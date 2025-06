Ibai Llanos confirma que su nueva casa perteneció a Samuel Eto'o y estrena el videoclip de "El cuarteto de Ibai"

Aunque 2020 haya sido uno de los mejores años de su carrera, está claro que el 2021 tiene aún mucho que ofrecer a la trayectoria profesional de Ibai Llanos. El streamer, que hace unos días anunció que abandonaba los eSports para crear su propia marca, volvió a copar la conversación social gracias al hype que ha creado en torno a su nueva residencia. Un inmueble del que promete hablar en los próximos días y que, de momento, ya se sabe que perteneció al exfutbolista del FC Barcelona Samuel Eto'o.

Tal y como deja entrever en los directos que ha ido haciendo en Twitch, la casa posee todo tipo de lujos a los que, según informa convencido, sabrán sacarle partido para poder ofrecer un contenido exclusivo. "Tiene discoteca y un gimnasio compuesto por dos plantas con dos saunas. También tiene zona para hacer masajes y un jacuzzi espectacular", afirmaba. Y es que a falta de unos "pequeños" arreglos, la gran mansión a la que se ha mudado junto a su equipo promete convertirse en el escenario de muchas de sus hazañas en la plataforma.

"Seremos nosotros los que decidiremos sobre el contenido"

"Nos están construyendo una pista de pádel y una cancha de baloncesto. Pero encima, son canastas con ruedas. Y tenemos portería de fútbol. Tenemos muchas ganas de hacer deporte y lo queremos emitir", continuaba el vasco. Toda una declaración de intenciones que llega después de que el gamer confirmase que quieren "grabar cosas de calidad, con cámaras de verdad y su propia realización para hacer algo como en fin de año, pero de una forma más habitual en Twitch".

"En la nueva casa queremos grabar partidos de pádel, de baloncesto... Todo ese tipo de cosas pretendemos que esté grabado en la mejor calidad y con todo lo que se necesite para que la gente diga: "Vale, no veo a Ibai porque su cara me da asco, no porque el streaming se vea o escuche mal", comentaba divertido. "Ahora vamos a ser nosotros los que vamos a decidir nuestro propio contenido en el 100% de los casos", finalizaba.