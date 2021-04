Que Ibai es el icono de toda una generación no es ninguna sorpresa. O al menos, no después de ser uno de los streamers con más usuarios en torno a sus directos, con más proyectos a sus espaldas y con un formato de entrevistas que ya ha visto pasar a personalidades como Piqué, Kun Agüero y Paulo Dybala. Fueron estos dos últimos futbolistas los que desataron una oleda de críticas hacia el vasco procedentes de Gustavo López, un periodista argentino que no dudó en menospreciar y arremeter contra el caster.

"¿Quién es Ibai? Ahora está de moda hablar con él. Ibai me ganó, me tengo que retirar. Me molesta que ya sea algo recurrente. Seis millones de seguidores tiene, pero... ¿quién es? [...] Él, por estar en casa sin hacer nada, consigue las entrevistas. Los futbolistas saben a dónde van, hacia los que son poderosos. Pero nosotros que somos humildes y que ganamos poca pasta... No sabe nada, y encima saca por teléfono a Agüero y Dybala", indicaba el argentino.

Ante estas palabras, Ibai no quiso desaprovechar la ocasión de responder a las críticas en su canal de Twitch. Un medio que utiliza, precisamente, para llevar a cabo las famosas entrevistas que se estaban poniendo en entredicho al dudar sobre su talento: "Precisamente, por estos vídeos es por los que probablemente Agüero y Dybala no quieran ir a sus programas", indicaba el streamer. "Si Dybala no quiere ir contigo, baja de nivel, no vayas a por un delantero de la Juventus, ve a uno de tu nivel, entrevista a uno de tercera división keniata".