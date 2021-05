¿Dónde radica el éxito de los youtubers españoles?

Cada vez es más frecuente que los nombres de reconocidos youtubers copen los titulares de la prensa tradicional. Hace unas semanas fue la decisión de Rubius de trasladarse a Andorra la que desencadenó todo tipo de contenidos cuestionando esta profesión. ¿Es tan rentable como dicen? ¿Tiene dificultad mantener el ritmo de publicaciones? ¿Dónde radica el éxito de los canales más famosos en nuestro país? Crónicas abordó el panorama audiovisual en internet entrevistando a varios ídolos juveniles. ¿Cómo han forjado el vínculo con sus seguidores? ¿Hasta qué punto tienen que estar expuestos ante el mundo?

Aunque cada youtuber ofrece su particular visión de la industria, lo cierto es que la gran mayoría coincide en un dato: mantenerse en el sector no es tarea sencilla. Carla Laubalo, que cuenta con millón y medio de seguidores en su canal, confiesa cómo se inició en la plataforma y el impacto que generó en ella ver el éxito tan repentino que obtuvo su contenido: "Subí el tag de las 20 canciones y yo decidí hacerlo cantando. De repente, al día siguiente tenía 80.000 visitas y los seguidores en ese momento se podían ver a tiempo real y empezaron a subir de locura. Ahí me asusté y dije: ¿qué está pasando? Tengo claro que mi trabajo es lo que más me gusta. En general, la gente ve esto como "mira este pringao' que se pone aquí a grabar y gana dinero...". Pero es un trabajo, me da rabia porque digo vale, ¡hazlo tú! Porque no tengo vacaciones ni fines de semana, no es fácil para mí".

"Creo que desde que empecé no he tenido ningún momento de desconexión. Da miedo que la gente se olvide de ti. Al final intento no pensar en eso y tirar hacia delante haciendo lo que me gusta", concluía la youtuber.

Darío Eme Hache no perdió la oportunidad de confesar lo raro que puede llegar a ser que alguien desconocido, que sabe todo de ti, se te acerque a decirte algo a modo de colegueo: "Con la audiencia al final se crea una relación desigual, porque la gente que te ve sabe muchísimo de ti. Es como "gracias, pero no te conozco"", indicaba.