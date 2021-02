Que Ibai Llanos está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional es una realidad. El vasco, que hace unos días anunciaba su mudanza a Barcelona y mostraba la impresionante mansión a la que se trasladaba junto a su equipo, vivió en pleno directo cómo su canal de Twitch superaba los cinco millones de suscriptores. Un acontecimiento que prometió celebrar como se merece y que llegó a solo tres días de que el caster cumpliera un año en la plataforma que le ha visto crecer en los últimos meses.

“Empecé a stremear el 5 de febrero de 2020



Hoy 2 de febrero de 2021 hemos superado los 5 millones de seguidores en Twitch



Yo no sé cómo ha pasado esto pero qué viaje tan bonito está siendo ❤️❤️❤️❤️



GRACIAS ������ pic.twitter.com/eSef2mtJo7“ — Ibai (@IbaiLlanos) February 2, 2021

"Yo no sé cómo ha pasado esto, pero qué viaje tan bonito está siendo", confesaba emocionado en su cuenta de Twitter. Con motivo de este logro, Ibai no dudó en comentar cómo han sido las últimas semanas, qué balance hace de los 365 días como streamer y qué es lo que más echa de menos del mundo prepandemia. "La fama tiene malas cosas y muy buenas también. Lo peor es lo expuesto que llegas a estar, pero es por eso por lo que vivo bien y gano dinero", indicaba.

"Confieso que estoy algo obsesionado con el trabajo" Enero, sin duda, ha sido uno de los meses que más anuncios ha vivido por parte de Ibai: su retirada de los eSports, su mudanza a Barcelona, la puesta en marcha de un nuevo proyecto, nuevos patrocinadores... Todo en un pequeño lapso de tiempo del que el propio influencer es consciente. "De momento, estoy bastante cómodo haciendo streaming. Yo hago un contenido que se puede llegar a viralizar mucho. Nos encanta hacer cosas que os gusten y confieso que estoy algo obsesionado con el trabajo. Cuando me meto en algo me gusta entregarme al 200%, menos la dieta -que debe de ser mi punto flojo-. Yo si en algún momento me siento agobiado stremeando, cambiaré totalmente mi contenido", continuaba explicando. "Yo gano dinero porque la gente me apoya en redes sociales y porque ve mis streamings. Me parece una manera muy bonita de ganarte la vida y sustentar a tu familia. Muchas veces lo digo para que veáis que no es una falsa humildad: se gana mucha pasta con esto. Creo que no hacemos daño a nadie, y me lo paso muy bien haciéndolo. De hecho, soy una persona a la que se le nota mucho cuando no lo está pasando bien, pero no hay día en el que no me apetezca hacer streaming. Ahora mismo lo que estoy buscando es llegar al punto de mi vida donde tenga 0 preocupaciones y muy poco estrés. Lo que pasa es que soy un hijo de puta y soy un adicto a hacer cosas. Es como que me gusta tener estrés, pero quiero estar feliz junto a la gente que me ve".

"A veces pienso mucho en si esto ha merecido la pena" A escasos minutos de alcanzar los cinco millones de suscriptores, Ibai se emocionaba al recordar el tiempo invertido en sus nuevos proyectos. Unos retos con los que ha podido sustentar a su familia durante muchos años, pero que le han quitado algo que el vasco siempre ensalza en sus directos: el tiempo. "Llevo más de un año sin ver a mi hermano, y eso es una puta mierda. A veces pienso mucho en si esto ha merecido la pena. Entiendo que sí, pero es que el tiempo no se recupera nunca. Os lo he dicho muchas veces, y yo en los últimos cinco años he pasado muy poco tiempo con mi familia. Dos veces al año como mucho, y ahora ya ni eso. Yo solo aporto el valor económico, y a veces a la gente eso no le sirve de nada si no estás ahí en los cumpleaños, Nochebuena, Nochevieja... Pero bueno, no puedo hacer otra cosa. Es el camino que he decidido tener, el mudarme a Barcelona -una exigencia de mi empresa, porque sino me despedían-", confesaba. Su crecimiento exponencial en los últimos meses le ha permitido hacer frente a uno de los medios jóvenes por excelencia: la televisión. Una forma de consumir contenidos que poco a poco, según el streamer, va cediendo espectadores al nuevo mundo que se abre paso poco a poco en Twitch. "La verdad es que no lo entiendo. Yo con la televisión no tengo ningún problema. Los chavales la ven menos, es cierto. ¿Hablan de nosotros porque les da audiencia? Posiblemente. Pero negarse a ver la realidad es estúpido. Siguen teniendo audiencia, pero menos que hace 5 o 10 años. Así que cuando tienen miedo hacen eso, porque los streamers se quedan con todo el público joven. Es así".