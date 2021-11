Comunicar en lengua aragonesa -así de entrada- no parece sencillo. Pero Jorge Pueyo @jorge_pueyo95 está empeñado en conseguirlo:

"Buen día, soy Jorge Pueyo, soy aragonés y soy comunicador. I el que estás sentint é aragonés. Una miqueta raro pero creigo que s'entiende prou ben. Si queriz saber-ne una miqueta més, venir-to-ne con yo".

Así se lee su lengua materna. En la familia de Jorge la hablan desde siempre. También en Fonz, el pequeño pueblo del pirineo oscense donde nació. Y ahora, él la ha llevado además a las redes sociales, donde cada lunes emite un Informativo Matinal. Algo parecido a lo que hace Ángel Martín (@angelmartin_nc) pero con el toque de su tierra: en aragonés.

"Subo dos minutos diecinueve segundos - ni uno más ni uno menos - a Twitter y también a Instagram. Y lo que hago es un resumen de las noticias que han pasado en Aragón, contadas con un toque de humor. Hablo de las noticias que no llegan al resto de España, noticias cercanas, de pueblos... para darle un poco de voz a eso. Y la peculiaridad es que lo hago en lengua aragonesa"

La idea surgió como una broma

Una lengua (el aragonés baixoribagorzano) que a Jorge le acompaña desde siempre. A través de su informativo intenta impulsar su uso. "Me apetecía hacer comunicación. Pero lo de la lengua aragonesa es que es lo que me ha tocado, no lo he podido elegir. En mi casa hablan aragonés mis padres, mi hermana, todo mi pueblo habla aragonés en la calle... entonces, al final piensas ¿qué mejor manera de comunicar que como es mi forma natural de hacerlo?

Jorge es abogado de profesión, pero tiene un don innato para la comunicación. La idea, cuenta a RTVE, surgió hace un año como una broma entre amigos. Pero tuvo tanto éxito que empezó a tomárselo en serio.

"Lo compartió Ángel Martín, que hace una cosa parecida también. A partir de ahí empezó a compartirlo mucha más gente y ya ví que tenía que moverlo, que tenía posibilidades. Al principio empecé haciéndolo todos los días - era demasiado - y luego ya una o dos veces a la semana. Y hasta ahora"