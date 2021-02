Puede que 2020 fuera uno de los años más importantes en la trayectoria profesional de Ibai Llanos, pero 2021 promete seguirle la pista muy de cerca. Después de la polémica surgida en torno a la marcha de youtubers a Andorra, el vasco no ha perdido la oportunidad de ofrecer su visión al respecto, pero quizás no como hasta ahora. Durante su intervención en La noche D, el nuevo programa de Dani Rovira para La 1, el streamer no vaciló a la hora de confesar su opinión sobre un debate que sigue trayendo cola entre la sociedad.

07.42 min La noche D - Ibai Llanos sobre la polémica de Andorra: "Yo vivo muy bien en España y se come muy bien"

"¿Piensas seguir viviendo en la ciudad en la que vives? ¿O piensas mudarte en algún momento?", preguntaba el cómico no sin cierta incomodidad. "La idea es quedarme en Barcelona, Madrid o Bilbao. Ese es el tridente español que yo manejo", indicaba Ibai. Unas declaraciones que ya oficializó durante algún que otro directo en Twitch, la plataforma donde ha experimentado mayor crecimiento en los últimos meses y que ha sido testigo de todo tipo de acontecimientos, entre ellos, la mudanza junto a sus nuevos fichajes.

"Se vive muy bien en España y se come de maravilla" Quizás estemos más que acostumbrados a encontrarnos a Ibai Llanos entre las tendencias de Twitter. Sin embargo, últimamente lo ha sido gracias a un vídeo publicado hace unos meses en su cuenta oficial de Instagram. A raíz de sus stories, el influencer se posicionaba claramente ante la problemática surgida en torno a la tributación fuera de España de muchos de los youtubers más famosos de nuestro país. ¿Es ético hacerlo en Andorra? ¿Es justo que los ricos paguen más que el resto? El vasco, como siempre, tuvo respuesta para todo. “Pues igual nos iba un poco mejor si hubiese más gente como Ibai Llanos en este país. pic.twitter.com/CYMHLBAYQQ“ — Álvaro (@escorial_alvaro) January 12, 2021 "El vídeo que se viralizó es de hace un año, pero se ha vuelto a revivir. Yo dije que todo el mundo se fuera a Andorra ya", comenzaba a explicar entre risas. "Si a ti te quitan mucho es porque ganas mucha pasta, así que no deberías preocuparte por que te la quiten, porque vives bien. Ya otra conversación es dónde se invierte el dinero y hacia dónde van los impuestos. El que gana mucho no lo va a pasar mal a fin de mes. ¿Que luego hubo una persona a la que le pareció mal y quiso irse a Andorra, Suiza o a Los Ángeles? Pues que haga lo que quiera, pero yo personalmente estoy aquí tranquilo y lo dije en un directo: se vive muy bien en España y se come de maravilla. Esto Flo también nos lo dirá, así que si no como aquí me pongo triste. Me quedo por la comida, es lo que hay", finalizaba el caster durante su entrevista en el programa conducido por Rovira.