Ibai Llanos sorprende con la 'tier list' de sus youtubers favoritos

¿Imaginas a Ibai Llanos catalogando bajo su criterio a los youtubers más potentes de la actualidad? Pues lejos de ser una fantasía, se hizo realidad durante su último directo en Twitch. El streamer se sumó a la moda de las tier list. Es decir: clasificar a algo o a alguien en función de distintas secciones. En su caso, las secciones fueron de lo más comentadas. ¿El motivo? Seguir la estela de humor con la que hace todos y cada uno de sus contenidos y nombrar cada categoría con las siguientes nomenclaturas: dioses supremos, leyenda, streamer top, tiene potencial, me gusta, andorranos baneados, no lo he visto y meh.

Con el hype por los aires, Ibai no dudó en clasificar a cada una de las caras que tenía preparadas para hacer su curioso ránking. Algunas de ellas le resultan del todo familiares, como KNekro o Cristinini -con quienes convive-. En la categoría de "Dioses supremos", primera en la clasificación, el vasco colocó a youtubers referentes que "empezaron cuando no había nadie y 10 años después, siguen siendo de los mejores". Es decir, AuronPlay, KNekro y Willyrex. De este último confesó que no solo profesa especial admiración por él, sino que sus contenidos también formaron parte de su adolescencia.

La siguiente categoría es la de "Leyenda". En ella quiso colocar rostros tan conocidos como Vegetta777, elRubius, TheGrefg, byStax o Alexby. Llama la atención que Cristinini, streamer con quien comparte casa junto al resto del equipo, fue colocada en "Streamers top" junto a elXokas o Mister Jägger.

Andorranos baneados Llegados a la mitad inferior de la lista, DjMariio, Folagor, Revenant o Lolito formaron parte de la categoría "tienen potencial", mientras que nombres tan curiosos como Iker Jiménez se colaron en la sección de "Me gustan". Sin embargo, la categoría más aclamada y divertida fue la de "Andorranos baneados", un título que llamó la atención de los espectadores que presenciaron el directo por la polémica que podía traer su decisión. "Es una categoría que no sabes que hacer", confesaba con ironía. Así que después de pensárselo unos segundos, decidió que Wall Street Wolverine, Wismichu o Cheeto formasen parte de ella. En la sección de "No lo he visto", Ibai no tardó en colocar a creadores de contenido tan famosos y seguidos como Dalas Review, Luzu, Perxitaa o Loulogio. Pero lo que más aplausos -virtuales- generó fue a quién colocó en la última categoría, nombrada como "Meh": ¡A él mismo! Sin ningún tipo de remordimiento, Ibai hacía gala de su humildad y sentido del humor tras colocarse en el último puesto del ránking creado por él mismo.