengua común". De hecho, insistió en que "los aragoneses a día de hoy no tienen derechos lingüísticos plenos". Con estas elecciones autonómicas anticipadas, Pueyo realiza el camino de vuelta a Aragón para encabezar la lista de Chunta Aragonesista por la circunscripción de Zaragoza. Como número dos figurará la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, actual diputada en las Cortes. Las listas de la formación se dieron a conocer tras confirmarse el fracaso de las negociaciones entre los partidos a la izquierda del PSOE para conformar una candidatura conjunta. En plenas Navidades, el 3 de enero, Pueyo fue ratificado como candidato a la presidencia de Aragón por el Comité Nacional, máximo órgano de decisión de CHA entre asambleas. Ante sus compañeros, aseguró que "no hay mayor orgullo para un aragonesista que formar parte de las Cortes de Aragón" y que afronta esta candidatura tras su experiencia en Madrid con el objetivo de reforzar la defensa de los intereses de la comunidad.