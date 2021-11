Mario Fabelo tiene 17 años y lleva más de un año compartiendo cómo estudia en su canal de Youtube, y lo hace en inglés. También comparte con sus suscriptores las inquietudes sobre su futuro más inmediato así como vídeos de sus viajes recientes a Irlanda, La Palma o Bilbao. Le interesan la Física y la Astronomía. Fabelo apuesta a través de sus vídeos por una comunicación diferente utilizando la lengua de Shakespeare. Desde 2019 también gestiona una cuenta en TikTok con cerca de 300.000 seguidores dedicada por completo al jugador de la NBA Luka Doncic.

Gracias a sus habilidades digitales, Fabelo enseña a estudiantes de todo el mundo a sacar el máximo provecho de sus ratos de estudio. Utiliza plataformas que dan acceso a cursos online. La mayoría de estas herramientas son gratuitas y están al alcance de cualquiera, otras requieren un mínimo desembolso económico para acceder a esos conocimientos.

"Desde pequeño empecé a tener interés por youtubers de la comunidad anglosajona que tenían un contenido un poco diferente", explica Fabelo al equipo de Cámara Abierta y apunta que "solían estar como un poco más avanzados a lo que hacen los españoles en muchos aspectos".

Mario siempre ha querido tener un canal de Youtube y comunicar "de alguna manera". Era consciente de que el inicio tenía que ser "de una manera humilde". Al final su educación en inglés influyó para que finalmente se decidiera: "Voy a un colegio británico y la gente que yo sigo son británicos y estadounidenses. Al final decidí jugármela y apostar por el inglés".

Notion, Anki y Skillshare, herramientas para aprender

Notion es una plataforma que se presenta como “all in one work space", "lo puedes hacer todo en un espacio", traduce Mario. "Yo lo aplico a estudiantes; puedes crear sistemas, de tracking, de organización, ya sea de exámenes, debates, tareas que tienes que hacer...", explica el joven youtuber. Pero no es la única herramienta de la que habla en sus vídeos. También aborda las posibilidades que ofrece Anki. "Básicamente trata de utilizar flashcards digitales, las cartas digitales de toda la vida. Consiste en que le das la vuelta y tienes la respuesta, pero aplicado de una manera digital. Yo hablo y escribo sobre cómo funciona esto y cómo me ayuda".

Mario Fabelo en un momento de la grabación para el programa Cámara Abierta. FABELO

Otra de las herramientas para el estudio que comenta Mario Fabelo en sus vídeos es Skillshare. Esta plataforma contiene alrededor de 13.000 clases en vídeo con una duración que va desde los diez minutos hasta una hora y media. "Skillshare es una plataforma estadounidense, al final es como el Netflix de los cursos. Cualquier persona que tenga una cámara y algo que contar puede subir un curso a esta plataforma", explica Mario Fabelo que ha creado un curso en esta plataforma donde explica las posibilidades de la herramienta Notion para que los estudiantes se organicen. "Detallé como lo hacía de una manera más técnica, pero aportando un poco lo que hay detrás del software, que yo creo es muy útil para organizar y llevar la vida académica de una manera eficaz" apunta este joven que aprende enseñando.